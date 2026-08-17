BJP की नई टीम का ऐलान: स्मृति ईरानी-वसुंधरा राजे की वापसी, पीयूष गोयल बने कोषाध्यक्ष

भाजपा के राष्‍ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने सोमवार को अपनी नई टीम का एलान कर दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे की भी राष्‍ट्रीय राजनीति में वापसी हुई है। उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया गया है। पीयूष गोयल को पार्टी का कोषाध्यक्ष बनाया गया।

नितिन नबीन की टीम में राम माधव, वसुंधरा राजे, तीरथ सिंह रावत, वैजयंत जय पांडा, डी पुरंदेश्वरी, रेखा वर्मा, लाल सिंह आर्य और प्रो. तारिक मंसूर समेत 13 लोगों को राष्‍ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है।





बीएल संतोष राष्‍ट्रीय महामंत्री (संगठन) और शिवप्रकाश और सौदान सिंह को सह महामंत्री संगठन बनाया गया है। विनोद तावड़े, सुनील बंसल, बिप्लब कुमार देब, सतीश पुनिया, स्मृति ईरानी समेत 8 लोगों को राष्‍ट्रीय महामंत्री नियुक्त किया गया है।

मध्यप्रदेश से राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार और आप से भाजपा में आए संदीप पाठक समेत 16 नेताओं को राष्‍ट्रीय मंत्री बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पार्टी के कोषाध्यक्ष और राजेश मंगल सह कोषाध्यक्ष होंगे। राज्यसभा सांसद तरुण चुघ राष्‍ट्रीय कार्यालय प्रभारी और महेंद्र पांडे राष्‍ट्रीय कार्यालय मंत्री होंगे।

इन चेहरों को भी मिली अहम जिम्मेदारी

हेमांग जोशी को युवा मोर्चा, रुप कुमारी चौधरी को महिला मोर्चा, अमरपाल मौर्य को OBC मोर्चा, बंसीलाल गुर्जर को किसान मोर्चा की जिम्मेदारी मिली है। शिवेश कुमार राम एससी मोर्चा, डॉ मन्ना लाल रावत एसटी मोर्चा और कुंवर बासित अली अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रमुख होंगे।

अमित मालवीय की सोशल मीडिया से छुट्‍टी

अमित मालवीय के स्थान पर सोशल मीडिया की जिम्मेदारी महाराष्‍ट्र के दीपक महस्के को सौंपी गई है। उन्हें प्रीति गांधी, शिवानंद द्विवेदी, आलोक भट्‍ट और अरूण यादव का साथ मिलेगा। अनिल बलूनी मीडिया संयोजक बनाए गए हैं।