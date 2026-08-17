झारखंड सरकार ने छात्रों की बात मानी, JSSC-CGL परीक्षा रद्द, 2014 से हुई सभी गड़बड़ियों की होगी जांच

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को कहा कि राज्य कैबिनेट ने JSSC-CGL परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया है। झारखंड में काफी समय से प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांगों को सरकार ने मान लिया है जिसके बाद प्रदर्शनकारी छात्र जश्न मनाते नजर आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से अब तक हुई छोटी-बड़ी सभी तरह की गड़बड़ियों की व्यापक जांच कराई जाएगी।

हेमंत सोरेन ने कहा कि आज कैबिनेट ने JSSC-CGL परीक्षा को भी रद्द करने का फैसला लिया है। इसके अलावा 2014 से अब तक हुई सभी छोटी-बड़ी त्रुटियों और अनियमितताओं की व्यापक जांच की जाएगी।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से MMDR Act में किए गए संशोधनों को लेकर भी जल्द बैठक की जाएगी। उन्होंने संकेत दिया कि जरूरत पड़ने पर इस मुद्दे पर चर्चा के लिए झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही इस विषय पर विस्तार से विचार-विमर्श करेगी और आवश्यकता पड़ने पर विशेष सत्र बुलाकर केंद्र सरकार के संशोधनों पर चर्चा की जाएगी। सोरेन ने कहा कि सरकार रिफॉर्म में पारदर्शिता के साथ काम करेगी। परीक्षा कैसे होनी चाहिए इसका पहले से ही SOP बना हुआ है। अगर SOP का पालन होता तो ये गड़बड़ियां नहीं होती। उस रिफॉर्म में कुछ और बेहतर चीजें जोड़ी जाएंगी। रिफॉर्म के लिए IAS अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का निर्णय लिया है।



