भारत के 5th Gen Fighter Jet AMCA प्रोजेक्ट को रफ्तार, मोदी सरकार ने निजी कंपनियों को भेजा टेंडर

देश के महत्वाकांक्षी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) प्रोजेक्ट के तहत स्वदेशी पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र के साझेदार के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसे भारत के सबसे बड़े स्वदेशी एयरोस्पेस कार्यक्रमों में से एक माना जा रहा है।

रक्षा मंत्रालय ने चयन प्रक्रिया के तहत टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स, लार्सन एंड टुब्रो (L&T) और भारत फोर्ज को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) यानी टेंडर जारी किया है। जानकारी के मुताबिक, लार्सन एंड टुब्रो ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के साथ साझेदारी की है, जबकि भारत फोर्ज ने रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक उपक्रम कंपनी BEML के साथ समझौता किया है।

AMCA परियोजना को भारतीय वायुसेना की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जा रहा है। इस फाइटर जेट में स्टील्थ तकनीक, अत्याधुनिक हथियार प्रणाली और उन्नत एवियोनिक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी। सरकार की यह पहल रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। Edited by : Sudhir Sharma