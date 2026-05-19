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Written By Author संदीप सिंह सिसोदिया
Last Updated : मंगलवार, 19 मई 2026 (16:03 IST)

ट्रंप-शी वार्ता ने भारत के लिए क्यों बजाई खतरे की घंटी? बदलती दुनिया में कितना तैयार है भारत

Trump-Xi Talks
US-China Relations: दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के राष्ट्रपति, उनके साथ सिलिकॉन वैली और वॉल स्ट्रीट के सबसे ताकतवर चेहरे—एलन मस्क,  टिम कुक और एनवीडिया के जेनसन हुआंग—और फिर भी बीजिंग एयरपोर्ट पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अनुपस्थिति।  यह दृश्य केवल एक प्रोटोकॉल का मामला नहीं था, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन के बदलते समीकरणों का प्रतीक था। संदेश साफ  था—चीन अब अमेरिका के सामने “बराबरी” की भाषा बोल रहा है, और दुनिया एक नए द्विध्रुवीय युग में प्रवेश कर चुकी है।
 
शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत में जिस “थ्यूसिडाइड्स ट्रैप” (Thucydides Trap) का उल्लेख कर कहा कि अमेरिका को इस ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए, वह केवल अकादमिक शब्द नहीं है। यह उस ऐतिहासिक पैटर्न का संकेत है जिसमें उभरती शक्ति और स्थापित महाशक्ति के बीच संघर्ष लगभग अपरिहार्य बन जाता है। हार्वर्ड के विद्वान ग्राहम एलिसन के अध्ययन के अनुसार, पिछले 500 वर्षों में ऐसे 16 ऐतिहासिक मामलों में 12 बार युद्ध हुआ। यानी इतिहास यह कहता है कि जब नई शक्ति पुरानी सत्ता को चुनौती देती है, तो टकराव केवल संभावना नहीं, बल्कि संरचनात्मक वास्तविकता बन जाता है। ALSO READ: ट्रंप का जिनपिंग से बदला या अतिरिक्त सावधानी? एयरपोर्ट पर ही फेंक दिए चीनी उपहार

दुनिया अब ‘मल्टीपोलर’ नहीं, ‘G2’ की ओर बढ़ रही है

पिछले एक दशक से दुनिया “मल्टीपोलर वर्ल्ड” यानी बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की बात कर रही थी। लेकिन बीजिंग में ट्रंप-शी  वार्ता ने यह भ्रम काफी हद तक तोड़ दिया। आज वास्तविक शक्ति दो ध्रुवों में केंद्रित होती दिख रही है—अमेरिका और चीन। एक ओर चीन है, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा विनिर्माण तंत्र, विशाल विदेशी मुद्रा भंडार, दुर्लभ खनिजों पर लगभग एकाधिकार और वैश्विक सप्लाई चेन पर मजबूत पकड़ है। दूसरी ओर अमेरिका है, जिसके पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैन्य क्षमता, सबसे उन्नत बौद्धिक संपदा, डॉलर का प्रभुत्व और टेक्नोलॉजी की निर्णायक बढ़त है।
 
दिलचस्प बात यह है कि दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा जितनी तीखी है, परस्पर निर्भरता भी उतनी ही गहरी है। चिप्स, AI,  सेमीकंडक्टर, बैटरी टेक्नोलॉजी और वैश्विक व्यापार—हर क्षेत्र में तनाव और सहयोग साथ-साथ चल रहे हैं। यही कारण है कि  तमाम बयानबाज़ी के बावजूद अमेरिका और चीन पूर्ण आर्थिक अलगाव (Decoupling) की ओर नहीं बढ़ पा रहे।

भारत की सबसे बड़ी चिंता : क्या हम ‘कमरे’ के बाहर खड़े हैं?

भारत के लिए सबसे असहज प्रश्न यही है। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक बातचीत में भारत मौजूद नहीं दिखता। पिछले  कुछ वर्षों में अमेरिका ने भारत को चीन के 'काउंटरवेट' के रूप में पेश किया। क्वाड, इंडो-पैसिफिक रणनीति, iCET जैसी  तकनीकी साझेदारियां और रक्षा सहयोग इसी दिशा में कदम थे।
 
लेकिन अगर अमेरिका और चीन सीधे समझौते करने लगें—चाहे वह चिप्स व्यापार हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो या वैश्विक आर्थिक  स्थिरता—तो भारत की रणनीतिक उपयोगिता सीमित हो सकती है। इतिहास बताता है कि महाशक्तियां स्थायी मित्र नहीं, बल्कि  स्थायी हित देखती हैं।
 
यही कारण है कि भारत को केवल “जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग पॉवर” बने रहने के बजाय वास्तविक आर्थिक और तकनीकी शक्ति बनना होगा। क्योंकि वैश्विक व्यवस्था में सम्मान केवल जनसंख्या या कूटनीतिक बयान से नहीं, बल्कि आर्थिक क्षमता और  तकनीकी प्रभुत्व से मिलता है। ALSO READ: जिनपिंग की जिस बात पर अमेरिकी भड़के, ट्रंप बोले- 'भाई' ने एकदम सही कहा, लेकिन...

BRICS और वैश्विक दक्षिण : क्या चीन ने बढ़त बना ली है?

BRICS को कभी पश्चिमी प्रभुत्व के विकल्प के रूप में देखा गया था। लेकिन आज इसकी दिशा पर चीन का प्रभाव स्पष्ट  दिखता है। चीन की आर्थिक ताकत और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) ने उसे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में  व्यापक प्रभाव दिया है।
 
भारत BRICS में मौजूद तो है, लेकिन एजेंडा सेट करने की स्थिति में नहीं दिखता। पाकिस्तान के साथ चीन का गहरा  रणनीतिक गठबंधन—CPEC से लेकर सैन्य सहयोग तक—भारत के लिए अतिरिक्त चुनौती है। वहीं अमेरिका, अपनी जरूरतों के  अनुसार, पाकिस्तान के साथ भी संवाद बनाए रखता है। इस पूरी शक्ति राजनीति में भारत कई बार “महत्वपूर्ण लेकिन निर्णायक  नहीं” की स्थिति में दिखाई देता है। ALSO READ: क्या ताइवान पर टकराएंगे चीन और अमेरिका? जिनपिंग ने राष्ट्रपति ट्रंप को दी सीधी चेतावनी

भारत के लिए सबसे बड़ा सबक : केवल कूटनीति नहीं, आर्थिक शक्ति जरूरी

भारत यदि वास्तव में इस नई G2 दुनिया में प्रभावशाली भूमिका चाहता है, तो उसे तीन मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा।
 
1. आर्थिक शक्ति निर्माण
भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के नारे से आगे जाकर उच्च गुणवत्ता वाले विनिर्माण, निर्यात और वैश्विक सप्लाई चेन  में निर्णायक हिस्सेदारी बढ़ानी होगी। चीन की तरह उत्पादन आधारित शक्ति बने बिना वैश्विक प्रभाव सीमित रहेगा।
 
2. तकनीकी आत्मनिर्भरता
AI, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा और रक्षा तकनीक—ये आने वाले दशक की वास्तविक शक्ति होंगे। यदि  भारत केवल बाजार बना रहा और तकनीक विकसित नहीं कर पाया, तो वह रणनीतिक रूप से निर्भर बना रहेगा।
 
3. संतुलित कूटनीति
भारत के लिए सबसे कठिन चुनौती यही होगी। उसे अमेरिका के साथ साझेदारी भी रखनी है, रूस के साथ संबंध भी बनाए रखने हैं और चीन के साथ टकराव को भी नियंत्रित करना है। यह “मल्टी-अलाइनमेंट” की नीति तभी सफल होगी जब भारत के पास  मजबूत आर्थिक आधार हो।

क्या भारत के पास समय है?

यही सबसे बड़ा प्रश्न है। दुनिया तेजी से बदल रही है। AI क्रांति, चिप वॉर, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक पुनर्संतुलन आने वाले  दशक की भू-राजनीति तय करेंगे। ट्रंप-शी वार्ता ने साफ कर दिया है कि बड़े खिलाड़ी अपने हितों के अनुसार समझौते करने से नहीं हिचकिचाते।
 
भारत के लिए खतरा केवल यह नहीं कि वह इस शक्ति खेल में पीछे रह जाए, बल्कि यह भी कि वह एक विशाल बाजार और  जनसंख्या होने के बावजूद 'निर्णय लेने वाली मेज' से बाहर रह जाए।
 
नई वैश्विक व्यवस्था में सम्मान आदर्शवाद से नहीं, क्षमता से मिलेगा। और भारत के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही है—क्या  वह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से आगे बढ़कर एक वास्तविक रणनीतिक शक्ति बन पाएगा, या फिर आने  वाले वर्षों में केवल अमेरिका और चीन के बीच चल रहे खेल का दर्शक बनकर रह जाएगा?
लेखक के बारे में
संदीप सिंह सिसोदिया
वन-लाइनर बायो: IIM इंदौर से प्रशिक्षित और 20+ वर्षों का अनुभव रखने वाले डिजिटल मीडिया लीडर व वरिष्ठ संपादक, जिन्होंने BBC,  DW, Yahoo और MSN जैसे वैश्विक संस्थानों के साथ कार्य किया है। वे जियो-पॉलिटिक्स, पर्यावरण और समसामयिक  मुद्दों पर अपने प्रखर लेखन और गहन विश्लेषण के लिए विशेष रूप से.... और पढ़ें
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