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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: इंदौर , मंगलवार, 26 मई 2026 (23:31 IST)

इंदौर में पानी को लेकर फूटा गुस्सा, कांग्रेस का राजबाड़ा पर बड़ा प्रदर्शन, महापौर के इस्तीफे की मांग

Indore water crisis
शहर लगातार गहराते जल संकट को लेकर मंगलवार को मध्यप्रदेश कांग्रेस ने राजबाड़ा पर बड़ा धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कांग्रेस के कई नेता, कार्यकर्ता, महिलाएं और अलग-अलग क्षेत्रों से पहुंचे रहवासी शामिल हुए। प्रदर्शन में महापौर इस्तीफा दो के नारे लगाए गए। प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया था। धरना-प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुईं। 
महिलाएं हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर राजबाड़ा पहुंचीं और पानी की समस्या को लेकर विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने नगर निगम और महापौर के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रदर्शन को देखते हुए ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया था।  कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि शहर की कई कॉलोनियों, बस्तियों और मोहल्लों में लोग पानी के लिए भटक रहे हैं। टैंकरों से भी आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि यदि जल संकट का स्थायी समाधान नहीं हुआ तो आगे और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। 
indore congress protest

90 प्रतिशत से अधिक नमूने दूषित 

मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मंगलवार को दावा किया कि शहर के 90 प्रतिशत से अधिक पीने के पानी के नमूने दूषित पाए गए हैं। यह दावा उस अध्ययन के आधार पर किया गया है, जो भगीरथपुरा क्षेत्र में उल्टी और दस्त फैलने की घटना के बाद कराया गया था।  हालांकि, स्थानीय प्रशासन ने इस अध्ययन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्षी दल जनता में डर फैलाने के लिए पेयजल की गुणवत्ता को लेकर भ्रामक जानकारी फैला रहा है।
 
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पानी संकट को लेकर आयोजित प्रदर्शन के दौरान कहा कि भगीरथपुरा में पेयजल से जुड़ी घटना के बाद कांग्रेस ने एक एजेंसी के माध्यम से शहर के अलग-अलग इलाकों से करीब 300 पानी के नमूने एकत्र किए थे।
 
उन्होंने दावा किया कि जांच में बड़ी संख्या में नमूने दूषित पाए गए, जिससे शहर में पेयजल व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि आधिकारिक जांच रिपोर्ट के बिना ऐसे दावों से लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। 
 

निगम मुख्यालय पर फोड़े मटके 

धरने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता रैली के रूप में निगम मुख्यालय तक खाली मटके लेकर पहुंचे और गेट के सामने फोड़ कर विरोध जताया। प्रदर्शन को देखते हुए मुख्यालय पर पुलिस बल भी तैनात था। कांग्रेस कार्यकर्ता महापौर पानी दो, पानी नहीं दे सकते तो इस्तीफा दो के नारे लगाए। प्रदर्शन में पूर्व मंत्री बाला बच्चन, महिला प्रदेश अध्यक्ष रीना बौरासी, शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे, कांग्रेस नेता राजेश चौकसे, अमित चौरसिया सहित अन्य नेता मौजूद थे। प्रदर्शन के बाद अफसरों को ज्ञापन भी दिया गया। Edited by : Sudhir Sharma
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