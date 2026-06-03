बुधवार, 3 जून 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. ईरान-इजरायल युद्ध
  3. ईरान-इजरायल युद्ध न्यूज
  4. iran-attacks-us-airbase-kuwait-5th-fleet-bahrain-middle-east-tension
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: वॉशिंगटन/तेहरान , बुधवार, 3 जून 2026 (08:17 IST)

मिडिल ईस्ट में महायुद्ध के हालात: अमेरिका का केशम द्वीप पर हमला, ईरान ने कुवैत में अमेरिकी एयरबेस पर दागीं मिसाइलें

Iran US conflict
अमेरिका द्वारा टेलीकॉम एंटीना और ईरानी तेल टैंकर को निशाना बनाए जाने के बाद ईरान ने कुवैत में अमेरिकी एयरबेस और फिफ्थ फ्लीट पर हमला किया। ईरानी हमलों के बाद कुवैत और बहरीन में साइरन की आवाजें सुनाई दी। इधर अमेरिका ने ईरान के केशम द्वीप पर हमला किया। इससे मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया है।
 

ईरानी हमलों पर क्या बोला अमेरिका?

अमेरिका ने दावा किया कि कुवैत पर दागी गईं दो मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही गिर गईं या रास्ते में ही नष्ट हो गईं और बहरीन पर दागी गईं तीन अन्य मिसाइलों को अमेरिकी और बहरीनी हवाई रक्षा प्रणालियों द्वारा तुरंत रोक दिया गया।
 
अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि कुवैत में अमेरिकी सेना पर हमला करने की कोशिश कर रहे ईरानी ड्रोनों की एक और लहर अपने निर्धारित लक्ष्यों को निशाना बनाने में विफल रही। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की हवाई सुरक्षा प्रणाली ने सफलतापूर्वक कई ड्रोनों को मार गिराया और यह सुनिश्चित किया कि किसी भी अमेरिकी कर्मी या संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचे।
 
एक अन्य पोस्ट में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) का दावा है कि उन्होंने मिसाइलों और ड्रोनों से बहरीन में अमेरिकी 5वें बेड़े (5th Fleet) के मुख्यालय और क्षेत्र में एक अमेरिकी हवाई अड्डे पर हमला किया। यह दावा झूठा है। अमेरिकी सेना पर किए गए सभी ईरानी हमले विफल रहे। अमेरिकी सेना पूरी तरह सतर्क है और ईरान के इस अकारण आक्रमण के खिलाफ रक्षा करने के लिए तैयार है।
 

अमेरिका का तेल टेंकर पर हमला 

इससे पहले अमेरिका ने दावा किया था कि उसने एक खाली तेल टैंकर को निशाना बनाया था, जो ईरान की तरफ जा रहा था। सेंटकॉम ने बताया कि एक अमेरिकी विमान ने बोत्सवाना के झंडे वाले एम/टी जहाज़ के इंजन रूम पर हेलफ़ायर मिसाइल दागी।
edited by : Nrapendra Gupta
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
IAS-PCS की मुफ्त कोचिंग के लिए युवाओं में जबरदस्त उत्साह, योगी सरकार की योजना से साकार होगा सिविल सेवा का सपना

CBSE OSM विवाद पर विपक्ष का हमला, ट्रांसफर, ट्रांसफर और धर्मेंद्र प्रधान सेफ

CBSE OSM विवाद पर विपक्ष का हमला, ट्रांसफर, ट्रांसफर और धर्मेंद्र प्रधान सेफसीबीएसई (CBSE) के ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम विवाद के बीच बोर्ड के चेयरमैन और सचिव के तबादले के बाद विपक्ष ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार जवाबदेही तय करने के बजाय मामले को दबाने की कोशिश कर रही है।

Gel vs AGM vs Lead-Acid Battery : कौन-सी बैटरी है सबसे बेहतर? जानिए फायदे, नुकसान, उम्र और सही उपयोग

Gel vs AGM vs Lead-Acid Battery : कौन-सी बैटरी है सबसे बेहतर? जानिए फायदे, नुकसान, उम्र और सही उपयोगपेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों के बीच अब इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ लोगों का रुझान है। इन वाहनों में पेट्रोल और डीजल की बजाय बै‍टरियों का प्रयोग होता है। इन्हें चार्ज किया जाता है। आज बाजार में कई प्रकार की बैटरियां उपलब्ध हैं, जिनमें लीड-एसिड, जेल (Gel) और AGM बैटरियां सबसे ज्यादा प्रचलित हैं।

CBSE OSM Controversy क्या है और कौन हैं सार्थक सिद्धांत, जिन्होंने पूरी प्रणाली को लेकर किए चौंकाने वाले खुलासे

CBSE OSM Controversy क्या है और कौन हैं सार्थक सिद्धांत, जिन्होंने पूरी प्रणाली को लेकर किए चौंकाने वाले खुलासेसीबीएसई (OSM) 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए पहली बार लागू किया गया नया डिजिटल मूल्यांकन सिस्टम ‘ऑन-स्क्रीन मार्किंग’ विवादों के घेरे में है। इस बीच सोशल मीडिया पर 12वीं के छात्र सार्थक सिद्धांत का नाम सुर्खियों में हैं।

हवा में उड़ता 'हनुमान भक्त': 10,000 फीट की ऊंचाई पर पैराग्लाइडिंग करते हुए पढ़ी चालीसा, रोंगटे खड़े कर देगा Video

हवा में उड़ता 'हनुमान भक्त': 10,000 फीट की ऊंचाई पर पैराग्लाइडिंग करते हुए पढ़ी चालीसा, रोंगटे खड़े कर देगा VideoViral Video: सोशल मीडिया पर आपने एडवेंचर स्पोर्ट्स के कई खतरनाक और थ्रिलिंग वीडियो देखे होंगे, लेकिन इन दिनों इंटरनेट पर जो क्लिप तहलका मचा रही है, उसे देखकर आपके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलेगा- 'अद्भुत!' मामला हिमाचल प्रदेश के मनाली का है, जहां जमीन से करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर हवा से बातें करते हुए एक शख्स ने आस्था और साहस का ऐसा नजारा पेश किया कि देखने वालों की सांसें थम गईं।

जवानी का वो गुनाह और बुढ़ापे में जेल की सलाखें: वैशाली के 84 वर्षीय बुजुर्ग की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर क्यों दे रही बड़ी सीख?

जवानी का वो गुनाह और बुढ़ापे में जेल की सलाखें: वैशाली के 84 वर्षीय बुजुर्ग की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर क्यों दे रही बड़ी सीख?जिस उम्र में बुजुर्गों को अपने बेटों और पोतों के सहारे की जरूरत होती है, उस उम्र में एक 84 साल के बुजुर्ग को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस बुजुर्ग की तस्वीर को देखकर लोग सीख लेने की बात रह रहे हैं। तस्वीर में दिख रहे बुजुर्ग का शरीर अब पूरी तरह साथ छोड़ चुका है। आज अदालत बुर्जुग को सजा सुनाएगी।

और भी वीडियो देखें

IAS-PCS की मुफ्त कोचिंग के लिए युवाओं में जबरदस्त उत्साह, योगी सरकार की योजना से साकार होगा सिविल सेवा का सपना

IAS-PCS की मुफ्त कोचिंग के लिए युवाओं में जबरदस्त उत्साह, योगी सरकार की योजना से साकार होगा सिविल सेवा का सपनामुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में समाज कल्याण विभाग की निःशुल्क आईएएस/पीसीएस आवासीय कोचिंग युवाओं के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर उभर रही है। अगस्त 2026 से संचालित होने वाली आवासीय कोचिंग योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी का अवसर मिलेगा।

मिडिल ईस्ट में महायुद्ध के हालात: अमेरिका का केशम द्वीप पर हमला, ईरान ने कुवैत में अमेरिकी एयरबेस पर दागीं मिसाइलें

मिडिल ईस्ट में महायुद्ध के हालात: अमेरिका का केशम द्वीप पर हमला, ईरान ने कुवैत में अमेरिकी एयरबेस पर दागीं मिसाइलेंअमेरिका द्वारा टेलीकॉम एंटीना और ईरानी तेल टैंकर को निशाना बनाए जाने के बाद ईरान ने कुवैत में अमेरिकी एयरबेस और फिफ्थ फ्लीट पर हमला किया। ईरानी हमलों के बाद कुवैत और बहरीन में साइरन की आवाजें सुनाई दी। इधर अमेरिका ने ईरान के केशम द्वीप पर हमला किया। इससे मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया है।

Top News 3 June: अमेरिका-ईरान में छिड़ी जंग, कर्नाटक में शिवकुमार राज; पढ़ें आज की 5 बड़ी खबरें

Top News 3 June: अमेरिका-ईरान में छिड़ी जंग, कर्नाटक में शिवकुमार राज; पढ़ें आज की 5 बड़ी खबरेंTop News 3 June : अमेरिका और ईरान में जंग एक बार तेज हो गई। इजराइली सेना ने भी गाजा और लेबनान में हमले किए। डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के अनुसार, रिजर्व बैंक ने 12 अरब डॉलर का सोना बेचा। पटना में खान सर की कोचिंग पर फायरिंग। 3 जून की बड़ी खबरें :

पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर पर फायरिंग, गार्ड के साथ मारपीट, 2 दिन में उड़ा देने की धमकी

पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर पर फायरिंग, गार्ड के साथ मारपीट, 2 दिन में उड़ा देने की धमकीबिहार की राजधानी पटना में मंगलवार को लोकप्रिय शिक्षक खान सर के शैक्षणिक संस्थान पर फायरिंग की घटना सामने आई। पुलिस के अनुसार, शहर के मुसल्लहपुर हाट इलाके स्थित खान सर कोचिंग सेंटर के बाहर अज्ञात लोगों ने गोलीबारी की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। खान सर बिहार समेत देशभर में कम शुल्क पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए जाने जाते हैं।

मैं Cockroach Janta Party के प्रदर्शन में शामिल होऊंगा, सोनम वांगचुक ने जारी किया वीडियो

मैं Cockroach Janta Party के प्रदर्शन में शामिल होऊंगा, सोनम वांगचुक ने जारी किया वीडियोसीबीएसई से जुड़े विवाद और हालिया घटनाक्रम को लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा है। इसी बीच एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा है कि यदि 5 जून तक स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता है तो वे 6 जून को दिल्ली में सीजेपी (CJP) के सदस्यों के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे।

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोन

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोनHMD ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन HMD Vibe 2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह भारत का पहला स्मार्टफोन है जिसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है। इसकी शुरुआती लॉन्च कीमत 9,499 रुपए रखी गई है। इसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है।

Apple ला सकता है पहला फोल्डेबल iPhone Ultra, iPhone 18 सीरीज की लॉन्च रणनीति में बड़ा बदलाव

Apple ला सकता है पहला फोल्डेबल iPhone Ultra, iPhone 18 सीरीज की लॉन्च रणनीति में बड़ा बदलावApple अपनी आगामी iPhone 18 सीरीज को लेकर बड़ी रणनीति पर काम कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इस बार हर साल की तरह सितंबर में एक ही इवेंट में सभी iPhone मॉडल लॉन्च नहीं करेगी। माना जा रहा है कि Apple पहले सितंबर 2026 में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max लॉन्च करेगा, जबकि इसके बाद नवंबर में अलग इवेंट के जरिए नया फोल्डेबल iPhone Ultra पेश किया जा सकता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com