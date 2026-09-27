  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. russia backs india permanent unsc seat bid lavrov unga 2026
Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: न्यूयॉर्क , Sunday, 27 September 2026 (09:35 IST)

UNSC में भारत की स्थायी सीट पर रूस का समर्थन, कहा- पश्चिमी देशों को और सीटें नहीं दे सकते, किन देशों का और मिला साथ

modi putin
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Sun, 27 Sep 2026 (09:37 IST)
google-news
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी को रूस का समर्थन मिला है। संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत और ब्राजील को सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट दिए जाने की उम्मीदवारी का समर्थन किया।
 लावरोव ने कहा कि रूस सुरक्षा परिषद में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के पक्ष में है। फिलहाल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं। इनमें पांच स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। इन पांचों देशों के पास वीटो का अधिकार है। इसके अलावा 10 गैर-स्थायी सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल दो साल का होता है. संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 23 में सुरक्षा परिषद की 15 सदस्यीय संरचना का प्रावधान है. उन्होंने स्पष्ट रूप से भारत और ब्राजील की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन किया।
 
 भारत की स्थायी सदस्यता की मांग को संयुक्त राष्ट्र महासभा की मौजूदा आम बहस के दौरान कई देशों का समर्थन मिला है। मॉरीशस के विदेश मंत्री धनंजय रामफुल ने कहा कि उनका देश UNSC सुधार को लेकर G4 और L69 के रुख का समर्थन करता है। उन्होंने भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का भी समर्थन दोहराया. उनके मुताबिक, वैश्विक मामलों में भारत की रचनात्मक भूमिका को देखते हुए उसे सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। उन्होंने कहाकि हम एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के पक्ष में हैं। हम स्थायी सीट के लिए ब्राजील और भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करते हैं।"
 

जर्मनी और जापान को लेकर रूस का अलग रुख

 
रूस ने सुरक्षा परिषद के विस्तार को लेकर यह भी कहा कि सुधार के नाम पर पश्चिमी देशों के लिए अतिरिक्त स्थायी सीटें नहीं होनी चाहिए। लावरोव ने विशेष रूप से जर्मनी और जापान का उल्लेख किया।
 
मौजूदा समय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्य हैं—चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। इन पांचों के पास वीटो पावर है। इसके अलावा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल दो साल का होता है। सुरक्षा परिषद की संरचना में बदलाव के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में दो-तिहाई बहुमत और दो-तिहाई सदस्य देशों की पुष्टि के साथ पांचों स्थायी सदस्यों की सहमति जरूरी होती है।
 

ग्लोबल साउथ के प्रतिनिधित्व पर जोर

 
लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ग्लोबल साउथ, खासकर अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया। रूस लंबे समय से सुरक्षा परिषद में विकासशील क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की बात करता रहा है।
 
भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान G4 समूह के सदस्य हैं और सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के विस्तार की मांग करते रहे हैं।
 

मॉरीशस और पुर्तगाल ने भी किया भारत का समर्थन

 
भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी को रूस के अलावा अन्य देशों से भी समर्थन मिला है। मॉरीशस के विदेश मंत्री धनंजय रामफुल ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की उम्मीदवारी के समर्थन को दोहराया। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो ने भी अधिक प्रतिनिधित्व वाली सुरक्षा परिषद की वकालत करते हुए अफ्रीका, ब्राजील और भारत के लिए स्थायी प्रतिनिधित्व का समर्थन किया। पुर्तगाल सरकार के अनुसार, मोंटेनेग्रो ने सुरक्षा परिषद को अधिक पारदर्शी, प्रतिनिधित्वपूर्ण और लोकतांत्रिक बनाने की जरूरत पर जोर दिया।
 
मार्शल आइलैंड्स की राष्ट्रपति हिल्डा हाइन ने भी G4 के साझेदार देशों के स्थायी सदस्यता के प्रयासों के समर्थन की बात कही। इस तरह 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान सुरक्षा परिषद में सुधार और भारत की स्थायी सदस्यता का मुद्दा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। हालांकि, स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए जरूरी व्यापक अंतरराष्ट्रीय सहमति और प्रक्रिया अभी बाकी है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
सूखे और बाढ़ से प्रभावित देश के किसान, हालात से निपटने के लिए क्या है केंद्र की तैयारी? कृषि मंत्री शिवराज ने बताया पूरा प्लान

बेंगलुरु में बड़ा हादसा टला, रनवे से टकराया IndiGo का विमान, हादसे के बाद रोकी प्लेन की उड़ान

बेंगलुरु में बड़ा हादसा टला, रनवे से टकराया IndiGo का विमान, हादसे के बाद रोकी प्लेन की उड़ानबेंगलुरु एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान आज इंडिगो की एक फ्लाइट के साथ बड़ा विमान हादसा टल गया। गुवाहाटी से आ रही फ्लाइट 6E 6542 को पहली बार लैंडिंग की कोशिश के दौरान विमान को वापस ऊपर उठाना पड़ा। दूसरी बार लैंडिंग करते समय विमान की पूंछ रनवे से टकरा गई। हालांकि पायलट ने विमान को सुरक्षित उतार लिया। सभी यात्री और क्रू सदस्य सुरक्षित बाहर निकल गए। जिस समय यह घटना हुई, उस समय बेंगलुरु में तेज हवाएं चल रही थीं। हालांकि घटना की पूरी वजह क्या थी और प्‍लेन के पिछले हिस्से को कितना नुकसान हुआ है, यह तकनीकी जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगा।

प्रस्‍ताव ठुकराने पर भड़का ईरान, अमेरिका को फिर दी धमकी, चेतावनी पर क्‍या बोले डोनाल्‍ड ट्रंप?

प्रस्‍ताव ठुकराने पर भड़का ईरान, अमेरिका को फिर दी धमकी, चेतावनी पर क्‍या बोले डोनाल्‍ड ट्रंप?ईरान ने अमेरिका के सामने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) को 7 दिन के भीतर फिर से खोलने का एक कूटनीतिक प्रस्ताव रखा था, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ठुकरा दिया है। इसके बाद ईरान ने कड़ी चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका ने उस पर कोई हमला किया, तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ईरान कड़े प्रतिबंधों और नाकाबंदी के कारण मुश्किल में है, इसलिए वह जल्दबाजी में यह समझौता चाहता है। ट्रंप ने कहा, उसके पास पैसा नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि ईरान की कमाई होर्मुज से होने वाले कारोबार पर निर्भर है।

दिल्ली के तिलक नगर में मचा बवाल, मंत्री प्रवेश वर्मा ने युवक को जड़ा थप्पड़, मामले पर क्‍या बोले अरविंद केजरीवाल?

दिल्ली के तिलक नगर में मचा बवाल, मंत्री प्रवेश वर्मा ने युवक को जड़ा थप्पड़, मामले पर क्‍या बोले अरविंद केजरीवाल?दिल्ली के तिलक नगर में सड़क निरीक्षण के दौरान आज बवाल मच गया। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक युवक को थप्पड़ मार दिया। इस घटना पर युवक साहेब सिंह का बयान सामने आया है। युवक ने कहा कि पीडब्‍ल्‍यूडी विभाग ने हमें सड़क की हालत देखने के लिए बुलाया था, मैंने उन्हें दिखाया कि सड़क की सतह कैसे टूट रही थी। जब मैंने यह बात बताई तो मंत्री जी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया और उनके साथियों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भड़क गए हैं।

Mann Ki Baat : जनगणना से सामने आएगा देश की आबादी का नया आंकड़ा, 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का डेटा दर्ज, PM मोदी ने बताया कितना बड़ा काम हुआ पूरा

Mann Ki Baat : जनगणना से सामने आएगा देश की आबादी का नया आंकड़ा, 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का डेटा दर्ज, PM मोदी ने बताया कितना बड़ा काम हुआ पूराप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ‘मन की बात’ के 138वें एपिसोड में देश में चल रही जनगणना 2027 की प्रगति का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनगणना का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है और 32 करोड़ से अधिक परिवारों की जानकारी दर्ज की जा चुकी है।

पाकिस्‍तान को भारत की दो टुक, एस. जयशंकर का UNGA में आतंकवाद पर बड़ा अटैक, दूसरे देश क्‍यों भुगत रहे सजा?

पाकिस्‍तान को भारत की दो टुक, एस. जयशंकर का UNGA में आतंकवाद पर बड़ा अटैक, दूसरे देश क्‍यों भुगत रहे सजा?विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 81वें सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र अपने गठन के नौवें दशक में प्रवेश कर चुका है। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना और इसके लिए मिलकर काम करना था। उन्होंने कहा कि सदस्य देशों ने आपसी मित्रता बढ़ाने और विश्व में शांति मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई थी। लेकिन आज भी संघर्ष और टकराव बड़ी चुनौती बने हुए हैं।

जेपी नड्डा का राहुल गांधी पर तीखा हमला, बोले- झूठ को 100 बार दोहराने से वह सच नहीं बन जाता

जेपी नड्डा का राहुल गांधी पर तीखा हमला, बोले- झूठ को 100 बार दोहराने से वह सच नहीं बन जातामोदी सरकार में मंत्री जेपी नड्‍डा ने दावा किया कि भारत आगे बढ़ रहा है लेकिन विपक्ष हताश है। उन्होंने ECI विवाद में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी कान खोल कर सुन लीजिए, झूठ को 100 बार दोहराने से वह सच नहीं बन जाता, सच पराजित नहीं हो जाता।

साबरमती रेलवे स्टेशन का हुआ कायाकल्प: गृह मंत्री अमित शाह ने दी 1,472 करोड़ की सौगात

साबरमती रेलवे स्टेशन का हुआ कायाकल्प: गृह मंत्री अमित शाह ने दी 1,472 करोड़ की सौगातकेंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के साबरमती रेलवे स्टेशन पर 1,472 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की विभिन्न रेलवे विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और खातमुहूर्त किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि नई सुविधाएं शुरू होने से साबरमती मंडल के तहत रेल यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं और पर्यावरण के अनुकूल यात्रा का लाभ मिलेगा।

उज्जैन में 'खड़े हनुमान' के बाद 'शाही मस्जिद' पर बवाल, पथराव के बाद चले आंसू गैस के गोले

उज्जैन में 'खड़े हनुमान' के बाद 'शाही मस्जिद' पर बवाल, पथराव के बाद चले आंसू गैस के गोलेमध्य प्रदेश के उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत चलाए जा रहे सड़क चौड़ीकरण अभियान ने तूल पकड़ लिया है। कंठाल चौराहे से गोपाल मंदिर तक होने वाले रोड चौड़ीकरण के दायरे में आ रही शाही मस्जिद का हिस्सा गिराए जाने की योजना के विरोध में स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और भीड़ के बीच झड़प और पथराव की घटना सामने आई है।

चिराग पासवान के बयानों से गरमाई बिहार की सियासत! कानून-व्यवस्था पर खड़े किए सवाल, कहा- मुझे शर्म आती है

चिराग पासवान के बयानों से गरमाई बिहार की सियासत! कानून-व्यवस्था पर खड़े किए सवाल, कहा- मुझे शर्म आती हैराष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के प्रमुख सहयोगी और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपनी ही गठबंधन सरकार के खिलाफ तीखा रुख अपनाया है। हाल ही में बिहार के जमुई और समस्तीपुर में महिलाओं के खिलाफ सामने आए अपराधों के वीडियो और बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बाद उन्होंने राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

टीईटी की अनिवार्यता के विरोध में भोपाल में शिक्षकों का धरना, प्रशासन ने नहीं दी अनुमति

टीईटी की अनिवार्यता के विरोध में भोपाल में शिक्षकों का धरना, प्रशासन ने नहीं दी अनुमतिटीईटी की अनिवार्यता के विरोध में अब शिक्षकों ने आर-पार की लड़ाई का एलान कर दिया है। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में बेमियादी धरना शुरू कर दिया है। प्रदेश के अलग-अलग जिलों से बड़ी संख्या में शिक्षक आंदोलन में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंचे हैं। मोर्चे का कहना है कि जब तक उनकी प्रमुख मांगों का ठोस निराकरण नहीं किया जाता, तब तक धरना और आंदोलन जारी रहेगा।

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्च

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्चXiaomi अपनी नई फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Xiaomi 18 Pro को 23 सितंबर को चीन में लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने लॉन्च से पहले फोन के डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा और डिजाइन से जुड़ी कई अहम जानकारियां साझा की हैं। इस सीरीज में Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max शामिल होंगे।

Lava ने लॉन्च किया सस्ता स्मार्टफोन, कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले और 50MP Sony कैमरा से लैस

Lava ने लॉन्च किया सस्ता स्मार्टफोन, कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले और 50MP Sony कैमरा से लैसLava ने भारतीय स्मार्टफोन बाजार में अपना नया Lava Virat Curve 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने पिछले महीने Virat V1 को 4G और 5G दोनों वेरिएंट में पेश किया था। अब नए Virat Curve 5G में कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले, वेगन लेदर फिनिश और पीछे की तरफ एक मिनी स्क्रीन दी गई है। फोन में 50 मेगापिक्सल का Sony कैमरा भी मिलता है।

iPhone 18 Pro खरीदें या पुराना iPhone रखें? 17 Pro, 16 Pro और 15 Pro वालों के लिए समझें पूरा Upgrade Guide

iPhone 18 Pro खरीदें या पुराना iPhone रखें? 17 Pro, 16 Pro और 15 Pro वालों के लिए समझें पूरा Upgrade GuideApple का नया iPhone 18 Pro भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध हो गया है। इसकी शुरुआती कीमत 1,64,900 रुपये है। फोन में नया A20 Pro चिप, बेहतर थर्मल सिस्टम, 48MP Fusion Main कैमरा, Variable Aperture और लंबी बैटरी लाइफ जैसे अपग्रेड दिए गए हैं।