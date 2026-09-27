UNSC में भारत की स्थायी सीट पर रूस का समर्थन, कहा- पश्चिमी देशों को और सीटें नहीं दे सकते, किन देशों का और मिला साथ

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी को रूस का समर्थन मिला है। संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत और ब्राजील को सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट दिए जाने की उम्मीदवारी का समर्थन किया।

लावरोव ने कहा कि रूस सुरक्षा परिषद में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के पक्ष में है। फिलहाल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं। इनमें पांच स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। इन पांचों देशों के पास वीटो का अधिकार है। इसके अलावा 10 गैर-स्थायी सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल दो साल का होता है. संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 23 में सुरक्षा परिषद की 15 सदस्यीय संरचना का प्रावधान है. उन्होंने स्पष्ट रूप से भारत और ब्राजील की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन किया।

भारत की स्थायी सदस्यता की मांग को संयुक्त राष्ट्र महासभा की मौजूदा आम बहस के दौरान कई देशों का समर्थन मिला है। मॉरीशस के विदेश मंत्री धनंजय रामफुल ने कहा कि उनका देश UNSC सुधार को लेकर G4 और L69 के रुख का समर्थन करता है। उन्होंने भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का भी समर्थन दोहराया. उनके मुताबिक, वैश्विक मामलों में भारत की रचनात्मक भूमिका को देखते हुए उसे सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। उन्होंने कहाकि हम एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के पक्ष में हैं। हम स्थायी सीट के लिए ब्राजील और भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करते हैं।"

जर्मनी और जापान को लेकर रूस का अलग रुख

रूस ने सुरक्षा परिषद के विस्तार को लेकर यह भी कहा कि सुधार के नाम पर पश्चिमी देशों के लिए अतिरिक्त स्थायी सीटें नहीं होनी चाहिए। लावरोव ने विशेष रूप से जर्मनी और जापान का उल्लेख किया।

मौजूदा समय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्य हैं—चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। इन पांचों के पास वीटो पावर है। इसके अलावा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल दो साल का होता है। सुरक्षा परिषद की संरचना में बदलाव के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में दो-तिहाई बहुमत और दो-तिहाई सदस्य देशों की पुष्टि के साथ पांचों स्थायी सदस्यों की सहमति जरूरी होती है।

ग्लोबल साउथ के प्रतिनिधित्व पर जोर

लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ग्लोबल साउथ, खासकर अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया। रूस लंबे समय से सुरक्षा परिषद में विकासशील क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की बात करता रहा है।

भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान G4 समूह के सदस्य हैं और सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के विस्तार की मांग करते रहे हैं।

मॉरीशस और पुर्तगाल ने भी किया भारत का समर्थन

भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी को रूस के अलावा अन्य देशों से भी समर्थन मिला है। मॉरीशस के विदेश मंत्री धनंजय रामफुल ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की उम्मीदवारी के समर्थन को दोहराया। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो ने भी अधिक प्रतिनिधित्व वाली सुरक्षा परिषद की वकालत करते हुए अफ्रीका, ब्राजील और भारत के लिए स्थायी प्रतिनिधित्व का समर्थन किया। पुर्तगाल सरकार के अनुसार, मोंटेनेग्रो ने सुरक्षा परिषद को अधिक पारदर्शी, प्रतिनिधित्वपूर्ण और लोकतांत्रिक बनाने की जरूरत पर जोर दिया।

मार्शल आइलैंड्स की राष्ट्रपति हिल्डा हाइन ने भी G4 के साझेदार देशों के स्थायी सदस्यता के प्रयासों के समर्थन की बात कही। इस तरह 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान सुरक्षा परिषद में सुधार और भारत की स्थायी सदस्यता का मुद्दा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। हालांकि, स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए जरूरी व्यापक अंतरराष्ट्रीय सहमति और प्रक्रिया अभी बाकी है।