साबरमती से दौड़ेगी देश की पहली LNG संचालित ट्रेन, अमित शाह दिखाएंगे हरी झंडी, जानिए क्या है खास

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज साबरमती स्टेशन से देश की पहली LNG (लिक्विफाइड नेचुरल गैस) संचालित ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।ट्रेन संचालन को किफायती बनाने की दिशा में भारतीय रेलवे के प्रयासों में इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

साबरमती से देश की पहली LNG संचालित ट्रेन को आज हरी झंडी

अहमदाबाद के साबरमती स्टेशन से आज देश की पहली LNG (लिक्विफाइड नेचुरल गैस) संचालित ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस ट्रेन को रवाना करेंगे। भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेन संचालन की लागत कम करने और वैकल्पिक ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के प्रयासों में इस पहल को महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। LNG आधारित ट्रेन संचालन रेलवे क्षेत्र में ईंधन के विकल्प बढ़ाने की दिशा में भी एक अहम प्रयास है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उनके दौरे में धार्मिक कार्यक्रम के साथ रेलवे और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

आचार्य पद्मसागर सूरीश्वरजी महाराज के जन्मदिन कार्यक्रम में होंगे शामिल

अमित शाह आचार्य पद्मसागर सूरीश्वरजी महाराज के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे इस धार्मिक आयोजन में अपनी सहभागिता दर्ज कराएंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और गणमान्य लोगों के शामिल होने की संभावना है।

रेलवे के मेंटेनेंस शेड का उद्घाटन

अहमदाबाद दौरे के दौरान अमित शाह रेलवे से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी करेंगे। रेलवे के लोको इंजन के रखरखाव के लिए तैयार किए गए मेंटेनेंस शेड का उद्घाटन उनके हाथों किया जाएगा। यह सुविधा लोको इंजन के रखरखाव और संबंधित कार्यों के लिए उपयोगी होगी।

देश की पहली LNG ट्रेन को हरी झंडी

अमित शाह देश की पहली LNG (Liquefied Natural Gas) संचालित ट्रेन के शुभारंभ कार्यक्रम में भी मौजूद रहेंगे। वे ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रेलवे परिवहन में LNG के इस्तेमाल से जुड़ी इस पहल को वैकल्पिक ईंधन के उपयोग की दिशा में एक प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है।

साबरमती रेलवे स्टेशन के विकास कार्यों का लोकार्पण

इसके अलावा साबरमती रेलवे स्टेशन पर पूरे किए गए विभिन्न विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया जाएगा। यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने और रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से किए गए कार्य इस कार्यक्रम में शामिल हैं। इस तरह अमित शाह के गुजरात दौरे के दौरान धार्मिक कार्यक्रम के साथ रेलवे के मेंटेनेंस शेड, LNG ट्रेन के शुभारंभ और साबरमती रेलवे स्टेशन के विकास कार्यों से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।