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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: नई दिल्ली , Thursday, 17 September 2026 (16:13 IST)

Suzuki e-Access खरीदें या नहीं? आराम, बैटरी और रेंज में दमदार, क्या कुछ कमियां भी हैं

suzuki e acces
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Thu, 17 Sep 2026 (16:19 IST)
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Suzuki e-Access भारत में कंपनी का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है। यह पेट्रोल इंजन वाले Access से बिल्कुल अलग नए प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। नाम के अलावा दोनों स्कूटर में बहुत कम समानता है।
Suzuki ने e-Access को तेज रफ्तार या ढेरों फीचर्स की बजाय आरामदायक राइड, बिल्ड क्वालिटी, बैटरी लाइफ और भरोसेमंद रेंज को ध्यान में रखकर तैयार किया है।  हालांकि, इसकी कुछ कमियां भी हैं, जिनकी वजह से यह हर ग्राहक के लिए सही विकल्प नहीं हो सकता। खासकर परफॉर्मेंस, रेंज और स्टोरेज के मामले में कुछ प्रतिद्वंद्वी इलेक्ट्रिक स्कूटर इससे आगे निकलते हैं।
 

Suzuki e-Access खरीदने की 2 बड़ी वजहें

1. आरामदायक राइड और मजबूत बिल्ड क्वालिटी
 
Suzuki e-Access को चलाना काफी आरामदायक अनुभव देता है। इसकी राइडिंग पोजिशन न्यूट्रल है और सीट सपाट व पर्याप्त चौड़ी है। सस्पेंशन को भी इस तरह ट्यून किया गया है कि यह पर्याप्त मजबूत महसूस हो, लेकिन खराब सड़कों पर जरूरत से ज्यादा कठोर न लगे। बिल्ड क्वालिटी के मामले में भी स्कूटर मजबूत नजर आता है। इसके स्विचगियर और दूसरे हिस्सों में वही ठोस फील मिलती है, जिसके लिए Suzuki के टू-व्हीलर्स जाने जाते हैं।
इसमें LFP बैटरी केमिस्ट्री का इस्तेमाल किया गया है। LFP बैटरी आमतौर पर NMC बैटरी की तुलना में लंबी सर्विस लाइफ और बेहतर थर्मल स्थिरता के लिए जानी जाती है। इससे लंबे समय तक स्कूटर रखने वाले खरीदारों को बैटरी की विश्वसनीयता को लेकर ज्यादा भरोसा मिल सकता है।
 
2. रेंज इंडिकेटर पर कर सकते हैं भरोसा
 
इलेक्ट्रिक स्कूटर में रेंज को लेकर सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि डिस्प्ले पर दिखाई जाने वाली रेंज वास्तविक इस्तेमाल में तेजी से कम हो जाती है। Suzuki e-Access इस मामले में बेहतर प्रदर्शन करता है।
 
राइडिंग स्टाइल के अनुसार सिस्टम कैलिब्रेट होने के बाद डिस्प्ले पर दिखाई जाने वाली Distance-to-Empty जानकारी काफी भरोसेमंद रहती है।
 
टेस्टिंग के दौरान Ride A मोड में एक चार्ज पर 88 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा दूरी तय की गई। कंपनी की दावा की गई IDC रेंज 95 किलोमीटर है। वास्तविक परिस्थितियों में करीब 88 किलोमीटर की रेंज इस दावे के मुकाबले एक उचित अंतर दिखाती है।
 

Suzuki e-Access को खरीदने से पहले इन कमियों पर दें ध्यान

1. कीमत के मुकाबले परफॉर्मेंस और रेंज कम
 
Suzuki e-Access की सबसे बड़ी कमियों में इसकी परफॉर्मेंस शामिल है। इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट के मौजूदा मानकों के हिसाब से यह तेज स्कूटर नहीं है।
 
टेस्ट में 0 से 60 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ने में करीब 12 सेकंड लगे। यह समान कीमत वाले कई प्रतिद्वंद्वी इलेक्ट्रिक स्कूटरों से धीमा है। इतना ही नहीं, पेट्रोल वाले Access 125 की तुलना में भी इसकी एक्सीलरेशन काफी कम है।
 
वास्तविक परिस्थितियों में करीब 88 किलोमीटर की रेंज खराब नहीं है, लेकिन समान क्षमता वाली बैटरी वाले कुछ प्रतिद्वंद्वी मॉडल 100 किलोमीटर से ज्यादा की वास्तविक रेंज देने में सक्षम हैं।
 
इसके अलावा, इसका पावरट्रेन भी बाजार में मौजूद कई दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटरों की तुलना में कुछ ज्यादा आवाज करता है।
 
2. 17 लीटर का बूट स्पेस बड़ी कमी
 
Suzuki e-Access में सीट के नीचे 17 लीटर का स्टोरेज स्पेस मिलता है। रोजाना इस्तेमाल के लिहाज से यह इसकी सबसे बड़ी कमियों में से एक है।
 
आज के समय में ज्यादातर मुख्यधारा के इलेक्ट्रिक स्कूटरों में करीब 30-35 लीटर तक स्टोरेज मिलता है। वहीं कुछ नए मॉडल इससे भी काफी ज्यादा बूट स्पेस देते हैं।
 
e-Access में दिया गया चार्जर केबल को सही तरीके से मोड़ने के बाद ही बूट में मुश्किल से फिट होता है। इसके बाद सामान रखने के लिए बहुत कम जगह बचती है।
 
Suzuki ने बैटरी पैक को सीट के नीचे वर्टिकल तरीके से रखा है, जिसकी वजह से स्टोरेज क्षमता सीमित हुई है। खास बात यह है कि पेट्रोल Access 125 का लेटेस्ट मॉडल भी इलेक्ट्रिक e-Access से ज्यादा बूट स्पेस देता है।
 
किसके लिए Suzuki e-Access सही हो सकता है?
 
अगर आपकी प्राथमिकता आरामदायक राइड, मजबूत बिल्ड क्वालिटी, लंबी अवधि की बैटरी लाइफ और भरोसेमंद रेंज इंडिकेटर है, तो Suzuki e-Access पर विचार किया जा सकता है। लेकिन अगर आपकी प्राथमिकता तेज एक्सीलरेशन, ज्यादा रियल-वर्ल्ड रेंज या बड़ा अंडरसीट स्टोरेज है, तो खरीदने से पहले इसके मुकाबले दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटरों को भी देखना जरूरी होगा।
 
Suzuki e-Access: फायदे और नुकसान एक नजर में
 

फायदे

 
  • आरामदायक राइड
  • अच्छी बिल्ड क्वालिटी
  • LFP बैटरी
  • भरोसेमंद रेंज इंडिकेटर
  • लंबी अवधि के इस्तेमाल पर फोकस

नुकसान

  • परफॉर्मेंस अपेक्षाकृत धीमी
  • वास्तविक रेंज कुछ प्रतिद्वंद्वियों से कम
  • पावरट्रेन की आवाज ज्यादा
  • सिर्फ 17 लीटर का बूट स्पेस
  • चार्जर रखने के बाद सामान के लिए बहुत कम जगह
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