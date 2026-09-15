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Published By सुधीर शर्मा
Last Updated : Tuesday, 15 September 2026 (17:16 IST)

EV Scooter को लेकर बड़ी खबर, iQube Orbiter, Bajaj Chetak और Ather Energy क्यों मचा रहे हैं धमाल

Auto Sales August 2026
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Tue, 15 Sep 2026 (17:16 IST)
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भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने अगस्त 2026 में शानदार प्रदर्शन किया है। सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के अनुसार अगस्त में पैसेंजर व्हीकल, थ्री-व्हीलर और टू-व्हीलर- तीनों सेगमेंट ने इस महीने की अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री दर्ज की। इससे साफ है कि देश में वाहनों की मांग लगातार मजबूत बनी हुई है।
SIAM के आंकड़ों के अनुसार, पैसेंजर व्हीकल, थ्री-व्हीलर, टू-व्हीलर और क्वाड्रिसाइकिल को मिलाकर अगस्त 2026 में कुल 31,57,822 वाहनों का उत्पादन हुआ। अगस्त 2025 में यह आंकड़ा 27,01,839 यूनिट था। यानी सालाना आधार पर उत्पादन में करीब 16.9 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। निर्यात के मोर्चे पर भी ऑटो सेक्टर ने अच्छा प्रदर्शन किया। इन चारों कैटेगरी से अगस्त 2026 में कुल 6,81,338 यूनिट का निर्यात हुआ, जो पिछले साल के मुकाबले 22.2 फीसदी ज्यादा है।

Scooter ने Motorcycle को पीछे छोड़ा

अगस्त में स्कूटरों की बिक्री और उत्पादन की रफ्तार मोटरसाइकिलों से ज्यादा रही। स्कूटर उत्पादन में सालाना आधार पर 26.7 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, जबकि मोटरसाइकिल उत्पादन की वृद्धि 9.1 फीसदी रही। घरेलू बिक्री की बात करें तो स्कूटर की बिक्री 23.8 फीसदी बढ़ी, जबकि मोटरसाइकिलों की बिक्री में सिर्फ 2.4 फीसदी की वृद्धि हुई। हालांकि, कुल बिक्री की संख्या के मामले में मोटरसाइकिल अभी भी स्कूटर से आगे हैं। 

अगस्त 2026 के आंकड़े भारतीय ऑटो बाजार में बदलती ग्राहक पसंद की तस्वीर दिखाते हैं। एक तरफ SUV और यूटिलिटी व्हीकल की मांग लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक स्कूटर तेजी से अपनी जगह बना रहे हैं। पैसेंजर व्हीकल और टू-व्हीलर की रिकॉर्ड अगस्त बिक्री से यह भी संकेत मिलता है कि बाजार में ग्राहकों की खरीदारी की भावना मजबूत है। आने वाले महीनों में SUV, EV और नए टेक्नोलॉजी वाले वाहनों की मांग ऑटो इंडस्ट्री की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है। 

पैसेंजर व्हीकल की बिक्री में 36.5% उछाल

अगस्त 2026 में घरेलू पैसेंजर व्हीकल बिक्री में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। इस दौरान कुल 4,39,309 पैसेंजर व्हीकल बिके, जबकि अगस्त 2025 में यह आंकड़ा 3,21,901 यूनिट था। यानी पैसेंजर व्हीकल बिक्री में सालाना आधार पर 36.5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।
 

SUV बनी ग्राहकों की पहली पसंद

 
अगस्त में पैसेंजर व्हीकल बाजार में SUV और दूसरे यूटिलिटी व्हीकल्स का दबदबा कायम रहा। आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त में 2,50,084 यूटिलिटी व्हीकल बिके, जबकि पैसेंजर कारों की बिक्री 1,12,011 यूनिट रही। यानी यूटिलिटी व्हीकल की बिक्री पैसेंजर कारों के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा रही। यूटिलिटी व्हीकल की बिक्री में सालाना आधार पर 39.2 फीसदी की वृद्धि हुई। इसके मुकाबले पैसेंजर कारों की बिक्री 23.8 फीसदी और वैन की बिक्री 10.9 फीसदी बढ़ी। इससे संकेत मिलता है कि भारतीय ग्राहक अभी भी पारंपरिक छोटी कारों की तुलना में SUV और दूसरे बड़े यूटिलिटी व्हीकल्स को ज्यादा पसंद कर रहे हैं।
 

Maruti Suzuki सबसे आगे

 
पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में Maruti Suzuki India अगस्त में भी सबसे बड़ी कंपनी रही। कंपनी ने इस महीने 2,17,881 यूनिट का उत्पादन किया और घरेलू बाजार में 1,76,971 यूनिट बेचीं। SIAM के कंपनीवार आंकड़ों के मुताबिक, Maruti Suzuki का उत्पादन और घरेलू बिक्री दोनों ही दूसरे सबसे बड़े निर्माता की तुलना में दोगुने से ज्यादा रहे। Hyundai Motor India, Mahindra & Mahindra और Kia India ने भी अगस्त में उत्पादन और घरेलू बिक्री में बढ़ोतरी दर्ज की। दूसरी ओर, Toyota Kirloskar Motor और Honda Cars India का उत्पादन पिछले साल के अगस्त की तुलना में कम रहा।
 

Compact Cars की भी मजबूत पकड़

SUV की लोकप्रियता के बावजूद कॉम्पैक्ट कारों की मांग बनी हुई है। अगस्त में पैसेंजर कार उत्पादन में करीब 85 फीसदी हिस्सेदारी कॉम्पैक्ट कारों की रही। इस कैटेगरी में Maruti Suzuki की Baleno, Dzire और Swift जैसी कारें तथा Hyundai की i10 और i20 रेंज शामिल हैं।
 

इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री में जबरदस्त तेजी

 
ऑटो बाजार में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला आंकड़ा इलेक्ट्रिक स्कूटर से जुड़ा है। 250 वॉट से ज्यादा क्षमता वाले इलेक्ट्रिक स्कूटरों के उत्पादन में अगस्त 2026 में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। अगस्त 2025 में इस कैटेगरी का उत्पादन 83,280 यूनिट था, जो अगस्त 2026 में बढ़कर 1,88,499 यूनिट हो गया। यानी उत्पादन दोगुने से भी ज्यादा रहा। घरेलू बिक्री भी 81,017 यूनिट से बढ़कर 1,85,303 यूनिट हो गई। इस सेगमेंट में TVS Motor Company के iQube और Orbiter, Bajaj Auto के Chetak और Ather Energy की 450 रेंज जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर शामिल हैं।

Honda ने सबसे ज्यादा टू-व्हीलर बनाए, Hero की बिक्री ज्यादा

अगस्त 2026 में Honda Motorcycle & Scooter India ने किसी भी अन्य दोपहिया निर्माता की तुलना में सबसे ज्यादा टू-व्हीलर का उत्पादन किया। हालांकि, घरेलू बिक्री के मामले में Hero MotoCorp आगे रही। Hero MotoCorp ने अगस्त में 5,42,305 यूनिट बेचीं, जबकि Honda Motorcycle & Scooter India की घरेलू बिक्री 5,17,329 यूनिट रही।
 

तीन पहिया वाहनों की बिक्री में भी तेज उछाल

 
अगस्त में थ्री-व्हीलर सेगमेंट ने भी शानदार प्रदर्शन किया। घरेलू बिक्री सालाना आधार पर 22.8 फीसदी बढ़कर 93,764 यूनिट हो गई। तीनों प्रमुख सेगमेंट में थ्री-व्हीलर ने बिक्री की वृद्धि के मामले में तेज प्रदर्शन किया, जबकि टू-व्हीलर कुल बिक्री के लिहाज से सबसे बड़ा सेगमेंट बना रहा।
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