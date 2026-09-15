5,000 का डिस्काउंट, 10,000mAh बैटरी और 3,500 निट्स डिस्प्ले, सस्ते स्मार्टफोन्स ने मचाया तहलका

Xiaomi ने भारत में अपनी Redmi Note 17 सीरीज के दो नए स्मार्टफोन Redmi Note 17 Pro और Redmi Note 17 Pro Max लॉन्च कर दिए हैं। इनमें Pro Max को ज्यादा प्रीमियम मॉडल के तौर पर पेश किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत 10,000mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी है। वहीं Redmi Note 17 Pro में 9,000mAh की बैटरी दी गई है। दोनों फोन में 6.83 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट और 3,500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। फोन Android 16 पर आधारित Xiaomi के HyperOS 3 पर चलते हैं।

Redmi Note 17 Pro की कीमत

Redmi Note 17 Pro को दो स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है।

8GB RAM + 128GB: ₹33,999

8GB RAM + 256GB: ₹36,999

इस फोन की बिक्री 17 सितंबर से शुरू होगी।

Redmi Note 17 Pro Max की कीमत

Pro Max की कीमत ज्यादा है, लेकिन इसमें बड़ी बैटरी और ज्यादा पावरफुल फीचर्स मिलते हैं।

8GB RAM + 256GB: ₹44,999

12GB RAM + 256GB: ₹50,999

इसकी बिक्री 23 सितंबर से शुरू होगी।

कंपनी नए फोन पर बैंक ऑफर के तहत ₹5,000 तक की छूट भी दे रही है। दोनों स्मार्टफोन Amazon, Xiaomi के ऑनलाइन स्टोर और चुनिंदा ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स के जरिए खरीदे जा सकेंगे।

3,500 निट्स की ब्राइटनेस वाला AMOLED डिस्प्ले

Redmi Note 17 Pro और Pro Max दोनों में 6.83 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 120Hz है, जिससे स्क्रॉलिंग और एनिमेशन ज्यादा स्मूद नजर आ सकते हैं।

डिस्प्ले में:

1.5K रेजोल्यूशन

120Hz रिफ्रेश रेट

3,200Hz टच सैंपलिंग रेट

3,500 निट्स तक पीक ब्राइटनेस

12-बिट कलर टेक्नोलॉजी

68.7 अरब तक कलर्स का सपोर्ट

मिलता है।

स्क्रीन को Corning Gorilla Glass Victus 2 से सुरक्षा दी गई है। दोनों फोन में Dolby Atmos सपोर्ट वाले स्टीरियो स्पीकर भी मिलते हैं। बैटरी में बड़ा अंतर, Pro Max में 10,000mAh

बैटरी इन दोनों फोन की सबसे बड़ी खासियतों में से एक है।

Redmi Note 17 Pro में 9,000mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी दी गई है, जो 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। वहीं Redmi Note 17 Pro Max में 10,000mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी है और यह 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है।

Xiaomi के मुताबिक Pro Max की बैटरी 1,600 से ज्यादा चार्जिंग साइकल के बाद भी 80 प्रतिशत क्षमता बनाए रखने के लिए रेटेड है। इसमें 27W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग का फीचर भी दिया गया है। यानी जो यूजर फोन को बार-बार चार्ज नहीं करना चाहते या लंबे समय तक गेमिंग, वीडियो और दूसरे काम करते हैं, उनके लिए Pro Max ज्यादा आकर्षक विकल्प हो सकता है।

कैमरा में 50MP का मेन सेंसर

दोनों स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है।

इसमें:

50MP मेन कैमरा

8MP सुपर-वाइड एंगल कैमरा

शामिल हैं।

हालांकि सेल्फी कैमरे में दोनों मॉडल अलग हैं। Redmi Note 17 Pro Max में 32MP फ्रंट कैमरा, जबकि Redmi Note 17 Pro में 16MP सेल्फी कैमरा दिया गया है। फोन में AI आधारित इमेजिंग फीचर्स भी मिलते हैं, जिनकी मदद से फोटो से ग्लेयर, रिफ्लेक्शन और अनचाही वस्तुओं को हटाया जा सकता है।

Pro और Pro Max में अलग-अलग प्रोसेसर

परफॉर्मेंस के लिए दोनों मॉडल में अलग चिपसेट दिए गए हैं। Redmi Note 17 Pro में Snapdragon 6s Gen 4 प्रोसेसर और 8GB तक RAM मिलती है। Redmi Note 17 Pro Max में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 प्रोसेसर और 12GB तक RAM का विकल्प है। इसलिए दोनों में केवल बैटरी ही नहीं, बल्कि प्रोसेसिंग पावर और RAM के मामले में भी अंतर है।

HyperOS 3 और Android 16

दोनों फोन Xiaomi के HyperOS 3 पर चलते हैं, जो Android 16 पर आधारित है। कंपनी ने इन स्मार्टफोन के लिए 4 साल के OS अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है। लंबे समय तक फोन इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण बात है।

पानी और धूल से सुरक्षा

Redmi Note 17 Pro सीरीज में मजबूत प्रोटेक्शन भी दिया गया है। दोनों फोन को IP66, IP68 और IP69K रेटिंग के साथ पेश किया गया है। Pro Max में एक फोटोक्रोमिक रियर पैनल का विकल्प भी मिलता है, जो सीधी धूप पड़ने पर अपना रंग/शेड बदल सकता है।

Redmi Note 17 Pro या Pro Max, किसे खरीदना बेहतर?

अगर आपका बजट करीब ₹34,000-₹37,000 है और आप बड़ी बैटरी के साथ AMOLED डिस्प्ले वाला फोन चाहते हैं, तो Redmi Note 17 Pro पर विचार किया जा सकता है। वहीं अगर आपका बजट ₹45,000 से ऊपर है और आपकी प्राथमिकता बड़ी बैटरी, 100W चार्जिंग, ज्यादा RAM और बेहतर सेल्फी कैमरा है, तो Redmi Note 17 Pro Max ज्यादा फीचर वाला विकल्प है। खास तौर पर 10,000mAh बैटरी और 100W चार्जिंग Pro Max को उन यूजर्स के लिए अलग बनाती है जो बैटरी बैकअप को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं।