Redmi Note 17 Pro Max 5G India Launch: भारत में जल्द दस्तक देगा Xiaomi का नया स्मार्टफोन, 10,000mAh बैटरी समेत मिलेंगे ये दमदार फीचर्स

Xiaomi ने भारत में अपने नए स्मार्टफोन Redmi Note 17 Pro Max 5G के लॉन्च को टीज कर दिया है। कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर फोन के भारत आने का संकेत दिया है। हालांकि, अभी तक Xiaomi ने इसकी सटीक लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है। कंपनी की भारतीय वेबसाइट पर इस स्मार्टफोन के लिए लैंडिंग पेज भी लाइव हो चुका है।

Redmi Note 17 Pro Max 5G को Xiaomi ने अगस्त में चुनिंदा ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च किया था। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि भारत में आने वाला मॉडल ग्लोबल वेरिएंट के कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन्स के साथ पेश किया जा सकता है।

6.83 इंच AMOLED डिस्प्ले और 120Hz रिफ्रेश रेट

ग्लोबल मॉडल में 6.83 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 120Hz तक है, जबकि पीक ब्राइटनेस 3,500 निट्स तक बताई गई है। फोन में Snapdragon 6 Gen 5 चिपसेट दिया गया है। यह स्मार्टफोन 8GB RAM और अधिकतम 512GB स्टोरेज के साथ आता है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें Android 16 पर आधारित HyperOS 3 दिया गया है।

50MP कैमरा और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग

कैमरा सेटअप की बात करें तो Redmi Note 17 Pro Max 5G में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जो OIS सपोर्ट करता है। इसके साथ 8MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन के फ्रंट और रियर दोनों कैमरों से 4K वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड किया जा सकता है।

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Redmi Note 17 Pro Max 5G की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,000mAh सिलिकॉन-कार्बन बैटरी है। इसे 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। फोन को IP66 और IP68 रेटिंग भी दी गई है।

कनेक्टिविटी के लिए इसमें 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0 और NFC जैसे फीचर्स मिलते हैं। भारत में कितनी हो सकती है कीमत?

जापान में Redmi Note 17 Pro Max 5G के 8GB + 256GB वेरिएंट की शुरुआती कीमत JPY 79,980 (लगभग 47,900 रुपए) है। वहीं 8GB + 512GB मॉडल की कीमत JPY 99,980 (लगभग 59,900 रुपए) है। ग्लोबल मॉडल Black, Cloudbrush और Purple कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। हालांकि, भारत में इसकी कीमत, वेरिएंट और कलर ऑप्शन की आधिकारिक जानकारी लॉन्च के समय ही सामने आएगी।