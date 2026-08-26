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Published By सुधीर शर्मा
Last Updated : Wednesday, 26 August 2026 (17:58 IST)

लॉन्च हुआ सस्ता 5G स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी और 120Hz डिस्प्ले, जानिए फीचर्स

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Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Wed, 26 Aug 2026 (17:58 IST)
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भारतीय वियरेबल ब्रांड Fire-Boltt ने अब स्मार्टफोन बाजार में भी एंट्री कर ली है। कंपनी ने Boltt Ace 5G और Boltt Evo नाम से दो बजट स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। दोनों फोन बड़ी 6000mAh बैटरी और 120Hz डिस्प्ले जैसे फीचर्स के साथ आते हैं। इनकी शुरुआती कीमत ₹10,999 है। दोनों स्मार्टफोन की बिक्री 1 सितंबर 2026 को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इन्हें सिर्फ Flipkart के जरिए खरीदा जा सकेगा। कंपनी की नजर बड़े शहरों के साथ-साथ छोटे शहरों और कस्बों के ग्राहकों पर भी है।

Boltt Ace 5G के फीचर्स

 
Boltt Ace 5G में 6.79 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 600 निट्स तक है। फोन में Unisoc T8200 प्रोसेसर और Android 16 मिलता है। इसमें अधिकतम 8GB RAM और 128GB स्टोरेज का विकल्प दिया गया है।
 
फोटोग्राफी के लिए फोन के पीछे 64MP का मेन कैमरा और फ्रंट में 8MP सेल्फी कैमरा दिया गया है। पावर के लिए इसमें 6000mAh की बड़ी बैटरी है। कंपनी का दावा है कि फोन एक बार चार्ज करने पर दो दिन तक चल सकता है।
 

फोन का वजन 233 ग्राम है। oltt Ace 5G की कीमत

  • 4GB RAM + 64GB स्टोरेज: ₹13,999
  • 6GB RAM + 128GB स्टोरेज: ₹14,999
  • 8GB RAM + 128GB स्टोरेज: ₹15,999

₹10,999 वाला Boltt Evo भी लॉन्च

 
Boltt Evo कंपनी का ज्यादा किफायती स्मार्टफोन है। इसमें भी 6.79 इंच का 120Hz HD+ डिस्प्ले दिया गया है। फोन में Unisoc T7250 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर मिलता है, जिसकी अधिकतम क्लॉक स्पीड 1.8GHz है। यह स्मार्टफोन भी Android 16 पर चलता है। इसमें अधिकतम 6GB RAM और 128GB स्टोरेज का विकल्प मिलता है। कैमरे की बात करें तो फोन में 50MP का मेन रियर कैमरा, 2MP सेकेंडरी कैमरा और 8MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसमें भी 6000mAh बैटरी मिलती है। इसका वजन भी 233 ग्राम है।

Boltt Evo की कीमत

4GB RAM + 64GB स्टोरेज: ₹10,999
6GB RAM + 128GB स्टोरेज: ₹11,999
₹1,000 का शुरुआती डिस्काउंट
 
दोनों फोन की बिक्री 1 सितंबर को दोपहर 12 बजे से Flipkart पर शुरू होगी। शुरुआती खरीदारों को कंपनी की ओर से ₹1,000 का फ्लैट डिस्काउंट भी दिया जाएगा। Fire-Boltt ने बजट स्मार्टफोन सेगमेंट में बड़ी बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और नए Android 16 जैसे फीचर्स के साथ अपनी जगह बनाने की कोशिश की है।
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