यूक्रेन युद्ध के बीच हुआ रूस में चुनाव, व्लादिमीर पुतिन की पार्टी को बड़ी जीत

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सत्तारूढ़ पार्टी यूनाइटेड रशिया (United Russia) ने तीन दिवसीय संसदीय चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है। प्रारंभिक नतीजों के अनुसार पार्टी ने 450 सदस्यीय स्टेट ड्यूमा में 355 सीटें हासिल की हैं। इससे पार्टी को संवैधानिक बहुमत मिला है, जिसके चलते संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की पर्याप्त संसदीय ताकत उसके पास होगी।

यह फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस में हुआ पहला संसदीय चुनाव है। रूस के केंद्रीय चुनाव आयोग की प्रमुख एला पामफिलोवा ने बताया कि चुनाव में मतदान प्रतिशत 59 प्रतिशत से अधिक रहा। उनके अनुसार, कठिन परिस्थितियों और देश पर बने "मनोवैज्ञानिक दबाव" के बावजूद चुनाव कराए गए।

पुतिन की पार्टी को 57.83 प्रतिशत वोट

95 प्रतिशत से अधिक मतों की गिनती के बाद यूनाइटेड रशिया को पार्टी-लिस्ट वोट में 57.83 प्रतिशत वोट मिले हैं। 2021 के पिछले संसदीय चुनाव में पार्टी को 49.8 प्रतिशत वोट मिले थे। इस बार 355 सीटों का आंकड़ा पार्टी के लिए 2016 में मिले 343 सीटों के पिछले रिकॉर्ड से भी अधिक है।

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने परिणामों को रूसी समाज के राष्ट्रपति के आसपास एकजुट होने का संकेत बताया। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय और विपक्षी पक्षों ने चुनाव प्रक्रिया और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को लेकर अलग-अलग आपत्तियां उठाई हैं।

कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर

रूस की कम्युनिस्ट पार्टी (KPRF) 40 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। उसे करीब 13.81 प्रतिशत वोट मिले। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ रूस (LDPR) को 25 सीटें और 8.98 प्रतिशत वोट मिले, जबकि न्यू पीपल पार्टी ने 20 सीटें और 7.96 प्रतिशत वोट हासिल किए।

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यूक्रेन युद्ध के बीच हुआ चुनाव

चुनाव के अंतिम दिन यूक्रेन ने रूस पर बड़े ड्रोन हमले किए। रूसी अधिकारियों के अनुसार, बड़ी संख्या में ड्रोन को रोका गया और इनमें करीब 450 ड्रोन मॉस्को की ओर भेजे गए थे। इसके बाद रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी शहर जापोरिज्जिया में लॉजिस्टिक ठिकानों को निशाना बनाया।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि रूस की ओर से तनाव कम करने के संकेत नहीं मिल रहे हैं और पश्चिमी देशों से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रयासों के जरिए शांति हासिल करने के तरीकों पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में चर्चा की जाएगी।