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Published By नवीन रांगियाल
Last Updated : Tuesday, 15 September 2026 (19:14 IST)

इंदौर में DAVV गेट पर ABVP का नगर निगम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, बस स्टॉप, ब्रेकर महंगे सफर का विरोध

ABVP
Published By: नवीन रांगियाल
Updated: Tue, 15 Sep 2026 (19:14 IST)
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देवी अहिल्‍या के गेट पर एबीवीपी ने इंदौर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। मंगलवार दोपहर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (DAVV) के मेन गेट पर बड़ी संख्या में छात्र जुटे और नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने नगर निगम से समस्याओं का जल्द निराकरण की मांग की है। वहीं, प्रदर्शन के चलते मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया।

जबकि भंवरकुआ से आईटी पार्क जाने वाले मार्ग पर आधा किमी मीटर से ज्यादा मार्ग पर गाड़ियां फंस गईं। जाम लगने से वाहन रेंगते हुए आगे बढ़ते रहे। एबीवीपी की प्रमुख मांगों में स्कूल ऑफ फॉर्मेसी के सामने सिटी बस स्टॉप की व्यवस्था करना और सिटी बस के बढ़े हुए बस पास शुल्क को कम करना शामिल है। साथ ही DAVV के मुख्य गेट के सामने स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग है।

एबीवीपी ने DAVV गर्ल्स हॉस्टल के सर्विस रोड पर सुरक्षा के लिए कैमरे लगाने और पर्याप्त लाइट की व्यवस्था करने की मांग भी की है। ABVP पदाधिकारियों का कहना है कि इन समस्याओं के कारण रोजाना बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। खासकर विश्वविद्यालय परिसर और गर्ल्स हॉस्टल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को लेकर छात्राओं की ओर से लगातार मांग उठाई जा रही है।
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