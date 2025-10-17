शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025
नवीन रांगियाल

होस्‍टल गर्ल्‍स पर फिदा हो रहे इंदौरी अंकल, लड़कों से नहीं, अंकल- ऑटोवालों की अश्‍लील हरकतों से तंग आईं कॉलेज की लड़कियां

ऑटो वाले करते हैं अश्‍लील हरकत, पुलिस ने दो आरोपियों को जेल भेजा

hostel girls
आमतौर पर लड़कियां मनचलों लड़कों की छींटाकशी और छेड़खानी से परेशान रहती हैं। लेकिन इंदौर में लड़कियां अंकल और उम्रदराज लोगों की मजनूगिरी से परेशान हैं। कई इंदौरी अंकल इन दिनों कॉलेज छात्राओं को देखकर मचल रहे हैं और छेड़खानी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।

पिछले दिनों इस तरह की कुछ घटनाएं देवी अहिल्‍या विश्‍वविद्यालय (डीएवीवी) के होस्‍टलों में रहने वाली लड़कियों के साथ हुई हैं। लड़कियों के आरोप हैं कि आमतौर पर जवान लड़के लड़कियों के साथ बदतमीती या छेड़खानी करते हैं, लेकिन इन दिनों कुछ अंकल राह चलते होस्‍टल में रहने वाली लड़कियों को परेशान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लड़कियों ने बताया कि ऑटो वाले उन्‍हें देखकर अश्‍लील हरकतें करते हैं।

होस्‍टल गर्ल्‍स को अंकल छेड़ते हैं : दरअसल, सोशल मीडिया इंस्‍टाग्राम पर छेड़खानी की शिकायत करने वाली लड़कियों के वीडियो सामने आए हैं। लड़कियों का कहना है कि वे डीएवीवी के होस्‍टल या पेइंग गेस्‍ट में रहती हैं। जब वे शाम को खाना खाने के बाद कैंपस के आसपास या सुबह की वॉक पर निकलती हैं तो अंकल टाइप के लोग उन्‍हें देखकर फब्‍तियां कसते हैं और छेड़खानी करते हैं। कुछ लड़कियों ने बताया कि छेड़खानी करने वालों में ज्‍यादातर अंकल ही होते हैं। लड़के कभी ऐसी हरकत करते नहीं देखे गए। लड़कियों के आरोप हैं कि वे अक्‍सर अंकलों  की छेड़खानी का शिकार होती है। वे वीडियो में कहती नजर आ रही हैं कि अंकल चलते फिरते ऐसी ऐसी बातें कहते हैं कि उन्‍हें हम दोहराकर आपको बता भी नहीं सकते।

ऑटो वाले करते हैं अश्‍लील हरकतें : लड़कियों ने वीडियो में बताया कि इतना ही नहीं, अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ ऑटो वाले लड़कियों के सामने मास्‍टरबेट (हस्‍तमैथून) करने जैसी अश्‍लील हकरतें करते हैं। इस दौरान वे उन्‍हें कुछ भी बोलते रहते हैं। उनके पास डरकर वहां से चुपचाप भाग जाने के अलावा कोई चारा नहीं होता है, क्‍योंकि वहां अंधेरा पसरा पड़ा है।

दो मामलों में शिकायत के बाद कार्रवाई : भंवरकुआ पुलिस ने इन मामलों में दो आरोपियों को पकड़कर जेल भेजा है। बता दें कि देवी अहिल्या गर्ल्स कॉलेज इंदौर हॉस्टल की कुछ लड़कियों ने इसकी शिकायतें कुलपति को की थी। कुलपति ने इंदौर कमिशनर को इस बारे में सूचना दी है। दरअसल, रास्‍ते चलते आए दिन होने वाली इन हरकतों की कई लड़कियां शिकायतें नहीं कर पा रही हैं। वे पुलिस थाने जाने से बचने के लिए और सारी प्रक्रिया से दूर रहने के लिए शिकायत दर्ज नहीं करवा पाती हैं। हालांकि ऐसे दो मामलों में पुलिस ने कार्रवाई की है।

क्‍या कहा भंवरकुआ पुलिस ने?
दो आरोपियों को जेल भेजा : भंवरकुआ थाना के टीआई राजकुमार यादव ने वेबदुनिया को बताया कि होस्‍टल के आसपास छेड़खानी के दो- तीन मामलों की शिकायत भंवरकुआ थाना पुलिस को मिली थी। हमने दो मामलों में शिकायत दर्ज कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। दरअसल, पहले ब्रिज पर लाइट नहीं होने से अंधेरा था, ऐसे में कुछ मामले आते थे, अब हमने बिजली विभाग से बात कर के लाइट लगवा दी है। इसके साथ ही हम देर शाम को गस्‍त भी करवा रहे हैं। इसके अलावा भी कोई शिकायत आएगी तो हम कार्रवाई करेंगे।

ब्रिज के ऊपर और नीचे पसरा रहता है अंधेरा : दरअसल, भंवरकुआ क्षेत्र में होल्‍कर कॉलेज और और अटल बिहारी आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के सामने कई बार स्‍ट्रीट लाइट बंद मिलती है। यहां अंधेरा पसरा रहता है। ऐसे में आसपास होस्‍टल्‍स और किराए से फ्लैट में रहने वाली लड़कियां मनचलों को आसान टारगेट बन जाती हैं। होल्‍कर ब्रिज के नीचे भी काफी सुनसान होने के साथ अंधेरा होता है, ऐसे में आए दिन लड़कियां इनसे परेशान रहती है। हालांकि पुलिस ने लाइट चालू करने और शिकायत मिलने पर मनचलों पर कार्रवाई की बात कही है।
