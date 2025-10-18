Jio ने दिवाली पर भारतीय सैनिकों को दिया कनेक्टिविटी का तोहफा, चिनार कोर और कश्मीर के गुरेज में लगाए 5 नए टावर

16 हजार फुट की ऊंचाई पर सियाचिन ग्लेशियर में भी जियो ने सबसे पहले शुरू की थी सेवा

जियो ने अपनी स्वदेशी फुल स्टैक 5G टेक्नोलॉजी का किया है इस्तेमाल

अग्रिम चौकियों पर 13 हजार फुट पर लगाए टावर

Reliance Jio News : रिलायंस जियो (Reliance Jio) ने कश्मीर के बांदीपोरा स्थित गुरेज रीजन के सुदूर इलाकों में अपनी सर्विस शुरू कर दी है। रिलायंस जियो और भारतीय सेना ने साथ मिलकर 5 नए टावर लगाए हैं। ‘कुपवाड़ा सेंटिनल्स' ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। यह टावर औसतन 13000 फुट की ऊंचाई पर स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अग्रिम चौकियों को कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे।





ये टावर भारतीय सैनिकों को स्थिर कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे, जिससे वे अपने परिवारों से आसानी से जुड़ सकें। इस पहल का उद्देश्य चुनौतीपूर्ण इलाकों और कठिन परिस्थितियों में तैनात सैनिकों के लिए संचार ढांचे को मज़बूत करना है।

Edited By : Chetan Gour