शनिवार, 18 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Jio in collaboration with Indian Army's Chinar Corps and Vajra Division installed 5 new towers in Gurez Kashmir
Written By
Last Modified: कश्मीर , शनिवार, 18 अक्टूबर 2025 (14:46 IST)

Jio ने दिवाली पर भारतीय सैनिकों को दिया कनेक्टिविटी का तोहफा, चिनार कोर और कश्मीर के गुरेज में लगाए 5 नए टावर

Jio in collaboration with Indian Army's Chinar Corps and Vajra Division installed 5 new towers in Gurez Kashmir
  • 16 हजार फुट की ऊंचाई पर सियाचिन ग्लेशियर में भी जियो ने सबसे पहले शुरू की थी सेवा
  • जियो ने अपनी स्वदेशी फुल स्टैक 5G टेक्नोलॉजी का किया है इस्तेमाल
  • अग्रिम चौकियों पर 13 हजार फुट पर लगाए टावर
Reliance Jio News : रिलायंस जियो (Reliance Jio) ने कश्मीर के बांदीपोरा स्थित गुरेज रीजन के सुदूर इलाकों में अपनी सर्विस शुरू कर दी है। रिलायंस जियो और भारतीय सेना ने साथ मिलकर 5 नए टावर लगाए हैं। ‘कुपवाड़ा सेंटिनल्स' ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। यह टावर औसतन 13000 फुट की ऊंचाई पर स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अग्रिम चौकियों को कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे।

कुपवाड़ा सेंटिनल्स ने इसे शानदार उपलब्धि बताते हुए अपनी पोस्ट में कहा, भारतीय सेना और रिलायंस जियो द्वारा गुरेज क्षेत्र में पांच नए मोबाइल टावर स्थापित किए गए हैं, जो इस क्षेत्र में संचार के बुनियादी ढांचे में सुधार और डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इससे पहले जियो 16 हजार फुट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर में सर्विस देने वाला पहला ऑपरेटर बन गया था। 15 जनवरी को सेना दिवस से ठीक पहले सियाचिन ग्लेशियर पर 4G व 5G सर्विस शुरू कर जियो ने एक उपलब्धि हासिल की थी।

गुरेज एरिया में लगे यह टावर दरअसल प्राइवेट सेक्टर और सेना के साथ काम करने की मिसाल हैं। जहां इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स व तकनीक रिलायंस जियो ने उपलब्ध कराई है, वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइबर सुरक्षा और बिजली की उपलब्धता सेना के जिम्मे है। बताते चलें कि जियो ने अपनी स्वदेशी फुल-स्टैक 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है।
ये टावर भारतीय सैनिकों को स्थिर कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे, जिससे वे अपने परिवारों से आसानी से जुड़ सकें। इस पहल का उद्देश्य चुनौतीपूर्ण इलाकों और कठिन परिस्थितियों में तैनात सैनिकों के लिए संचार ढांचे को मज़बूत करना है।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

गुम होते गजराज : भारत में भगवान गणेश के प्रतीक हाथियों पर गहराता संकट

गुम होते गजराज : भारत में भगवान गणेश के प्रतीक हाथियों पर गहराता संकटभारत में गजराज, यानी एशियाई हाथी न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक हैं, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र के 'इंजीनियर' भी—वे बीज फैलाते हैं, नदियां साफ रखते हैं और जैव विविधता को संतुलित करते हैं। लेकिन 2025 की ताजा रिपोर्ट्स हमें झकझोर देती हैं: जंगली हाथियों की संख्या में 18% की भारी गिरावट, मानव-हाथी संघर्ष में सैकड़ों मौतें, और सिकुड़ते आवास।

हरियाणा के CM सैनी का बुजुर्गों को तोहफा, 3000 से ज्‍यादा मिलेगी पेंशन

हरियाणा के CM सैनी का बुजुर्गों को तोहफा, 3000 से ज्‍यादा मिलेगी पेंशनOld age pension hiked in Haryana : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्‍य के बुजुर्गों को दिवाली गिफ्ट दिया है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को वृद्धावस्था पेंशन 3000 रुपए से बढ़ाकर 3200 रुपए प्रति माह कर दी। आज सरकार के एक साल पूरा होने पर पंचकूला में राज्यस्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

सरयू तट पर गूंजेगी मां सरयू की महाआरती, अयोध्या में फिर बनेगा रिकॉर्ड

सरयू तट पर गूंजेगी मां सरयू की महाआरती, अयोध्या में फिर बनेगा रिकॉर्डमातृ शक्तियां, संस्कृत विद्यार्थी और वंचित समाज मिलकर करेंगे 2100 की संख्या में आरती, पिछली बार 1151 लोगों ने की थी अयोध्या

जहरीले कफ सिरप के बाद अब ग्वालियर में एंटीबायोटिक में कीड़े

जहरीले कफ सिरप के बाद अब ग्वालियर में एंटीबायोटिक में कीड़ेमध्यप्रदेश में जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौतों के मामलों के बाद अब ग्वालियर के एक सरकारी अस्पताल ने करतूत कर डाली है। यहां एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक बच्चे को दी गई एंटीबायोटिक दवा की बोतल में कथित तौर पर कीड़े मिलने की शिकायत सामने आई है। इसी कड़ी में सूबे के ग्वालियर में विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 दवाओं के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इसे लेकर विभाग ने जारी किया है।

हरियाणा में एक और पुलिस अधिकारी ने खुदकुशी की, 10 दिन में 3 मामले

हरियाणा में एक और पुलिस अधिकारी ने खुदकुशी की, 10 दिन में 3 मामलेPolice officer commits suicide in Haryana: हरियाणा में एक और पुलिस अधिकारी ने आत्महत्या कर ली। 10 दिन में यह तीसरा मामला है। हालांकि इस बार मामला परिवारिक कलह से जुड़ा मामला है। फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करने वाले एएसआई कृष्ण यादव ने अपनी मौत के लिए पत्नी और ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहराया है।

और भी वीडियो देखें

आसिम मुनीर भारत को फिर उकसाया, लगता है ऑपरेशन सिंदूर भूल गए

आसिम मुनीर भारत को फिर उकसाया, लगता है ऑपरेशन सिंदूर भूल गएAsim Munir provokes India again: तालिबान के हमलों से बौखलाए पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक बार फिर भारत को उकसाने की कोशिश की है। मुनीर ने कहा कि भारत की किसी भी छोटी सी भी उकसावे की कार्रवाई पर पाकिस्तान उम्मीद से परे और घातक जवाब देगा।

Weather Update : दिल्‍ली में बढ़ रहा प्रदूषण, पहाड़ों पर बर्फबारी, अब जमकर चमकेगी ठंड

Weather Update : दिल्‍ली में बढ़ रहा प्रदूषण, पहाड़ों पर बर्फबारी, अब जमकर चमकेगी ठंडWeather Update News : देशभर में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। दक्षिण भारत में बारिश का दौर जारी है, तो उत्तर भारत में अब ठंड महसूस होने लगी है, वहीं दिल्ली-एनसीआर में मौसम तो सुहावना है, लेकिन प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली-एनसीआर के ज्यादातर हिस्से इस वक्त प्रदूषण की चपेट में हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में शाम के वक्त ठंड बढ़ने के आसार हैं।

दिवाली से पहले शेयर बाजार में बहार, सेंसेक्स ने बनाया 52 हफ्तों का हाई, निफ्टी भी 25,700 पार

दिवाली से पहले शेयर बाजार में बहार, सेंसेक्स ने बनाया 52 हफ्तों का हाई, निफ्टी भी 25,700 पारShare market review Market ki Baat : भारतीय शेयर बाजार के लिए दीपावली से पहले वाला हफ्ता जबरदस्त रहा। सेंसेक्स 52 हफ्ते के उच्च स्तर पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी ने भी 25,700 का मनौवैज्ञानिक स्तर पार कर लिया। फिलहाल सेंसेक्स और निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के करीब नजर आ रहे हैं। बैंक निफ्टी ने भी 57,830 इस बार नए स्तर को छुआ। जानिए मार्केट ट्रेड और निवेशकों के लिए कैसा रहेगा अगला सप्ताह।

कौन हैं नवीन कुमार, जो एक सीट पर 2 पार्टियों से लड़ रहे हैं चुनाव

कौन हैं नवीन कुमार, जो एक सीट पर 2 पार्टियों से लड़ रहे हैं चुनावBihar Election 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए नामांकन खत्म हो चुका है। इस बीच आलमनगर सीट से नवीन कुमार के रूप में एक ऐसा उम्मीदवार सामने आया जिसने महागठबंधन में शामिल 2 पार्टियों से अपना नामांकन भर दिया।

LIVE: देशभर में धनतेरस का उत्साह, पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं

LIVE: देशभर में धनतेरस का उत्साह, पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएंLatest News Today Live Updates in Hindi: देशभर में आज धनतेरस का उत्साह दिखाई दे रहा है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को धनतरस पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने सभी के सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। पल पल की जानकारी...

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com