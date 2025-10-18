शनिवार, 18 अक्टूबर 2025
Last Modified: नई दिल्ली , शनिवार, 18 अक्टूबर 2025 (17:02 IST)

अमेरिकी सिंगर ने कहा- डोनाल्ड ट्रंप से नहीं डरते PM मोदी, राहुल गांधी को भी सुनाई खरी खोटी

Donald Trump
अमेरिकी सिंगर मैरी मिल्बेन (Mary Millben) ने भारत के विपक्षी नेता राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसने पर निशाना साधा है। मैरी मिल्बेन ने अपने X अकाउंट पर ट्वीट करते हुए राहुल गांधी को 'गलत' बताया और कहा कि उनका दृष्टिकोण सही नहीं है।अमेरिकी पॉप सिंगर ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आप गलत हैं राहुल गांधी, पीएम मोदी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से नहीं डरते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी दीर्घकालिक रणनीति को समझते हैं और अमेरिका के साथ उनकी कूटनीति रणनीतिक है। उनका यह बयान ऐसे वक्त आया है जब भारत को रूस के साथ युद्ध के बीच रूस से तेल की खरीद के लिए अंतरराष्ट्रीय आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। 
 
उन्होंने वीडियो जारी करते हुए कहा था कि "कई लोग पूछते हैं कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन क्यों करती हूं और भारत के मामलों पर इतनी बारीकी से नजर क्यों रखती हूं। इसका उत्तर सरल है। मुझे भारत से प्यार है... और मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी भारत और भारतीय नागरिकों की प्रगति के लिए सर्वश्रेष्ठ नेता हैं। इसके तुरंत बाद उन्होंने राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि वे इस प्रकार की नेतृत्व शैली को समझने में असमर्थ हैं और उनके पास “भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक कुशलता नहीं है।”
 
क्या कहा था राहुल गांधी ने 
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि पीएम मोदी (PM Modi) ट्रंप से डरते हैं। अपने इस सीधे और विवादास्पद बयान में गांधी ने कहा कि मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति को भारत-रूस के व्यापार मामलों में दखल देने की जगह दी। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि प्रधानमंत्री ने बार-बार 'बधाई संदेश' भेजे, बावजूद इसके कि अमेरिकी पक्ष ने उन्हें ठुकराया। राहुल गांधी ने अपने आरोपों में यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वित्त मंत्री की अमेरिका यात्रा रद्द कर दी, शार्म एल-शेख की यात्रा नहीं की, और ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप के बयान का विरोध भी नहीं किया। 
  राहुल गांधी ने यह विवादित ट्वीट इस सप्ताह की शुरुआत में ट्रंप के उस सुझाव के बाद किया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। 
 
कौन हैं मैरी मिल्बेन? 
मैरी मिल्बेन एक अमेरिकी गायिका, अभिनेत्री और मीडिया पर्सनैलिटी हैं, जिन्होंने राष्ट्रपतियों जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) और जो बाइडेन के अमेरिकी प्रशासनों के दौरान लगातार परफॉर्म किया है। ओक्लाहोमा (Oklahoma) में पली-बढ़ी मिल्बेन ने अपनी पहचान को अमेरिकी राष्ट्रगान के साथ लंबे समय से जोड़ा है, क्योंकि उन्होंने चुनाव अभियानों और अन्य सरकारी आयोजनों में लगातार राष्ट्रगान प्रस्तुत किया है। 17 अक्टूबर को, मैरी मिल्बेन ने हिन्दू भजन 'ओम जय जगदीश हरे' के अपने यादगार प्रदर्शन के 5 साल पूरे होने का जश्न मनाया. यह भजन मूल रूप से दिवाली 2020 के दौरान प्रसारित हुआ था। Edited by : Sudhir Sharma
