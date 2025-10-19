रविवार, 19 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: भोपाल , रविवार, 19 अक्टूबर 2025 (16:56 IST)

प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान, बेटी कहना न माने तो उसकी टांगें तोड़ दो...

Sadhvi Pragya Singh Thakur's controversial statement
Sadhvi Pragya Singh Thakur News : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से पूर्व सांसद और भाजपा नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने लव जिहाद पर ऐसा बयान दिया है, जिसने एक बार फिर प्रदेश की राजनीति गरमा दी है। भोपाल में विश्व हिंदू परिषद (VHP) से जुड़े एक कार्यक्रम में साध्वी प्रज्ञा ने महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि अगर बेटी 'संस्कारों' से भटक जाए और किसी 'विधर्मी' (अर्थात् गैर-हिंदू) के साथ संबंध बनाने या भागने की कोशिश करे और आपकी बात नहीं माने तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, उसकी टांगे तोड़ देने में भी पीछे मत हटना। अब साध्वी का यही बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

खबरों के अनुसार, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने लव जिहाद पर ऐसा बयान दिया है, जिसने एक बार फिर प्रदेश की राजनीति गरमा दी है। भोपाल में विश्व हिंदू परिषद (VHP) से जुड़े एक कार्यक्रम में साध्वी प्रज्ञा ने महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि अगर बेटी 'संस्कारों' से भटक जाए और किसी 'विधर्मी' (अर्थात् गैर-हिंदू) के साथ संबंध बनाने या भागने की कोशिश करे और आपकी बात नहीं माने तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, उसकी टांगें तोड़ देने में भी पीछे मत हटना।
प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि जो बेटी संस्कारों को नहीं मानती, बातों से नहीं मानती तो उसे प्रताड़ना भी देनी पड़ती है। अपनी संतान है उसे मारना पड़े तो पीछे मत हटना। प्रज्ञा ने कहा, माता-पिता का लक्ष्य बेटी के भले के लिए होता है और उसे सही मार्ग पर लाने के लिए परिवार को हरसंभव प्रयास करना चाहिए।

प्रज्ञा ने भावुक अंदाज में कहा कि जब बेटी पैदा होती है, तो माता-पिता उसे लक्ष्मी-सरस्वती का रूप मानते हैं, लेकिन बड़ी होकर अगर वह 'विधर्मी बनने' या घर से भागने की सोच ले, तो उसे रोकना जरूरी है। ऐसी लड़कियों पर नजर रखो, अगर वे संस्कारों को नहीं मानतीं, घर से भागने की सोचती हैं, तो उन्हें रोकने के लिए हर कदम उठाओ।
साध्वी के इस बयान ने एक बार फिर राजनीतिक दलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और कानूनी विशेषज्ञों के बीच भी तीखी बहस छेड़ छेड़ दी है। राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने इसे 'गंभीर' बताते हुए जांच की मांग की है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे 'हेट स्पीच' कहा और कानूनी कार्रवाई की मांग की। यह बयान एक वीडियो के रूप में तेजी से सोशल मीडिया पर फैल गया, जहां लाखों व्यूज और हजारों कमेंट्स आ चुके हैं।
Edited By : Chetan Gour
गुम होते गजराज : भारत में भगवान गणेश के प्रतीक हाथियों पर गहराता संकट

गुम होते गजराज : भारत में भगवान गणेश के प्रतीक हाथियों पर गहराता संकटभारत में गजराज, यानी एशियाई हाथी न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक हैं, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र के 'इंजीनियर' भी—वे बीज फैलाते हैं, नदियां साफ रखते हैं और जैव विविधता को संतुलित करते हैं। लेकिन 2025 की ताजा रिपोर्ट्स हमें झकझोर देती हैं: जंगली हाथियों की संख्या में 18% की भारी गिरावट, मानव-हाथी संघर्ष में सैकड़ों मौतें, और सिकुड़ते आवास।

हरियाणा के CM सैनी का बुजुर्गों को तोहफा, 3000 से ज्‍यादा मिलेगी पेंशन

हरियाणा के CM सैनी का बुजुर्गों को तोहफा, 3000 से ज्‍यादा मिलेगी पेंशनOld age pension hiked in Haryana : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्‍य के बुजुर्गों को दिवाली गिफ्ट दिया है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को वृद्धावस्था पेंशन 3000 रुपए से बढ़ाकर 3200 रुपए प्रति माह कर दी। आज सरकार के एक साल पूरा होने पर पंचकूला में राज्यस्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

सरयू तट पर गूंजेगी मां सरयू की महाआरती, अयोध्या में फिर बनेगा रिकॉर्ड

सरयू तट पर गूंजेगी मां सरयू की महाआरती, अयोध्या में फिर बनेगा रिकॉर्डमातृ शक्तियां, संस्कृत विद्यार्थी और वंचित समाज मिलकर करेंगे 2100 की संख्या में आरती, पिछली बार 1151 लोगों ने की थी अयोध्या

जहरीले कफ सिरप के बाद अब ग्वालियर में एंटीबायोटिक में कीड़े

जहरीले कफ सिरप के बाद अब ग्वालियर में एंटीबायोटिक में कीड़ेमध्यप्रदेश में जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौतों के मामलों के बाद अब ग्वालियर के एक सरकारी अस्पताल ने करतूत कर डाली है। यहां एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक बच्चे को दी गई एंटीबायोटिक दवा की बोतल में कथित तौर पर कीड़े मिलने की शिकायत सामने आई है। इसी कड़ी में सूबे के ग्वालियर में विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 दवाओं के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इसे लेकर विभाग ने जारी किया है।

हरियाणा में एक और पुलिस अधिकारी ने खुदकुशी की, 10 दिन में 3 मामले

हरियाणा में एक और पुलिस अधिकारी ने खुदकुशी की, 10 दिन में 3 मामलेPolice officer commits suicide in Haryana: हरियाणा में एक और पुलिस अधिकारी ने आत्महत्या कर ली। 10 दिन में यह तीसरा मामला है। हालांकि इस बार मामला परिवारिक कलह से जुड़ा मामला है। फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करने वाले एएसआई कृष्ण यादव ने अपनी मौत के लिए पत्नी और ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहराया है।

खुला बांके बिहारी मंदिर का खजाना, योगी सरकार से अखिलेश बोले- मंदिरों के खजाने तो छोड़ दे

खुला बांके बिहारी मंदिर का खजाना, योगी सरकार से अखिलेश बोले- मंदिरों के खजाने तो छोड़ देBanke Bihari mandir Treasure : वृंदावन के बांकेबिहारी मंदिर के 160 वर्ष पुराने खजाने को शनिवार को 54 वर्ष बाद खोला गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्च प्रबंधन समिति आदेश पर खुले खजाने में बक्सों में बंद कुछ बर्तन, खाली संदूक, एक छोटा चांदी का छत्र और जेवरात के कुछ खाली बॉक्स मिले। इस बीच सपा नेता अखिलेश यादव ने योगी सरकार से मंदिरों के खजाने छोड़ने की अपील की।

इंदौर में टॉस जीतकर इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ चुनी बल्लेबाजी

इंदौर में टॉस जीतकर इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ चुनी बल्लेबाजीENGvsIND इंदौर के होलकर स्टेडियम में इंग्लैंड की कप्तान नैट साइवर-ब्रंट ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। इंग्लैंड ने पिछले मैच से दो बदलाव किए हैं। वहीं भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इस विश्वकप में एक और टॉस हारने के बाद कहा कि वह भी गेंदबाजी ही करना पसंद करती। भारतीय टीम में जेमिमा रॉड्रिगेज की जगह रेणुका ठाकुर को खिलाया है।

नासिक में रेल हादसा, स्‍टेशन पर उमड़ी भीड़, 2 यात्रियों की मौत

नासिक में रेल हादसा, स्‍टेशन पर उमड़ी भीड़, 2 यात्रियों की मौतNashik Train Accident News : दिवाली और छठ महाराष्ट्र के नासिक रेलवे पर घर जाने के लिए स्टेशनों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। इस बीच स्टेशन पर एक दर्दनाक दुर्घटना हो गई। मुंबई से बिहार की ओर जा रही कर्मभूमि एक्सप्रेस में चढ़ने की जल्दबाजी में 3 यात्री ट्रेन की चपेट में आ गए। इस हादसे में 2 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

ओवैसी की AIMIM ने बिहार में उतारे 25 उम्मीदवार, किसे कहां से मिला टिकट

ओवैसी की AIMIM ने बिहार में उतारे 25 उम्मीदवार, किसे कहां से मिला टिकटBihar Elections 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दिन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने 35 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पार्टी ने 25 सीटों पर उम्मीद्वारों की सूची भी जारी कर दी।

Weather Update : दिवाली पर ठंडी हुई रातें, कहां हो रही बर्फबारी, किन राज्‍यों में बारिश का अलर्ट

Weather Update : दिवाली पर ठंडी हुई रातें, कहां हो रही बर्फबारी, किन राज्‍यों में बारिश का अलर्टWeather Update News : दक्षिण पश्चिम मानसून की पूरे देश से विदाई होने के साथ ही उत्तर पूर्वी मानसून ने जोरदार दस्तक दी है। इसके कारण तमिलनाडु में बारिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में आज बर्फबारी और बारिश की चेतावनी दी है। देश की राजधानी दिल्ली का मौसम आज थोड़ा बदला-बदला नजर आएगा। IMD के अनुसार, सुबह के समय हल्की धुंध रहेगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 30 अक्टूबर तक बादलों की आवाजाही जारी रहेगी। कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।
