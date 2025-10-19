ओवैसी की AIMIM ने बिहार में उतारे 25 उम्मीदवार, किसे कहां से मिला टिकट

Bihar Elections 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दिन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने 35 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पार्टी ने 25 सीटों पर उम्मीद्वारों की सूची भी जारी कर दी। ALSO READ: बिहार चुनाव के लिए पीएम मोदी का प्रचार प्लान तैयार, छठ पूजा पर 4 दिन में करेंगे 12 रैलियां बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दिन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने 35 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पार्टी ने 25 सीटों पर उम्मीद्वारों की सूची भी जारी कर दी।

AIMIM ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, बिहार विधानसभा चुनाव के AIMIM प्रत्याशियों के नाम कुछ इस तरह हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम बिहार के सबसे मजलूम लोगों की आवाज बनेंगे। यह सूची AIMIM बिहार यूनिट ने तैयार की है और इस सिलसिले में पार्टी की कौमी कियादत से भी मशविरा किया गया है।

2020 के चुनाव में जीते अख्तरुल इमान को पार्टी ने अमौर से टिकट दिया है। पार्टी ने ढाका से राणा रणजीत सिंह, सिवान से मोहम्मद कैफ, गोपालगंज से अनस सलाम को चुनाव मैदान में उतारा है।

We are happy to announce the list… pic.twitter.com/9ec1t4KpR2 — AIMIM (@aimim_national) October 19, 2025

उल्लेखनीय है कि एआईएमआईएम ने पिछले विधानसभा चुनावों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। पार्टी ने 2020 के चुनावों में 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि, चुनाव के बाद पार्टी के चार विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। इससे अख्तरुल इमान विधानसभा में एआईएमआईएम के एकमात्र विधायक रह गए।

