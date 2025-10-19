नासिक में रेल हादसा, स्‍टेशन पर उमड़ी भीड़, 2 यात्रियों की मौत

Nashik Train Accident News : महाराष्ट्र के नासिक रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा सामने आया है। दिवाली और छठ महाराष्ट्र के नासिक रेलवे पर घर जाने के लिए स्टेशनों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। इस बीच स्टेशन पर एक दर्दनाक दुर्घटना हो गई। मुंबई से बिहार की ओर जा रही कर्मभूमि एक्सप्रेस में चढ़ने की जल्दबाजी में 3 यात्री ट्रेन की चपेट में आ गए। इस हादसे में 2 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है।







रेलवे अधिकारियों और स्थानीय पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया। मृतकों की पहचान की जा रही है। उल्‍लेखनीय है कि दीपावली और छठ पर्व करीब आते ही राजधानी दिल्ली सहित देशभर के कई रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है।

Edited By : Chetan Gour

(File Photo)