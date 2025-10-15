बुधवार, 15 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , बुधवार, 15 अक्टूबर 2025 (22:45 IST)

त्योहारों को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला, 28 अक्टूबर तक 15 स्टेशनों नहीं बिकेंगे प्लेटफार्म टिकट

Indian Railways
Diwali 2025: आगामी दिवाली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को काबू करने के लिए इंडियन रेलवे ने दिल्ली और मुंबई सहित 15 प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री अस्थायी रूप से निलंबित कर दी है। नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, आनंद विहार, हजरत निजामुद्दीन और गाजियाबाद पर प्लेटफार्म टिकट नहीं बिकेंगे। यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। रेलवे की ओर से कहा गया है कि यह कदम यात्रियों की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए उठाया गया है। मुंबई में बांद्रा टर्मिनस, वापी, सूरत, उधना, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT)
दादर, लोकमान्य तिलक टर्मिनस (एलटीटी), थाइन, कल्याण, पनवेल पर प्लेटफॉर्म टिकट नहीं बिकेंगे। 
उत्तर रेलवे ने एक्स पर जानकारी शेयर करते हुए बताया कि त्योहार पर यात्रियों की सुविधा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। बताया कि दिल्ली जंक्शन, नई दिल्ली, आनंद बिहार टर्मिनल, गाजियाबाद और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर यह फैसला लागू रहेगा। Edited by : Sudhir Sharma
Maithili Thakur : क्या सियासत की अग्नि परीक्षा में सफल हो पाएंगी मैथिली ठाकुर, अलीनगर की सीट कितनी आसान, क्या कहता है समीकरण

Maithili Thakur : क्या सियासत की अग्नि परीक्षा में सफल हो पाएंगी मैथिली ठाकुर, अलीनगर की सीट कितनी आसान, क्या कहता है समीकरणलोक गायिका मैथिली ठाकुर को अलीनगर से टिकट दिया है। मैथिली ठाकुर ने एक दिन पहले 14 अक्टूबर को ही भाजपा में शामिल हुई थीं। मै‍थिली बेनीपट्‍टी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहती थीं लेकिन भाजपा ने यहां विनोद नारायण झा को टिकट दे दिया। क्या मैथिली संगीत के सुरों की तरह आम जनता की नब्ज को समझ पाएंगी।

पाकिस्तान की 'बहादुर' सेना ने तालिबान के सामने किया सरेंडर, घंटों सड़कों पर घूमते रहे अफगानी टैंक

पाकिस्तान की 'बहादुर' सेना ने तालिबान के सामने किया सरेंडर, घंटों सड़कों पर घूमते रहे अफगानी टैंकPakistan Afghanistan war: आसिम मुनीर की सेना ने तालिबान के आगे सरेंडर कर दिया। जैसे ही अफगानी टैंक पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में घुसे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सैनिक डर के मारे छिप गए। जानकारी के मुताबिक तड़के 4 बजे के लगभग स्पिन बोल्डाक इलाके में तालिबानियों और पाक सेना के बीच जंग छिड़ गई।

EV, बैटरी सब्सिडी से क्यों चिढ़ा चीन, भारत की WTO में की शिकायत, जानिए क्या है पूरा मामला

EV, बैटरी सब्सिडी से क्यों चिढ़ा चीन, भारत की WTO में की शिकायत, जानिए क्या है पूरा मामलाचीन ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और बैटरी पर दी जा रही सब्सिडी को लेकर विश्व व्यापार संगठन (WTO) में शिकायत दर्ज कराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बुधवार को कहा कि मंत्रालय डब्ल्यूटीओ के समक्ष चीन द्वारा रखी गई विस्तृत प्रस्तुतियों का अध्ययन करेगा।

शिवराज के घर धान की बोरी लेकर अचानक पहुंचे जीतू पटवारी, भावांतर का विरोध, जमकर नारेबाजी

शिवराज के घर धान की बोरी लेकर अचानक पहुंचे जीतू पटवारी, भावांतर का विरोध, जमकर नारेबाजीप्रदेश की किसानों की समस्या को लेकर बुधवार को राजधानी भोपाल में जबरदस्त सियासी ड्रामा देखने को मिला। सोयाबीन किसानों की समस्या और किसानों को खाद नहीं मिलने पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बिना किसी पूर्व सूचना के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले 'मामा के घर' पहुंच गए। अचानक से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर पहुंचने की खबर मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में पुलिस ने गाडियों और बेरिक्रेडिंग कर जीतू पटवारी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की लेकिन पुलिसिया इंतजाम को धता बताते हुए पीसीसी चीफ शिवराज सिंह चौहान के बंगले के बाहर पहुंच गए और जमकर नारेबाजी करने लगे।

गाजा में फिर भड़केगा युद्ध, Hamas ने लौटाए किसी और के शव, डोनाल्ड ट्रंप के Gaza Peace Plan की उड़ाई धज्जियां, Israel ने खाई खात्मे की कसम

गाजा में फिर भड़केगा युद्ध, Hamas ने लौटाए किसी और के शव, डोनाल्ड ट्रंप के Gaza Peace Plan की उड़ाई धज्जियां, Israel ने खाई खात्मे की कसमअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप Gaza Peace Plan के जरिए 2 साल से चली आ रही इजरायल और हमास युद्ध को खत्म कराने का दावा किया, लेकिन हमास ने 8 लोगों को सरेआम गोलियां मारकर अपने मंसूबे बता दिए। अब मीडिल ईस्ट पर फिर जंग का खतरा मंडराने लगा है। मीडिया खबरों के मुताबिक इस बीच हमास ने एक ऐसा खेल कर दिया, जिससे इजराइल अब फिर भड़क सकता है।

झारखंड के CM हेमंत सोरेन बोले- सारंडा क्षेत्र के लोगों के साथ, विरासत को नहीं मिटने देंगे

झारखंड के CM हेमंत सोरेन बोले- सारंडा क्षेत्र के लोगों के साथ, विरासत को नहीं मिटने देंगेजिस लड़ाई को हेमंत सोरेन उच्चतम न्यायालय में लड़ रहे हैं उसी के समर्थन में आज कोल्हान -सारंडा क्षेत्र के लोग सड़क पर उतरे। उन्होंने कहा कि सारंडा जंगल क्षेत्र में रह रहे लोगों पर किसी भी ढंग की आंच नहीं आने दी जाएगी। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री सोरेन की मुख्य चिंता सारंडा क्षेत्र में रह रहे लोग हैं।

राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की मेजबानी की सिफारिश के लिए नीता अंबानी ने PM मोदी का जताया आभार

राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की मेजबानी की सिफारिश के लिए नीता अंबानी ने PM मोदी का जताया आभाररिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष श्रीमती नीता एम. अंबानी ने कहा कि 2030" में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत की सिफ़ारिश होना, एक वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में भारत की यात्रा में एक गौरवपूर्ण मील का पत्थर है। यह हमारे देश की खेल भावना और प्रतिभा का उत्सव है!

रामनगरी में रामायण के विविध प्रसंगों की झलकियां प्रदर्शित करेंगे 1100 स्वदेशी ड्रोन

रामनगरी में रामायण के विविध प्रसंगों की झलकियां प्रदर्शित करेंगे 1100 स्वदेशी ड्रोनAyodhya Swadeshi Drone Show: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रभु श्रीराम की नगरी अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव-2025 में आस्था, संस्कृति और आधुनिक तकनीक का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। राम की पैड़ी सहित 56 घाटों पर जलने वाले 26 लाख दीपों की आभा जहां भक्ति-उल्लास का प्रतीक बनेगी, वहीं कोरियोग्राफ्ड म्यूजिकल ड्रोन शो और 3-डी होलोग्राफिक म्यूजिकल लेजर शो श्रद्धालुओं को अनूठा अनुभव देंगे।

75 जिलों में जारी है जनसंवाद, अब तक मिले 41 लाख सुझाव

75 जिलों में जारी है जनसंवाद, अब तक मिले 41 लाख सुझावYogi Government Campaign: उत्तर प्रदेश को वर्ष 2047 तक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में प्रदेश सरकार का महत्वाकांक्षी अभियान ‘समर्थ उत्तर प्रदेश-विकसित उत्तर प्रदेश @2047 : समृद्धि का शताब्दी पर्व महाभियान’ निरंतर गति पकड़ रहा है। इस जनसहभागिता आधारित अभियान के तहत अब तक लगभग 41 लाख फीडबैक प्राप्त हुए हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों से सर्वाधिक सुझाव आए हैं।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।
