07:42 AM, 16th Oct
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुझे नहीं लगता कि किसी भी राष्ट्रपति ने एक भी युद्ध रोका है। मैंने 8 महीनों में 8 युद्ध रोके। क्या मुझे नोबेल पुरस्कार मिला? नहीं। मुझे लगता है कि अगला साल बेहतर होगा लेकिन आप जानते हैं कि मुझे किस बात की परवाह है? मैंने शायद सैकड़ों-लाखों लोगों की जान बचाई है।
07:40 AM, 16th Oct
-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्रप्रदेश के दौरे पर 13,400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे।
-गृहमंत्री अमित शाह आज से बिहार के दौरे पर वे यहां कई चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे।
-यूपीके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज बिहार में चुनावी रैलियां करेंगे।