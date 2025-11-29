शनिवार, 29 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
गोरखपुर , शनिवार, 29 नवंबर 2025 (20:47 IST)

अब यूपी में नहीं होती गुंडागर्दी, नहीं चलता माफियाराज : योगी

कहा- भाषा ही नहीं भाव भी है अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, उपद्रव का प्रदेश अब बन गया उत्सव प्रदेश

Yogi Adityanath
CM Yogi Adityanath: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के अंदर लाखों युवाओं को उनके गृहक्षेत्र में ही नौकरी और रोजगार देने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़े पैमाने पर कार्य प्रारंभ किए हैं। इसके लिए सरकार जे काफी प्रयास किए। सुरक्षा का ऐसा बेहतर वातावरण बनाया जहां गुंडागर्दी नहीं चलती। गुंडा टैक्स, माफियाराज, मनमानापन नहीं चलता। बल्कि अपराध और अपराधियों के प्रति तथा भ्रष्टाचार व भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है, उसी के अनुरूप कार्रवाई की जाती है। जीरो टॉलरेंस, केवल एक भाषा ही नहीं बल्कि भाव भी है, जिसे जमीनी धरातल पर सख्ती के साथ उतारा गया। इसका परिणाम है उत्तर प्रदेश आज कानून-व्यवस्था और सुरक्षा की दृष्टि से देश के अंदर एक मॉडल स्टेट के रूप में अपनी स्थापित करने में सफल हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रदेश से माफिया गायब हैं। कर्फ्यू गायब, दंगे बंद, अराजकता बंद है। उपद्रव का प्रदेश अब उत्सव का प्रदेश बन गया है।
 
सीएम योगी शनिवार को गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) के 36वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। भव्य और विविधतापूर्ण समारोह में मुख्यमंत्री ने गीडा के विभिन्न सेक्टरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 408 करोड़ रुपए के 114 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 6139 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश के लिए आवंटित 115 भूखंडों में से पांच निवेशकों को अपने हाथों से आवंटन प्रमाण पत्र सौंपा। गीडा स्थित नाइलिट कैम्पस से कौशल विकास का प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को सर्टिफिकेट वितरित किए। समारोह के दौरान सीएम ने गीडा में आयोजित तीन दिवसीय यूपी स्टेट ट्रेड शो का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने लखनऊ में 34 करोड़ रुपए से बनने वाली फ्लैटेड फैक्ट्री और गोरखपुर में 3.91 करोड़ रुपए की लागत वाली ओडीओपी पैकेजिंग सीएफसी का शिलान्यास किया और उद्यमियों को इंसेंटिव और ऋण धनराशि का वितरण किया।  
 
कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि सुरक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए, अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कैसे होनी चाहिए, इसके लिए लोग उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में सुरक्षा का बेहतर वातावरण बना। अन्नदाता किसानों के साथ सीधे संवाद हुआ। जमीन का उन्हें अच्छा मुआवजा देना प्रारंभ हुआ। सरकार का स्पष्ट मानना है कि किसी भी अन्नदाता किसान के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उससे बात की जानी चाहिए। किसी भी गरीब को उजाड़ा नहीं जाना चाहिए, यही सरकार का संकल्प भी है। और, अगर किसी विकास की योजना को किसी गरीब की भूमि की आवश्यकता है, तो उसे अच्छा मुआवजा भी देना चाहिए, उसके लिए आवास की सुविधा भी उपलब्ध करवानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब यह संकल्प प्रारंभ हुआ तो देश का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देने में उत्तर प्रदेश भी सफल हुआ।
 
स्थापना के बाद एक दशक तक शून्य थीं गीडा की औद्योगिक गतिविधियां : मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना 36 वर्ष पूर्व हुई थी। पर, स्थापना के साथ ही इस पर कुछ बीमारियों ने भी हमला प्रारंभ कर दिया था। 1989 से लेकर 1998 तक गीडा के औद्योगिक गतिविधियां लगभग शून्य रहीं। धरना-प्रदर्शन चलते थे, गोलीकांड होते थे, अव्यवस्था चलती थी। न सरकार का विज़न था और न ही यहां पर कोई कार्य करने की इच्छाशक्ति थी। परिणाम हुआ कि गीडा तो चल नहीं पाया था लेकिन गोरखपुर का खाद कारखाना जरूर बंद हो गया था। गोरखपुर में इंसेफलाइटिस की बीमारी कहर बनकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के बच्चों को निगलती हुई दिखाई दे रही थी।
 
इसी दिसंबर में धरातल पर उतारेंगे पांच लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव : सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यशस्वी नेतृत्व प्राप्त होने के बाद से हम नए बदलते हुए भारत को देख रहे हैं। बदलते हुए भारत में उत्तर प्रदेश अपने आपको पीछे नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश ने भी तेजी के साथ भारत के बदलाव के साथ अपने आपको तैयार किया। आज परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार आने के बाद 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतारे जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पांच लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव इसी दिसंबर महीने में हम जमीनी धरातल पर उतारेंगे। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से लाखों नौजवानों को नौकरी और रोजगार अपने ही जनपद में, अपने प्रदेश में सुलभ कराने का एक बड़ा कार्य प्रारंभ हुआ है।
 
बीमारू नहीं, अब अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश बन चुका है यूपी : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों और भविष्य की संभावनाओं पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश बीमारू नहीं बल्कि भारत की अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश बन चुका है। देश की सबसे तेज विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश ने आज अपने आप को स्थापित किया है।  देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास है। देश की पहली रैपिड ट्रेन यूपी में, देश की पहली इनलैंड वाटरवे भी यूपी में है। देश में सबसे अधिक मेट्रो सिटी उत्तर प्रदेश के पास हैं। देश के अंदर सबसे ज्यादा एयरपोर्ट यूपी में हैं। यहां 16 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं, जिनमें चार इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। पांचवां और भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ‘जेवर’ तैयार हो चुका है। अगले एक महीने के अंदर पीएम मोदी के कर-कमलों से इसका उद्घाटन भी कराने जा रहे हैं। 
 
आ रहा निवेश, बरस रही नौकरी : सीएम योगी ने कहा कि आज सरकार हर सेक्टर में नौजवानों को नौकरी दे रहे है। निवेश आ रहा है, तो नौकरी भी बरस रही है। निवेश आएगा तो नौकरी भी लेकर आएगा। हर निवेश नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को विकसित करता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 15 लाख करोड़ रुपए के जो निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतरे हैं, उनके माध्यम से डेढ़ करोड़ नौजवानों के लिए सीधे-सीधे नौकरी की स्थिति बनी। अकेले गीडा में ही लगभग 40,000 नौजवानों को नौकरी मिली है।
 
वैमनस्यता बढ़ाकर तुष्टिकरण थी पिछली सरकारों की सोच : मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी अच्छे कार्य के लिए करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि आठ वर्ष पहले प्रदेश में क्या स्थिति थी? साथ ही बताया कि पहले जाति के नाम पर लड़ाने, भाषा और क्षेत्र के नाम पर बांटने, तुष्टिकरण की नीति पर चलकर अराजकता पैदा करने, यूपी के सामने पहचान का संकट पैदा करने, वैमनस्यता पैदा करके प्रदेश में कर्फ्यू जैसा माहौल बनाने की सोच पिछली सरकारों की थी। 
 
व्यापारी की प्रॉपर्टी और गरीब की जमीन कब्जा करने वालों की कमर कर दी सीधी : सीएम योगी ने कहा कि सपा और कांग्रेस को जब सत्ता में जमने का अवसर मिला तो वे लोगों को जाति-पाति में लड़ाते थे, अराजकता फैलाते थे। गुंडागर्दी पैदा करके व्यापारी की प्रॉपर्टी पर और गरीब की जमीन पर कब्जा करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। उन्होंने कहा कि जब डबल इंजन की सरकार आई, तो आपने देखा होगा कि ये कब्जा करने वाले जो थे, उनकी कमर हमने सीधी कर दी है। और, इतनी कुटाई उनकी हुई है कि अब उनके ऊपर हम लोग फैक्ट्री का निर्माण कर रहे हैं। 
 
अयोध्या में धर्मध्वजा आरोहण देख झूम उठे सभी सनातनी : मुख्यमंत्री ने कहा 25 नवंबर अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर-कमलों से भगवान श्रीराम की पावन जन्मभूमि पर भव्यता के साथ भगवा धर्मध्वजा को आरोहित किया गया। यह देख 140 करोड़ भारतवासी, सभी सनातनी झूम उठे। उन्होंने कहा कि अयोध्या में 5 अगस्त 2020 को मंदिर भूमि पूजन, 22 जनवरी 2024 को रामलला प्राण प्रतिष्ठा और अब धर्मध्वजा आरोहण, हर बार पीएम मोदी आए। उन्होंने भारत की विरासत को सम्मान देकर आने वाली पीढ़ी को संदेश दिया कि विरासत पर गौरव किए बिना कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता।
 
धर्मध्वजा आरोहण के दो दिन बाद ही भारत बना विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था : सीएम योगी ने कहा कि धर्मध्वजा आरोहित कर प्रधानमंत्री जी अयोध्या से लौटे और दो दिन बाद ही समाचार आया कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। उन्होंने कहा कि यह नया भारत अब विकसित भारत बनने के संकल्प की ओर तेजी से आगे बढ़ चुका है। जब भारत आगे बढ़ेगा तो उत्तर प्रदेश पीछे नहीं रह सकता। उत्तर प्रदेश अगर आगे बढ़ेगा तो गोरखपुर पीछे कैसे रह सकता है। 
 
माफियागिरी ने चौपट कर दिया था निवेश : मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश आज़ादी के बाद से निरंतर उपेक्षित रहा।यहां उद्योग–धंधे या तो थे नहीं, और जो थे वे बंद हो रहे थे। माफियागिरी ने निवेश चौपट कर दिया था। जबकि आज आधुनिक विकास हो रहा है, निवेश आ रहा है। अब देश और दुनिया का सबसे बड़ा उद्यमी भी गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में निवेश करने आ रहा है। 2017 के बाद सुधरी कानून-व्यवस्था, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार कनेक्टिविटी और करीब तीन दर्जन सेक्टोरियल पॉलिसी के कारण गीडा में आज निवेशकों की भीड़ है। पिछले आठ वर्ष में लगभग 500 औद्योगिक इकाइयां गीडा में स्थापित हुईं।  11,618 करोड़ से अधिक रुपए के निवेश से लगभग 40,000 नौजवानों को सीधे नौकरी मिली। 
 
यहां केयान इंडस्ट्री, अअंकुर उद्योग, इंडिया ऑटो व्हील्स, एसडी इंटरनेशनल, सीपी मिल्क एंड फूड्स, तत्वा प्लास्टिक, कपिला कृषि उद्योग, पेप्सिको, कोका-कोला, कैम्पा सभी यहां निवेश कर रहे हैं। धुरियापार में रिलायंस समूह भी कैंपा ब्रांड की यूनिट लगाने को तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे 800 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है। सेक्टर स्पेसिफिक स्कीम के अंतर्गत प्लास्टिक पार्क और फ्लैटेड फैक्ट्री भी आ रही है, जिससे नौजवानों को और अवसर मिलेंगे। नाइलिट के माध्यम से युवा स्किल डेवलपमेंट में प्रशिक्षित हो रहे हैं। गीडा से लेकर धुरियापार तक एक बड़ा औद्योगिक कॉरिडोर विकसित हो रहा है जिसमें अंबुजा सीमेंट, श्रेयस डिस्टिलरी आदि आने जा रही हैं। सीएम ने कहा कि आने वाले समय में गीडा एक विकसित औद्योगिक हब के रूप में स्थापित होगा।
 
गीता प्रेस को भी भूमि आवंटन : सीएम ने कहा कि मुझे खुशी हुई कि गोरखपुर में भारत की सनातन परंपरा की पहचान को वैश्विक मान्यता देने वाले ‘गीता प्रेस’ को भी आज गीडा में 10 एकड़ भूमि का आवंटन पत्र प्राप्त हुआ है। साथ ही नाइलिट से जुड़े छात्रों को सर्टिफिकेट दिए गए। मुख्यमंत्री ने सभी लोगों को गीडा के स्थापना दिवस की बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि विकास की प्रक्रिया को सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाकर गीडा को उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक हब के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए रोजगार व नौकरी की नई संभावनाओं के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
 
औद्योगिक और आर्थिक प्रगति के सूत्रधार हैं सीएम योगी : गीडा के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक प्रगति के सूत्रधार व शिल्पकार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हम सभी ने उत्तर प्रदेश को अतीत के अंधकार से विकास के प्रकाश  के नए दौर में प्रवेश करते देखा है। श्री नंदी ने कहा कि सीएम योगी की अगुवाई में समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति को भी बिना भेदभाव योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी के सतत मार्गदर्शन में गीडा औद्योगिक विकास के पथ पर बढ़ते हुए नित नई उपलब्धियों को हासिल कर रहा है।  गीडा एक मॉडल औद्योगिक विकास प्राधिकरण के रूप में विकसित हो रहा है।
 
सीएम योगी के नेतृत्व में बज रहा यूपी का डंका : समारोह को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार के एमएसएमई, खादी एवं ग्रामोद्योग, वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी लगातार विकास पथ पर अग्रसर है। उनके नेतृत्व में यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कानून व्यवस्था का डंका पूरे देश में बज रहा है। सीएम योगी के मार्गदर्शन में 35 सेक्टर्स के लिए बनी पॉलिसी से प्रदेश में विकास और निवेश का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। श्री सचान ने बताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शुरू सीएम युवा योजना में पहले साल का एक लाख का लक्ष्य पार हो चुका है। उन्होंने नई दिल्ली में हालिया आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें सर्वाधिक भीड़ यूपी पैवेलियन में रही। 
 
जहां धर्म की स्थापना, वहां निवेश और रोजगार की आती है बहार : इस अवसर पर सांसद रविकिशन शुक्ल ने अयोध्या के श्रीराम मंदिर पर धर्मध्वजा स्थापना के लिए पीएम मोदी और सीएम के प्रति आभार जताते हुए कहा कि इन दोनों निस्वार्थ संतों ने धर्म की स्थापना कर दी है। उन्होंने कहा कि जहां धर्म स्थापित होता है वहां निवेश और रोजगार की बहार आने लगती है। सांसद श्री शुक्ल ने कहा कि पिछली सरकार जिस गीडा क्षेत्र में कब्रिस्तान का रास्ता खोज रही थी, वहां सीएम योगी के विजन से बड़े बड़े उद्योग लग गए। इससे पचास हजार लोगों को प्रत्यक्ष और डेढ़ लाख लोगों को परोक्ष रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुए विकास से गोरखपुर से पलायन बंद हो गया है।
 
समारोह में स्वागत संबोधन सहजनवां के विधायक प्रदीप शुक्ल ने किया। श्री शुक्ल ने कहा कि सीएम योगी के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में गीडा क्षेत्र पिछले आठ वर्षों से देशभर के निवेशकों की खास पसंद बना हुआ है। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह, विधायक फतेह बहादुर सिंह, श्रीराम चौहान, राजेश त्रिपाठी, विपिन सिंह, महेंद्रपाल सिंह, एमएलसी एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, आयुक्त उद्योग के. विजयेंद्र पांडियन, भाजपा के जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, महानगर संयोजक राजेश गुप्ता समेत बड़ी संख्या में उद्यमी व आमजन उपस्थित रहे। गीडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनुज मलिक ने स्मृति चिन्ह भेंटकर सीएम योगी का अभिनंदन किया। 
 
ट्रेड शो में झलकी यूपी की औद्योगिक प्रगति : गीडा की तरफ से स्थापना दिवस पर तीन दिवसीय ट्रेड शो का भी आयोजन किया गया। पहले दिन इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस दौरान उन्होंने ट्रेड शो में लगाए गए स्टालों का अवलोकन कर उद्यमियों का उत्साह बढ़ाया। इस संबंध में अपने संबोधन में यहां प्रदर्शित कई उत्पादों की चर्चा की। गीडा में लगे ट्रेड शो में दो सौ स्टालों पर यूपी की औद्योगिक प्रगति झलक रही थी। कई स्टाल ओडीओपी उत्पादों के थे तो अन्य पर लघु उद्योग से लेकर भारी उद्योग तक के मेड इन यूपी और मेड इन गोरखपुर उत्पाद लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। यहां इन्वेस्ट यूपी और सूचना विभाग के जानकारीपरक स्टाल भी लगाए गए हैं।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
