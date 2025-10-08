बुधवार, 8 अक्टूबर 2025
Written By
Last Modified: नई दिल्ली , बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 (14:17 IST)

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat mobile phone
  • लोकेशन मॉनिटरिंग, यूसेज मैनेज और रीयल टाइम फोन हेल्थ फीचर
  • कीमत मात्र 799 रुपए
  • जियो स्टोर्स, प्रमुख मोबाइल आउटलेट्स, जियोमार्ट, अमेज़न और स्विगी इंस्टामार्ट पर उपलब्ध
JioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में रिलायंस जियो ने इस पावरपैक्ड मोबाइल फोन के फीचर्स से पर्दा हटाया। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है। देश के सबसे किफ़ायती फ़ोन में से एक, जियोभारत की कीमत मात्र 799 रुपए है।

इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के साथ धोखाधड़ी ने विकराल रूप ले लिया है। परिवारों में इस बात की चिंता बनी रहती है कि आपके अपने इस वक्त कहां हैं? जियोभारत फोन के सेफ्टी फीचर इसी चिंता से मुक्त कराते हैं। आपके अपने कहीं भी हों उनके ठिकाने या लोकेशन के बारे में सटीक जानकारी देने की ताकत रखता है जियोभारत। फोन का इस्तेमाल भी बेहद आसान है इसलिए बुजुर्ग इसका सरलता से उपयोग कर सकते हैं।
इस पर फोन यूसेज मैनेज करना भी आसान है। आपके अपने कहीं अनजान व्यक्तियों के झांसे में तो नहीं आ रहे, इसे भी जियोभारत से कंट्रोल किया जा सकता है यानी कौन कॉल या मैसेज कर सकता है या कौन नहीं? इसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। इंटरनेट की अवांछित साइटों व कंटेंट को भी बच्चों तक पहुंचने से रोका जा सकता है। 7 दिनों तक के बैटरी बैकअप वाला जियोभारत, फोन की बैटरी व हेल्थ के बारे में भी रीयल टाइम जानकारी उपलब्ध कराता है।

रिलायंस जियो के प्रेसिडेंट सुनील दत्त ने कहा, हमारा मानना है कि तकनीक ऐसी होनी चाहिए जो हर भारतीय को कनेक्ट करने के साथ उनकी सुरक्षा भी करे। जियोभारत सेफ्टी-फर्स्ट सॉल्युशन इसी उद्देश्य से बनाया गया है। यह सिर्फ़ एक फ़ोन फ़ीचर नहीं बल्कि एक सुरक्षा इनोवेशन है। जो परिवारों को आसान और किफ़ायती तरीके से मानसिक शांति देगा।
जियो ने दिखाया है कि तकनीक लाखों लोगों के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी को सुरक्षित और सरल बना सकती है।नए जियोभारत सेफ्टी-फर्स्ट फोन जियो स्टोर्स, प्रमुख मोबाइल आउटलेट्स, जियोमार्ट, अमेज़न और स्विगी इंस्टामार्ट पर उपलब्ध है।
Edited By : Chetan Gour
वेबदुनिया की खबर से तिलमिलाया पाकिस्तान, जानिए कौनसी News है

वेबदुनिया की खबर से तिलमिलाया पाकिस्तान, जानिए कौनसी News हैPakistans brutality in PoK: भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान वेबदुनिया डॉट कॉम की एक खबर से तिलमिला गया है। पाकिस्तान की टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने सोशल मीडिया साइट 'एक्स' से अनुरोध किया है कि वेबदुनिया की एक खबर ने पाकिस्तान के कानून का उल्लंघन किया है।

बिहार में गठबंधनों में पड़ती गांठ, अब सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान

बिहार में गठबंधनों में पड़ती गांठ, अब सीटों के बंटवारे को लेकर घमासानBihar Assembly Elections 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कर दिय है, लेकिन इसके साथ ही राज्य गठबंधनों और राजनीतिक दलों के लिए नई मुसीबत शुरू हो गई है। यह स्थिति किसी एक गठबंधन की नहीं है, बल्कि एनडीए और महागठबंधन दोनों में ही सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ है।

DM से पति ने लगाई जान बचाने की गुहार, रात में पत्नी बन जाती है इच्छाधारी नागिन, आखिर क्या है राज

DM से पति ने लगाई जान बचाने की गुहार, रात में पत्नी बन जाती है इच्छाधारी नागिन, आखिर क्या है राजउत्तरप्रदेश के सीतापुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक पति ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने कहा कि उसकी पत्नी रात में इच्छाधारी नागिन बन जाती है। पति ने DM की अध्यक्षता वाले संपूर्ण समाधान दिवस में एक प्रार्थना पत्र देकर अपनी जान बचाने की गुहार लगाई है।

हरियाणा के ADGP वाई पूरन कुमार ने की आत्महत्या, रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, चंडीगढ़ वाले घर में मिली लाश

हरियाणा के ADGP वाई पूरन कुमार ने की आत्महत्या, रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, चंडीगढ़ वाले घर में मिली लाशहरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार चंडीगढ़ स्थित अपने घर में मृत पाए गए हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक रिवॉल्वर से उन्होंने खुद को गोली मार ली। पूरन कुमार हरियाणा में एडीजीपी के पद पर थे। उनकी पत्नी अमनीत पी कुमार हरियाणा कैडर की आईएएस हैं। वे अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल के साथ जापान में हैं।

1 मिनट में 200 बार धड़क रहा था दिल, दिल्ली के अस्पताल में सर्जरी कर बचाई गई इराकी बच्चे की जान

1 मिनट में 200 बार धड़क रहा था दिल, दिल्ली के अस्पताल में सर्जरी कर बचाई गई इराकी बच्चे की जानभारतीय डॉक्टरों ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है। दिल्ली के एक अस्पताल में एक इराकी बच्चे की सफलतापूर्वक सर्जरी करके जान बचाई गई, जिसका दिल 1 मिनट में 170 से 200 बार धड़कता था। मीडिया खबरों के मुताबिक 7 साल के लेथ हुसैन अली को इलाज के लिए दो हफ्ते पहले ही दिल्ली लाया गया था।

Bihar election 2025: कौन हैं मैथिली ठाकुर? जानिए बिहार चुनाव के गलियारों में क्यों हो रही इस नाम पर चर्चा

Bihar election 2025: कौन हैं मैथिली ठाकुर? जानिए बिहार चुनाव के गलियारों में क्यों हो रही इस नाम पर चर्चाBihar election 2025: मैथिली ठाकुर आज किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। अपनी मधुर आवाज और भारतीय लोकगीतों के प्रति अपने गहरे समर्पण के कारण, यह बिहार की मशहूर लोकगायिका देश-विदेश में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी हैं। उनकी चर्चा सिर्फ संगीत मंचों तक सीमित नहीं है, बल्कि हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव में उनके उतरने की अटकलों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। आइये जानिए उनके बारे में विस्तार से : मैथिली ठाकुर का परिचय: मैथिली ठाकुर का जन्म 25 जुलाई 2000 को बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी इलाके में हुआ था। उन्हें बचपन से ही गीत-संगीत का माहौल मिला, जिसने उनमें लोकगीतों के प्रति गहरी रुचि जगाई। • पारिवारिक पृष्ठभूमि: मैथिली के पिता, रमेश ठाकुर, स्वयं एक संगीतज्ञ हैं, और उनकी माता, पूजा ठाकुर, एक गृहणी हैं। मैथिली को उनके पिता और दादाजी से भारतीय शास्त्रीय संगीत (Indian Classical Music) के साथ-साथ लोक गीतों को सुरों में बाँधकर गाने की विस्तृत ट्रेनिंग मिली। उनके बड़े भाई का नाम ऋषभ ठाकुर है, और छोटे भाई का नाम अयाची ठाकुर है। ये दोनों भाई अक्सर मैथिली के साथ संगत करते हैं।

बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में दरार, तेजस्वी यादव को कांग्रेस का झटका

बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में दरार, तेजस्वी यादव को कांग्रेस का झटकाBihar Assembly Elections 2025: बिहार में चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों के बीच घमासान तेज हो गया है। नवंबर के पहले सप्ताह में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए महज 30 दिन से भी कम समय बाकी है, लेकिन विपक्षी महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और कांग्रेस के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर मामला उलझा हुआ नजर आ रहा है।

रूसी सैनिकों के साथ यूक्रेन ने भारतीय को पकड़ा, गुजरात से पढ़ने गया था रूस

रूसी सैनिकों के साथ यूक्रेन ने भारतीय को पकड़ा, गुजरात से पढ़ने गया था रूसIndian arrested with Russian soldiers in Ukraine: रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूसी सैनिकों के साथ एक भारतीय युवक को भी पकड़ा है। यह छात्र गुजरात के मोरबी का रहने वाला है। यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय छात्र ने यूक्रेन की सेना के सामने सरेंडर किया है।

चिराग पासवान बिहार में अकेले लड़ेंगे विधानसभा चुनाव?

चिराग पासवान बिहार में अकेले लड़ेंगे विधानसभा चुनाव?बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर NDA गठबंधन में फूट पड़ती दिख रही है। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री और लोकजनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के अपनी पार्टी के लिए 35-40 सीटों की मांगों को लेकर सीटों के बंटवारे का पूरा फॉर्मूला उलझ गया है। इस बीच बुधवार को अपने पिता रामविलास पासवान की पुष्यतिथि पर चिराग पासवान की सोशल मीडिया पर एक पोस्ट ने बिहार के सियासी पारे को और बढ़ा दिया है। चिराग पासवान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पिता रामविलास पासवान की फोटो के साथ एक पोस्ट कर लिखा कि पापा हमेशा कहा करते थे,"जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत। जीना है तो मरना सीखो, कदम-कदम पर लड़ना सीखो।" कुछ कहने बताने का मतलब नहीं है।

Weather Update : नहीं थम रही बारिश, इन राज्‍यों में IMD का अलर्ट, कैसा है चक्रवाती तूफान का हाल

Weather Update : नहीं थम रही बारिश, इन राज्‍यों में IMD का अलर्ट, कैसा है चक्रवाती तूफान का हालWeather Update News : मानसून (Monsoon) की एंट्री के बाद से ही बेहतरीन बारिश देखने को मिली है। एक बार फिर देश के कई राज्यों में तेज़ बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (MD) ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं अरब सागर में बना चक्रवाती तूफान अब कमजोर पड़ गया है।पूर्वी तट पर 8 अक्टूबर के आसपास उत्तरी बंगाल की खाड़ी में एक नया चक्रवाती परिसंचरण बनने की संभावना है।

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमत

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमतOnePlus 15 को जल्द ही भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। कंपनी ने फोन का फर्स्ट लुक हाल ही में टीज किया है।वनप्लस का यह फ्लैगशिप फोन 27 अक्टूबर को चीन में अगले महीने भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। OnePlus का यह फ्लैगशिप फोन 6.78 इंच के बड़े 1.5K BOE X3 AMOLED डिस्प्ले के साथ आ सकता है।

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधा

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधाएयरटेल बिजनेस ने देश की पहली एआई/एमएल (कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग) संचालित क्लाउड आधारित लोकेशन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि उसने एयरटेल-स्काईलार्क प्रिसाइज पोजिशनिंग सेवा शुरू करने के लिए अमेरिकी कंपनी स्विफ्ट नेविगेशन के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है।

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खास

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खासOnePlus जल्द ही धांसू स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। यह स्मार्टफोन है OnePlus 15। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो स्मार्टफोन में 7,000mAh की बैटरी मिलेगी। यह फोन 120W रैपिड चार्जिंग सपोर्ट करेगा। वनप्लस के लॉन्चिंग शेड्यूल की बात करें तो भारत में यह फोन जनवरी में लॉन्च किया जा सकता है।
