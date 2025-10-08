JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

लोकेशन मॉनिटरिंग, यूसेज मैनेज और रीयल टाइम फोन हेल्थ फीचर

कीमत मात्र 799 रुपए

जियो स्टोर्स, प्रमुख मोबाइल आउटलेट्स, जियोमार्ट, अमेज़न और स्विगी इंस्टामार्ट पर उपलब्ध JioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में रिलायंस जियो ने इस पावरपैक्ड मोबाइल फोन के फीचर्स से पर्दा हटाया। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है। देश के सबसे किफ़ायती फ़ोन में से एक, जियोभारत की कीमत मात्र 799 रुपए है।



इस पर फोन यूसेज मैनेज करना भी आसान है। आपके अपने कहीं अनजान व्यक्तियों के झांसे में तो नहीं आ रहे, इसे भी जियोभारत से कंट्रोल किया जा सकता है यानी कौन कॉल या मैसेज कर सकता है या कौन नहीं? इसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। इंटरनेट की अवांछित साइटों व कंटेंट को भी बच्चों तक पहुंचने से रोका जा सकता है। 7 दिनों तक के बैटरी बैकअप वाला जियोभारत, फोन की बैटरी व हेल्थ के बारे में भी रीयल टाइम जानकारी उपलब्ध कराता है।





जियो ने दिखाया है कि तकनीक लाखों लोगों के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी को सुरक्षित और सरल बना सकती है।नए जियोभारत सेफ्टी-फर्स्ट फोन जियो स्टोर्स, प्रमुख मोबाइल आउटलेट्स, जियोमार्ट, अमेज़न और स्विगी इंस्टामार्ट पर उपलब्ध है।

