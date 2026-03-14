अमेरिका-ईरान युद्ध का 15वां दिन: मोजतबा खामेनेई पर 1 करोड़ डॉलर इनाम, LPG संकट से भारत को बड़ी राहत

अमेरिका ईरान युद्ध के 15वें दिन भी दोनों देशों के बीच भीषण बमबारी हो रही है। अमेरिका ने खर्ग द्वीप पर हमला कर वहां मौजूद ईरानी सैन्य ठिकाने तबाह किए। मोजतबा खामेनेई पर एक करोड़ डॉलर का इनाम घोषित किया। ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य से 2 भारतीय एलपीजी टैंकरों को गुजरने की अनुमति दी। आज की बड़ी खबरें :

अमेरिका का खर्ग द्वीप पर हमला

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर भारत आएंगे 2 LPG टैंकर

मोजतबा खामेनेई पर एक करोड़ डॉलर का इनाम

अमेरिका ने ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई और उनसे जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारियों पर जानकारी देने के बदले एक करोड़ डॉलर तक का इनाम घोषित किया है। अमेरिका के इस कदम को ईरान की सैन्य और सुरक्षा संरचना से जुड़े नेटवर्क पर दबाव बढ़ाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

अमेरिका ने भेजे 2500 मरीन

ईरान की ओर से होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों पर बढ़ते हमलों और खतरों के बाद अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने का फैसला किया है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने लगभग 2,500 मरीन सैनिकों और एक उभयचर युद्धपोत को क्षेत्र में भेजने की मंजूरी दी है।

बांग्लादेश श्रीलंका को डीजल देगा भारत

मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत पड़ोसी देशों के लिए भी संकटमोचक बनकर उभरा है। बांग्लादेश को 5000 टन डीजल की आपूर्ति करने के बाद भारत ने अब श्रीलंका को भी तेल निर्यात करने का फैसला किया है।

edited by : Nrapendra Gupta