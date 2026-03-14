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Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली/वॉशिंगटन/तेहरान , शनिवार, 14 मार्च 2026 (08:08 IST)

अमेरिका-ईरान युद्ध का 15वां दिन: मोजतबा खामेनेई पर 1 करोड़ डॉलर इनाम, LPG संकट से भारत को बड़ी राहत

donald trump moztaba khamenai
अमेरिका ईरान युद्ध के 15वें दिन भी दोनों देशों के बीच भीषण बमबारी हो रही है। अमेरिका ने खर्ग द्वीप पर हमला कर वहां मौजूद ईरानी सैन्य ठिकाने तबाह किए। मोजतबा खामेनेई पर एक करोड़ डॉलर का इनाम घोषित किया। ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य से 2 भारतीय एलपीजी टैंकरों को गुजरने की अनुमति दी। आज की बड़ी खबरें : 

अमेरिका का खर्ग द्वीप पर हमला

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के खर्ग द्वीप पर बड़े पैमाने पर बमबारी कर वहां मौजूद सभी सैन्य ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। हालांकि इस हमले में द्वीप के तेल डिपो को कई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। ALSO READ: खर्ग द्वीप पर अमेरिकी सेना का बड़ा हमला, ईरान के सैन्य ठिकाने तबाह, तेल को नहीं पहुंचाया नुकसान

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर भारत आएंगे 2 LPG टैंकर

ईरान ने भारतीय झंडे वाले गैस टैंकरों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दी। समाचार एजेंसी रायटर्स के मुताबिक सिर्फ 2 गैस टैंकरों को इजाजत दी गई है। इससे देश में कुकिंग गैस की कमी को कुछ कम करने में मदद मिल सकती है। दुनिया के सबसे बड़े VLGC एक बार में 80,000–90,000 टन LPG ले जा सकते हैं। इससे लगभग 50-60  लाख घरेलू LPG सिलेंडर भरे जा सकेंगे। ALSO READ: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर भारत आएंगे 2 LPG टैंकर, ईरान ने भारत को बताया सच्चा दोस्त

मोजतबा खामेनेई पर एक करोड़ डॉलर का इनाम

अमेरिका ने ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई और उनसे जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारियों पर जानकारी देने के बदले एक करोड़ डॉलर तक का इनाम घोषित किया है। अमेरिका के इस कदम को ईरान की सैन्य और सुरक्षा संरचना से जुड़े नेटवर्क पर दबाव बढ़ाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

अमेरिका ने भेजे 2500 मरीन

ईरान की ओर से होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों पर बढ़ते हमलों और खतरों के बाद अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने का फैसला किया है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने लगभग 2,500 मरीन सैनिकों और एक उभयचर युद्धपोत को क्षेत्र में भेजने की मंजूरी दी है।

बांग्लादेश श्रीलंका को डीजल देगा भारत

मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत पड़ोसी देशों के लिए भी संकटमोचक बनकर उभरा है। बांग्लादेश को 5000 टन डीजल की आपूर्ति करने के बाद भारत ने अब श्रीलंका को भी तेल निर्यात करने का फैसला किया है।
edited by : Nrapendra Gupta
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