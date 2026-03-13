14 मार्च से IndiGo का सफर होगा महंगा, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय रूट पर लगा नया फ्यूल चार्ज

अब अमेरिका इजराइल-ईरान युद्ध का असर हवाई यात्रियों पर पड़ रहा है। हवाई यात्रा करने वालों की जेब पर अब बोझ बढ़ने वाला है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन, इंडिगो (IndiGo) ने अपनी सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर 'फ्यूल चार्ज' (ईंधन शुल्क) लगाने की घोषणा की है। यह नया नियम 14 मार्च, 2026 से प्रभावी हो जाएगा।

एयरलाइन के मुताबिक, यह शुल्क प्रति सेक्टर (एक तरफ की यात्रा) के आधार पर लागू होगा। इसका मतलब है कि 14 मार्च से की जाने वाली सभी नई बुकिंग्स के लिए यात्रियों को अब पहले के मुकाबले अधिक किराया देना होगा।

IndiGo introduces fuel charge on domestic and international routes, effective 14th March, 2026



Starting 14th March 2026, overall prices for all new bookings on IndiGo flights will include the following additional Fuel Charge, per sector- Within Domestic India Rs 425, Indian… pic.twitter.com/llXXdrtsYS — ANI (@ANI) March 13, 2026 यात्रियों पर क्या होगा असर? अगर आप दिल्ली से मुंबई (घरेलू) की टिकट बुक करते हैं, तो आपको बेस फेयर और टैक्स के अलावा ₹425 अतिरिक्त देने होंगे। वहीं, अगर आप यूरोप की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो एक तरफ का किराया ₹2,300 तक बढ़ जाएगा।