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Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: वॉशिंगटन , गुरुवार, 26 मार्च 2026 (09:17 IST)

ट्रंप बोले- ईरान करना चाहता है समझौता, लेकिन डर रहा; अमेरिका जीत के करीब

Donald trump on deal with Iran
US Iran War: अमेरिका राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द से जल्द ईरान युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप ने एक बार फिर जीत का दावा करते हुए कहा कि ईरान समझौता करना चाहता है, लेकिन खुलकर कहने से डर रहा है। ALSO READ: क्या ईरान ने मार गिराया अमेरिकी F-18 विमान, IRGC ने जारी किया वीडियो
 
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब तक 8 युद्ध सुलझा चुका है और एक और युद्ध में जीत की ओर बढ़ रहा है। ट्रंप ने ईरान को लेकर कहा कि वह समझौता करना चाहता है, लेकिन खुलकर कहने से डर रहा है। ईरान डील करना चाहता है, लेकिन उन्हें डर है कि उनके अपने लोग उन्हें मार देंगे या हम उन्हें मार देंगे।'
 
उन्होंने यह भी कहा कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका जो कर रहा है, वैसा पहले कभी नहीं देखा गया। ट्रंप के अनुसार, ईरान के नेतृत्व में भी इस समय दबाव की स्थिति है और वहां के हालात बेहद अस्थिर हैं। ALSO READ: ईरान ने भारत के लिए खोला होर्मुज, इन 4 देशों को भी मिला फायदा
 

ईरान में कोई सुप्रीम लीडर नहीं बनना चाहता

अमेरिकी राष्‍ट्रपति ने दावा किया कि मौजूदा हालात में ईरान में कोई भी सर्वोच्च पद संभालना नहीं चाहता यानी कोई सुप्रीम लीडर नहीं बनना चाहता क्योंकि नेताओं को अपनी जान का खतरा बना हुआ है। ईरान में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई देश का प्रमुख बनने से इतना डरे। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका कई युद्धों को खत्म कर चुका है और अब ईरान के मामले में भी सफलता की ओर बढ़ रहा है।
 
गौरतलब है कि हाल के महीनों में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। सैन्य कार्रवाई, हमलों और शीर्ष नेताओं की मौत के बाद ईरान की राजनीतिक स्थिति काफी अस्थिर बनी हुई है, जिससे सत्ता को लेकर अनिश्चितता और डर का माहौल है। 
edited by : Nrapendra Gupta
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