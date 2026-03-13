शुक्रवार, 13 मार्च 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. netanyahu warns mojtaba khamenei iran regime change operation epic fury
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :यरुशलम , शुक्रवार, 13 मार्च 2026 (19:10 IST)

Mojtaba Khamenei के खात्मे की Benjamin Netanyahu ने खाई कसम, बोले- अब खत्म होगा तानाशाही शासन!

Benjamin Netanyahu statement Iran
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध के बीच एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। नेतन्याहू ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि ईरान के नवनिर्वाचित सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई अब उनके निशाने पर हैं और उन्हें किसी भी कीमत पर 'बख्शा' नहीं जाएगा।

घातक होगा हमला

नेतन्याहू ने गर्व के साथ दावा किया कि अमेरिका और इजराइल का संयुक्त सैन्य अभियान 'उम्मीद से बेहतर' प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन 'रोरिंग लायन' (इजराइल) और 'एपिक फ्यूरी' (अमेरिका) ने ईरान की कमर तोड़ दी है। नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि मैं किसी भी आतंकी संगठन के नेता को नहीं छोड़ूंगा, चाहे वह खामेनेई हों या हिजबुल्ला चीफ नईम कासिम। मोजतबा के पिता अयातुल्ला अली खामेनेई पहले ही 28 फरवरी के हमले में मारे जा चुके हैं।

ईरान में तख्तापलट की तैयारी

नेतन्याहू ने पहली बार खुलकर 'सत्ता परिवर्तन' के संकेत दिए हैं। उन्होंने ईरानी जनता को उकसाते हुए कहा कि वह क्षण करीब है जब ईरान के लोग इस अत्याचारी शासन को उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने कहा कि हम रिवोल्यूशनरी गार्ड (IRGC) को सड़कों और चौकियों पर चुन-चुन कर मार रहे हैं। आजादी का रास्ता आपके सामने है, हम आपके साथ हैं। 

अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा

 
डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी दोस्ती की तारीफ करते हुए नेतन्याहू ने एक बड़ी भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि इस युद्ध के बाद न पहले जैसा ईरान रहेगा, न पहले जैसा मिडिल ईस्ट और न ही पहले जैसा इजराइल। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इजराइल अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली होकर उभरा है। Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Supreme Court का ऐतिहासिक फैसला, देश में पहली बार दी इच्छामृत्यु की अनुमति, 13 साल से कोमा में है ये शख्‍स

Supreme Court का ऐतिहासिक फैसला, देश में पहली बार दी इच्छामृत्यु की अनुमति, 13 साल से कोमा में है ये शख्‍सSupreme Court's historic decision on euthanasia case : इच्छामृत्यु मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। खबरों के अनुसार, न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु (पैसिव युथनेसिया) की देश में पहली बार स्वीकृति देते हुए उत्‍तर प्रदेश के गाजियाबाद के 32 वर्षीय व्यक्ति की कृत्रिम जीवनरक्षक प्रणाली हटाने की अनुमति दे दी, ताकि उसकी स्वाभाविक रूप से मौत हो सके। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने इस मामले पर फैसला सुनाया। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से पैसिव यूथेनेशिया पर व्यापक कानून बनाने पर विचार करने को भी कहा है।

कहानी ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के ख़ात्मे की

कहानी ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के ख़ात्मे कीKhamenei death story: अमेरिका और इसराइल ने शुरू में ही बता दिया था कि अयातुल्ला खामेनेई पर हमला सटीक गुप्तचरी पर आधारित था। मीडिया जांच से पता चलता है कि इसराइल और अमेरिका, ईरानी नेतृत्व की आंतरिक कार्यप्रणाली को कितनी गहराई से जानते थे।

बेकार हो चुकी एंबुलेंस अब गरीब रेहड़ी पटरी वालों का भरेगी पेट

बेकार हो चुकी एंबुलेंस अब गरीब रेहड़ी पटरी वालों का भरेगी पेटसीएम योगी के वेस्ट मैनेजमेंट विजन को मिशन के रूप में रामपुर जिला प्रशासन ने धरातल पर उतारा, निष्क्रिय 8 सरकारी एंबुलेंस को किया गया मॉडिफाई

बुकिंग के बाद भी नहीं मिल रही गैस, डीलर कर रहा परेशान? कहां करें शिकायत, ये हैं भारत गैस, इंडेन, HP के helpline numbers

बुकिंग के बाद भी नहीं मिल रही गैस, डीलर कर रहा परेशान? कहां करें शिकायत, ये हैं भारत गैस, इंडेन, HP के helpline numbersLPG Gas Cylinder crisis: ईरान, अमेरिका और इजरायल के वॉर का असर भारत के कई राज्‍यों पर हो रहा है। कई शहरों में LPG Gas Cylinder को लेकर दिक्‍कतें आ रही हैं। कोई बुकिंग में परेशान है तो कहीं डीलर की तरफ से कोई रिस्‍पोंस नहीं मिल रहा है। कई बार सिलेंडर बुक होने के बावजूद भी डिलीवरी नहीं दी जाती, या फिर कुछ डीलर ज्यादा पैसे मांगकर ही सिलेंडर देने की कोशिश करते हैं।

न्यूक्लियर वॉर की आशंका से खाड़ी देशों में हड़कंप, घर वापसी की होड़, दुबई एयरपोर्ट पर हजारों की लंबी कतारें

न्यूक्लियर वॉर की आशंका से खाड़ी देशों में हड़कंप, घर वापसी की होड़, दुबई एयरपोर्ट पर हजारों की लंबी कतारेंNuclear War Threat: पश्चिम एशिया में अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध ने अब खाड़ी देशों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। ईरान की जवाबी कार्रवाई में यूएई, कुवैत, बहरीन जैसे देशों पर मिसाइल हमले होने की खबरों के बीच न्यूक्लियर एस्केलेशन की आशंका बढ़ गई है।

और भी वीडियो देखें

ईरान : भीषण टकराव के बीच 32 लाख ईरानी नागरिक अस्थाई रूप से विस्थापित

ईरान : भीषण टकराव के बीच 32 लाख ईरानी नागरिक अस्थाई रूप से विस्थापितईरान में हिंसक टकराव की वजह से अब तक 6 से 10 लाख के बीच घर-परिवारों के अस्थाई रूप से विस्थापित होने की आशंका है, जिससे 32 लाख लोग प्रभावित हो सकते हैं। यूएन शरणार्थी संगठन (UNHCR) के अनुसार, अधिकांश लोग राजधानी तेहरान और अन्य प्रमुख शहरी इलाक़ों से सुरक्षा की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों की ओर जा रहे हैं।

खुशखबरी! लखपत से धोलावीरा तक का 'Road to Heaven' अब बनेगा शानदार 2-लेन हाईवे

खुशखबरी! लखपत से धोलावीरा तक का 'Road to Heaven' अब बनेगा शानदार 2-लेन हाईवेRoad to Heaven Lakhpat to Dholavira: गुजरात के कच्छ में स्थित और पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय 'रोड टू हेवन' (Road to Heaven) का अब कायाकल्प होने जा रहा है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस आकर्षक मार्ग सहित नेशनल हाईवे 754K के विकास के लिए 650.42 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है।

गुजरात के अंबाजी मंदिर में शराब-मांस पार्टी से बवाल, प्रशासन का तत्काल एक्शन, 11 लोगों को हटाया

गुजरात के अंबाजी मंदिर में शराब-मांस पार्टी से बवाल, प्रशासन का तत्काल एक्शन, 11 लोगों को हटायागुजरात के जूनागढ़ स्थित प्रसिद्ध अंबाजी मंदिर में कथिर तौर पर शराब-मांस की पार्टी किए जाने का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन एक्शन में आ गया। हालांकि वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया और तत्काल कार्रवाई करते हुए 11 पुजारियों और सहायकों को हटा दिया गया है।

गुजरात में निकाय चुनावों के लिए हलचल तेज, इस माह हो सकती है घोषणा

गुजरात में निकाय चुनावों के लिए हलचल तेज, इस माह हो सकती है घोषणागुजरात में स्थानीय निकाय के आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है। राज्य सरकार और चुनाव आयोग द्वारा आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर भाजपा और कांग्रेस जैसे मुख्य राजनीतिक दलों ने भी अपनी चुनावी रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है।

Tehran Blast : तेहरान में बड़ा धमाका! कुद्स दिवस की रैलियों के बीच फिरदौसी स्कवायर पर विस्फोट

Tehran Blast : तेहरान में बड़ा धमाका! कुद्स दिवस की रैलियों के बीच फिरदौसी स्कवायर पर विस्फोटईरान की राजधानी तेहरान में शुक्रवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब फिरदौसी स्कवेयर एक शक्तिशाली विस्फोट से दहल उठा। ईरानी सरकारी टेलीविजन के मुताबिक यह धमाका उस समय हुआ जब हजारों लोग वार्षिक 'कुद्स दिवस' की रैलियों के लिए इकट्ठा हुए थे।

iQOO का धमाका! 7200mAh बैटरी और 32MP सेल्फी कैमरा के साथ iQOO Z11x 5G भारत में लॉन्च

iQOO का धमाका! 7200mAh बैटरी और 32MP सेल्फी कैमरा के साथ iQOO Z11x 5G भारत में लॉन्चiQOO ने आज भारत में iQOO Z11x 5G को लॉन्च कर दिया है। यह पिछले साल अप्रैल में लॉन्च हुए iQOO Z10x की जगह लेगा। नया स्मार्टफोन बैटरी, चिपसेट और विशेष रूप से फ्रंट कैमरा में महत्वपूर्ण अपग्रेड के साथ आता है, जिसे 8-मेगापिक्सल से बढ़ाकर 32-मेगापिक्सल कर दिया गया है। Z11x तीन स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन और दो रंगों में उपलब्ध है।

Poco X8 Pro Series Launch : 17 मार्च को भारत में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पोको के दो पावरफुल 5G फोन

Poco X8 Pro Series Launch : 17 मार्च को भारत में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पोको के दो पावरफुल 5G फोनPOCO ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि वह अपनी बहुप्रतीक्षित X-सीरीज के स्मार्टफोन- Poco X8 Pro और Poco X8 Pro Max 5G को अगले हफ्ते भारत और वैश्विक बाजारों में लॉन्च करने जा रहा है। लंबे समय से चल रहे टीज़र्स और अफवाहों के बाद, अब इनकी लॉन्चिंग डेट 17 मार्च 2026 तय की गई है।

Realme Narzo Power 5G : 10,001mAh की महाबली बैटरी, भारत का सबसे पतला फोन, जानिए क्या है कीमत

Realme Narzo Power 5G : 10,001mAh की महाबली बैटरी, भारत का सबसे पतला फोन, जानिए क्या है कीमतRealme ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme Narzo Power 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को एक अनोखे 'कॉमिक स्ट्रिप' (Comic Strip) स्टाइल में पेश किया है, जो युवाओं और डिजिटल-फर्स्ट उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ग्राहकों को खरीदारी पर 3,999 रुपए तक के अन्य बेनिफिट्‍स भी मिलेंगे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

खाटू श्याम बाबा

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com