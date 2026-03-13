शुक्रवार, 13 मार्च 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. us israel iran war Donald Trump Update
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :वॉशिंगटन , शुक्रवार, 13 मार्च 2026 (17:49 IST)

ईरान के साथ युद्ध और अमेरिका का 'कन्फ्यूजन', क्या है डोनाल्ड ट्रंप का असली गेमप्लान?

Iran-US War News
अमेरिका-इजराइल और ईरान जंग का आज 14वां दिन है। इजराइल-अमेरिका और ईरान की जंग के कारण ग्लोबल एनर्जी मार्केट और सप्लाई चेन में उथल-पुथल मची हुई है। ईरान के साथ युद्ध किस दिशा में जा रहा है और इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस युद्ध को लेकर कन्फ्यूजन में हैं। 
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआत में कहा था कि ये हमले बड़े सैन्य अभियान हैं जो 4 से 5 हफ्तों में खत्म हो जाएंगे। लेकिन तब से अब तक, वे कभी युद्ध 'जीतने' का दावा करते हैं, तो कभी कहते हैं कि अभी 'काम पूरा करना' बाकी है। कभी लगता है कि ऑपरेशन 'जल्द' खत्म होगा, तो कभी सेना को 'और आगे' जाने की जरूरत महसूस होती है।
 
 

अचानक हमले ने अमेरिकियों को चौंकाया

28 फरवरी की सुबह बिना किसी ठोस समय सीमा के ईरान पर हमला करने और संघर्ष में उतरने के ट्रंप प्रशासन के फैसले ने कई अमेरिकियों को चौंका दिया। यह उस राष्ट्रपति की ओर से आया है जिसने 'अमेरिका फर्स्ट' के एजेंडे पर चुनाव लड़ा और हमेशा विदेशी हस्तक्षेपों की आलोचना की। हालांकि ट्रंप ने अपने 'स्टेट ऑफ द यूनियन' संबोधन में ईरान का जिक्र किया था- यह दावा करते हुए कि अमेरिकी सेना ने जून में 'ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को नष्ट' कर दिया था, लेकिन उन्होंने इस युद्ध के लिए न तो कांग्रेस से अनुमति ली और न ही जनता को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार किया।
 

अब तक युद्ध पर कितना खर्च

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के अधिकारियों ने इस सप्ताह एक संसदीय ब्रीफिंग के दौरान अनुमान लगाया है कि ईरान के खिलाफ युद्ध के पहले छह दिनों में संयुक्त राज्य अमेरिका को कम से कम 11.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 95,000 करोड़ रुपए) का खर्च आया है। सीनेटरों के लिए आयोजित एक बंद कमरे की ब्रीफिंग में शेयर किए गए इस आंकड़े में युद्ध की पूरी लागत शामिल नहीं थी। यह जानकारी उन सांसदों को दी गई है जो लगातार इस संघर्ष के बारे में अधिक विवरण और स्पष्टता की मांग कर रहे हैं।

ट्रंप ने लगाए थे आरोप 

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ईरान पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया कि ईरान ने पिछले चार महीनों से मध्य पूर्वी देशों की ओर हजारों मिसाइलें तैनात कर रखी थीं। इसका उद्देश्य पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण करना था।
 

क्या ट्रंप के कदम से अमेरिकी हैं खुश

अब ट्रंप प्रशासन एक ऐसी जनता के सामने युद्ध को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है जो पहले से ही पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की मार झेल रही है। पिछले हफ्ते जारी एनबीसी न्यूज के एक पोल के मुताबिक 54 प्रतिशत मतदाता ट्रंप के इस कदम से असहमत हैं और उनका मानना है कि अमेरिका को सैन्य कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी।
 

आखिर क्या है डोनाल्ड ट्रंप का लक्ष्य

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने इन दावों को 'फर्जी नैरेटिव' करार दिया है कि 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' के उद्देश्यों को लेकर कोई भ्रम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लक्ष्य ईरान की मिसाइल क्षमताओं को नष्ट करना, उसकी नौसेना को खत्म करना और यह सुनिश्चित करना है कि उसके 'आतंकवादी प्रॉक्सी' अब इस क्षेत्र को अस्थिर न कर सकें।

ईरान पर हमले के 3 तर्क 

1.47 साल पुराने संघर्ष का अंत
 
रक्षा सचिव पीट हेगसेथ के मुताबिक पिछले 47 वर्षों से, तेहरान के विस्तारवादी और कट्टरपंथी शासन ने अमेरिका के खिलाफ एक क्रूर और एकतरफा युद्ध छेड़ रखा है, जिसे खत्म करना जरूरी था।
 
2. बातचीत से ईरान का इनकार
हेगसेथ ने यह भी दावा किया कि पिछले जून में 'ऑपरेशन मिडनाइट हैमर' ने उनके परमाणु कार्यक्रम को मलबे में बदल दिया था। हमने उन्हें शांति का रास्ता दिया, लेकिन उन्होंने अहंकार में इसे ठुकरा दिया।  ट्रंप प्रशासन ने कूटनीति की हर संभव कोशिश की, लेकिन तेहरान बातचीत नहीं कर रहा था, बल्कि अपना मिसाइल भंडार भरने के लिए समय काट रहा था।
 
3. इजराइल के हमले का डर 
विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने एक अलग तर्क दिया। उन्होंने कहा कि खतरा एकदम करीब था। हमें पता था कि अगर इजरायल ईरान पर हमला करता है तो ईरान तुरंत हम पर (अमेरिका पर) हमला करेगा। रक्षा विभाग का मानना था कि अगर हम उनके हमले का इंतजार करते, तो हमारे और अधिक सैनिक मारे जाते। इसलिए हमने बचाव के तौर पर पहले ही हमला कर दिया। Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Supreme Court का ऐतिहासिक फैसला, देश में पहली बार दी इच्छामृत्यु की अनुमति, 13 साल से कोमा में है ये शख्‍स

Supreme Court का ऐतिहासिक फैसला, देश में पहली बार दी इच्छामृत्यु की अनुमति, 13 साल से कोमा में है ये शख्‍सSupreme Court's historic decision on euthanasia case : इच्छामृत्यु मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। खबरों के अनुसार, न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु (पैसिव युथनेसिया) की देश में पहली बार स्वीकृति देते हुए उत्‍तर प्रदेश के गाजियाबाद के 32 वर्षीय व्यक्ति की कृत्रिम जीवनरक्षक प्रणाली हटाने की अनुमति दे दी, ताकि उसकी स्वाभाविक रूप से मौत हो सके। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने इस मामले पर फैसला सुनाया। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से पैसिव यूथेनेशिया पर व्यापक कानून बनाने पर विचार करने को भी कहा है।

कहानी ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के ख़ात्मे की

कहानी ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के ख़ात्मे कीKhamenei death story: अमेरिका और इसराइल ने शुरू में ही बता दिया था कि अयातुल्ला खामेनेई पर हमला सटीक गुप्तचरी पर आधारित था। मीडिया जांच से पता चलता है कि इसराइल और अमेरिका, ईरानी नेतृत्व की आंतरिक कार्यप्रणाली को कितनी गहराई से जानते थे।

बेकार हो चुकी एंबुलेंस अब गरीब रेहड़ी पटरी वालों का भरेगी पेट

बेकार हो चुकी एंबुलेंस अब गरीब रेहड़ी पटरी वालों का भरेगी पेटसीएम योगी के वेस्ट मैनेजमेंट विजन को मिशन के रूप में रामपुर जिला प्रशासन ने धरातल पर उतारा, निष्क्रिय 8 सरकारी एंबुलेंस को किया गया मॉडिफाई

बुकिंग के बाद भी नहीं मिल रही गैस, डीलर कर रहा परेशान? कहां करें शिकायत, ये हैं भारत गैस, इंडेन, HP के helpline numbers

बुकिंग के बाद भी नहीं मिल रही गैस, डीलर कर रहा परेशान? कहां करें शिकायत, ये हैं भारत गैस, इंडेन, HP के helpline numbersLPG Gas Cylinder crisis: ईरान, अमेरिका और इजरायल के वॉर का असर भारत के कई राज्‍यों पर हो रहा है। कई शहरों में LPG Gas Cylinder को लेकर दिक्‍कतें आ रही हैं। कोई बुकिंग में परेशान है तो कहीं डीलर की तरफ से कोई रिस्‍पोंस नहीं मिल रहा है। कई बार सिलेंडर बुक होने के बावजूद भी डिलीवरी नहीं दी जाती, या फिर कुछ डीलर ज्यादा पैसे मांगकर ही सिलेंडर देने की कोशिश करते हैं।

न्यूक्लियर वॉर की आशंका से खाड़ी देशों में हड़कंप, घर वापसी की होड़, दुबई एयरपोर्ट पर हजारों की लंबी कतारें

न्यूक्लियर वॉर की आशंका से खाड़ी देशों में हड़कंप, घर वापसी की होड़, दुबई एयरपोर्ट पर हजारों की लंबी कतारेंNuclear War Threat: पश्चिम एशिया में अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध ने अब खाड़ी देशों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। ईरान की जवाबी कार्रवाई में यूएई, कुवैत, बहरीन जैसे देशों पर मिसाइल हमले होने की खबरों के बीच न्यूक्लियर एस्केलेशन की आशंका बढ़ गई है।

और भी वीडियो देखें

योगी सरकार ने किया गो हत्यारों व तस्करों का दमन, सलाखों के पीछे धकेले गए 35 हजार से अधिक आरोपी

योगी सरकार ने किया गो हत्यारों व तस्करों का दमन, सलाखों के पीछे धकेले गए 35 हजार से अधिक आरोपीUttar Pradesh News : योगी सरकार ने सूबे की सत्ता संभालने के बाद प्रदेश में गोकशी, गोतस्करों और अवैध पशु वध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई की, जो आज भी लगातार जारी है। इसके साथ गोकशी को पूरी तरह से रोकने के लिए वर्ष 2020 में गोवध निवारण कानून में संशोधन किया गया और जून-2020 में उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) अध्यादेश जारी किया गया। इसके तहत अब तक प्रदेशभर में गोकशी के 14,182 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 35,924 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

ग्राउंड रिपोर्ट: सरकारी दावों और खाली सिलेंडरों के बीच फंसी जनता, इंडक्शन कुकटॉप 'आउट ऑफ स्टॉक'

ग्राउंड रिपोर्ट: सरकारी दावों और खाली सिलेंडरों के बीच फंसी जनता, इंडक्शन कुकटॉप 'आउट ऑफ स्टॉक'पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत में रसोई गैस को लेकर मची अफरा-तफरी। सरकार का दावा- उत्पादन में 28% की वृद्धि, लेकिन बाजार में इंडक्शन कुकटॉप हुए आउट ऑफ स्टॉक। जानें क्या है असली स्थिति।

us-israel iran war : US KC-135 क्रैश या ईरानी हमले में तबाह, आखिर क्या है सच, 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत

us-israel iran war : US KC-135 क्रैश या ईरानी हमले में तबाह, आखिर क्या है सच, 4 अमेरिकी सैनिकों की मौतअमेरिका-इजराइल और ईरान जंग का आज 14वां दिन है अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने शुक्रवार को पुष्टि की कि इराक में एक अमेरिकी सैन्य विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार 6 लोगों में से 4 की मौत हो गई। यह विमान एक KC-135 एरियल टैंकर था, जो लंबी दूरी के मिशन के दौरान लड़ाकू विमानों में ईंधन भरने के लिए अमेरिकी सेना का एक प्रमुख प्लेटफॉर्म है।

iQOO का धमाका! 7200mAh बैटरी और 32MP सेल्फी कैमरा के साथ iQOO Z11x 5G भारत में लॉन्च

iQOO का धमाका! 7200mAh बैटरी और 32MP सेल्फी कैमरा के साथ iQOO Z11x 5G भारत में लॉन्चiQOO ने आज भारत में iQOO Z11x 5G को लॉन्च कर दिया है। यह पिछले साल अप्रैल में लॉन्च हुए iQOO Z10x की जगह लेगा। नया स्मार्टफोन बैटरी, चिपसेट और विशेष रूप से फ्रंट कैमरा में महत्वपूर्ण अपग्रेड के साथ आता है, जिसे 8-मेगापिक्सल से बढ़ाकर 32-मेगापिक्सल कर दिया गया है। Z11x तीन स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन और दो रंगों में उपलब्ध है।

ईरान-अमेरिका युद्ध के बीच सोना सस्ता, चांदी करीब 5000 रुपए टूटी, किस धातु में करें निवेश?

ईरान-अमेरिका युद्ध के बीच सोना सस्ता, चांदी करीब 5000 रुपए टूटी, किस धातु में करें निवेश?Gold Silver Rates 13 March : ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की वजह से सोने चांदी के दामों में भारी उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। शुक्रवार को सोना सस्ता हुआ तो चांदी में भी करीब 5000 रुपए की गिरावट दिखाई दी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिलहाल सैफ हैवन सोने में तो निवेश किया जा सकता है लेकिन चांदी में तेजी की धारणा नहीं है।

iQOO का धमाका! 7200mAh बैटरी और 32MP सेल्फी कैमरा के साथ iQOO Z11x 5G भारत में लॉन्च

iQOO का धमाका! 7200mAh बैटरी और 32MP सेल्फी कैमरा के साथ iQOO Z11x 5G भारत में लॉन्चiQOO ने आज भारत में iQOO Z11x 5G को लॉन्च कर दिया है। यह पिछले साल अप्रैल में लॉन्च हुए iQOO Z10x की जगह लेगा। नया स्मार्टफोन बैटरी, चिपसेट और विशेष रूप से फ्रंट कैमरा में महत्वपूर्ण अपग्रेड के साथ आता है, जिसे 8-मेगापिक्सल से बढ़ाकर 32-मेगापिक्सल कर दिया गया है। Z11x तीन स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन और दो रंगों में उपलब्ध है।

Poco X8 Pro Series Launch : 17 मार्च को भारत में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पोको के दो पावरफुल 5G फोन

Poco X8 Pro Series Launch : 17 मार्च को भारत में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पोको के दो पावरफुल 5G फोनPOCO ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि वह अपनी बहुप्रतीक्षित X-सीरीज के स्मार्टफोन- Poco X8 Pro और Poco X8 Pro Max 5G को अगले हफ्ते भारत और वैश्विक बाजारों में लॉन्च करने जा रहा है। लंबे समय से चल रहे टीज़र्स और अफवाहों के बाद, अब इनकी लॉन्चिंग डेट 17 मार्च 2026 तय की गई है।

Realme Narzo Power 5G : 10,001mAh की महाबली बैटरी, भारत का सबसे पतला फोन, जानिए क्या है कीमत

Realme Narzo Power 5G : 10,001mAh की महाबली बैटरी, भारत का सबसे पतला फोन, जानिए क्या है कीमतRealme ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme Narzo Power 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को एक अनोखे 'कॉमिक स्ट्रिप' (Comic Strip) स्टाइल में पेश किया है, जो युवाओं और डिजिटल-फर्स्ट उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ग्राहकों को खरीदारी पर 3,999 रुपए तक के अन्य बेनिफिट्‍स भी मिलेंगे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

खाटू श्याम बाबा

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com