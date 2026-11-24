ईरानी सिंगर परस्तू अहमदी को मारे गए 74 कोड़े, बिना हिजाब लाइव परफॉर्मेंस के लिए सजा

ईरान की सिंगर परस्तू अहमदी और उनकी प्रोडक्शन टीम के चार अन्य सदस्यों को 74-74 कोड़ों की सजा दी गई है। एक कोर्ट ने जून में इन पांचों लोगों को सजा सुनाई थी। ईरानी मीडिया के मुताबिक, सिंगर पर बिना हिजाब परफॉर्मेंस करने की वजह से 'ऑनलाइन अश्लील और अनैतिक कंटेंट बनाने और पब्लिश करके सार्वजनिक शालीनता को ठेस पहुंचाने' का आरोप लगाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक, उन पर दो साल के लिए संगीत जुड़ी एक्टिविटीज में हिस्सा लेने और ईरान से बाहर सफर करने पर बैन लगा दिया गया है।नीली ने बताया कि अहमदी की कॉन्सर्ट टीम के चार सदस्यों को भी 74-74 कोड़े मारे गए। जिन लोगों को सजा मिली, उनमें गायिका परस्तू अहमदी, कॉन्सर्ट आयोजक मोहसिन लश्कारी, संगीतकार सोहेल फकीह-नासिरी, अमीन ताहिरी और अमीर-अली पिरनिया शामिल हैं।कोम की एक अदालत ने इसी साल जून में इन पांचों को सजा सुनाई थी। उन्हें ऑनलाइन अश्लील औऱ अनैतिक सामग्री बनाने और प्रकाशित करने का दोषी ठहराया गया था। यह मामला एक ऑनलाइन वीडियो से जुड़ा है, जिसमें अहमदी पुरुष संगीतकारों के साथ परफॉर्म करती नजर आ रही थीं। इस दौरान उन्होंने ईरान में महिलाओं के लिए अनिवार्य हिजाब नहीं पहना था। परस्तू ने बिना स्लीवलेस और ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी थी और बाल खुले हुए थे।यह वीडियो दिसम्बर 2024 में यूट्यूब पर पोस्ट किया गया था। इसे कोम शहर के पास स्थित ऐतिहासिक देर-ए गचिन कारवांसराय में शूट किया गया था। कारवांसराय फारसी शब्द है, जिसका मतलब है- यात्रियों और व्यापारियों के रुकने के लिए बनी जगह। कोम को शिया मुसलमान पवित्र शहर मानते हैं। इसे धार्मिक रूढ़िवादिता का गढ़ माना जाता है। ईरान के कानून के तहत महिलाओं के सार्वजनिक परफॉर्मेंस पर रोक है। इसके साथ ही उन्हें हिजाब और शालीन कपड़े पहनना अनिवार्य है। वीडियो रिलीज किए जाने के कुछ ही समय बाद अहमदी और उनकी कॉन्सर्ट टीम के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसे एक "अवैध कॉन्सर्ट" कहा गया जो देश के "कानूनी और धार्मिक मानकों" के खिलाफ था।कोम की एक अदालत ने जून में अहमदी और उनके साथियों को 74 कोड़ों की सजा सुनाई। कोड़े मारे जाने के साथ ही इन सभी पर 2 साल तक किसी तरह की ऑडियो-विजुअल म्यूजिक गतिविधियों में हिस्सा लेने और देश से बाहर जाने पर भी रोक लगाई गई है।मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इन सजाओं की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कोड़े मारने को क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक सजा बताया है। अहमदी के वकील ने सजा के खिलाफ अदालत में अपील की थी जिसे सितम्बर में खारिज कर दिया गया। वकील नीली ने कहा, "हमने फैसले को पलटने या सजा को कराने या उस पर रोक लगवाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया।"एक ईरानी गायिका और कलाकार हैं। दिसंबर 2024 में बिना हिजाब पहने यूट्यूब पर एक कॉन्सर्ट का वीडियो प्रसारित करने के मामले में, उन्हें और उनकी टीम के चार सदस्यों को 23 नवंबर 2026 को ईरान के कोम शहर में 74 कोड़े मारे गए। दिसंबर 2024 में अहमदी ने बिना हिजाब और स्लीवलेस ड्रेस में गाना गाते हुए "कारवांसेराई कॉन्सर्ट" का वीडियो यूट्यूब पर पोस्ट किया था, जिसे लाखों लोगों ने देखा। जून 2026 में कोम की एक आपराधिक अदालत ने उन्हें "अश्लील और अनैतिक सामग्री प्रकाशित करके सार्वजनिक शालीनता का अपमान करने" का दोषी ठहराया और 74 कोड़ों की सजा सुनाई। सितंबर 2026 के अंत में अपील अदालत ने भी यह सजा बरकरार रखी। कोड़ों की सजा के अलावा, उन पर और उनकी टीम के सदस्यों पर दो साल तक ईरान छोड़ने और संगीत व कलात्मक गतिविधियों में भाग लेने पर रोक लगाई गई है।