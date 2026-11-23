पहली बार हाथ में आया गेमिंग कंट्रोलर, GTA 6 खेलते-खेलते शशि थरूर ने नोटबंदी पर कह दी यह बड़ी बात

यूट्यूब पर पोस्ट किए गए इस वीडियो में थरूर इस गेम को खेलते हुए और इसके नाम पर मजाक करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा, 'अंग्रेजी भाषा में 'ग्रैंड थेफ्ट ऑटो' का कोई मतलब ही नहीं बनता। 'ग्रैंड थेफ्ट' (बड़ी चोरी) तो ठीक है, लेकिन 'ऑटो' का क्या मतलब? मैंने पहले कभी वीडियो गेम नहीं खेला है।' गेम खेलने के बाद उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए नहीं है।

पहली बार गेमिंग, शब्दों पर कटाक्ष

यूट्यूब पर सामने आए इस वीडियो में थरूर गेम खेलते हुए खुद अपने अनुभव और गेम के नाम पर टिप्पणी करते दिखते हैं। उन्होंने कहा, "मैंने इससे पहले कभी कोई वीडियो गेम नहीं खेला है। सच कहूं तो अंग्रेजी के हिसाब से 'ग्रैंड थेफ्ट ऑटो' का कोई तुक नहीं बैठता। 'ग्रैंड थेफ्ट' यानी बड़ी चोरी का मतलब तो समझ आता है, लेकिन इसमें 'ऑटो' का क्या मतलब है?"

And I discovered GTA-6 is not for me! — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) November 22, 2026

गेम के बीच 'सर्वाइवल' और 13 साल का सफर

वीडियो में गेम की चुनौतियों का जिक्र करते हुए थरूर ने हल्के अंदाज में कहा, "नहीं, मैं बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहा हूं। आखिर चल क्या रहा है? आप सब यह नया खेल खेल रहे हैं।" इसके बाद उन्होंने GTA सीरीज के पिछले संस्करण और मौजूदा वर्जन के बीच आए 13 साल के अंतर को भारत के बीते 13 वर्षों के घटनाक्रम से जोड़ दिया।

थरूर ने कहा, "बीते 13 सालों में भारत ने काफी उतार-चढ़ाव देखे हैं, है ना? कई स्तरों पर ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति की आजादी पहले जैसी नहीं रही और लोग ऐसी कोई भी बात कहने से हिचकिचाते हैं, जिस पर सरकार को आपत्ति हो सके।"



500-1000 के नोटों का जिक्र कर कसा तंज

बातचीत के दौरान थरूर ने नोटबंदी का मुद्दा उठाते हुए सरकार पर सीधा तंज कसा। उन्होंने कहा, "हमने अपने 1000 और 500 रुपये के नोटों को बेकार होते देखा है। इन 13 सालों में देश ने कई बड़ी और चौंकाने वाली चीजें देखी हैं।" इसी कड़ी में उन्होंने नोटबंदी को 'बिना ऑटो वाली एक बड़ी चोरी' कहकर संबोधित किया।

गेमिंग, पॉप कल्चर और सियासी तंज के इस अनोखे मेल ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा है, जहां यह वीडियो तेजी से देखा और साझा किया जा रहा है।