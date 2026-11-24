शेख हसीना बांग्लादेश वापस लौटीं तो ग‍िरफ्तार होगीं, वतन वापसी को रोकने के लि‍ए बहुत बड़ा प्‍लान तैयार

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की 16 दिसंबर को देश लौटने की योजना को सरकार ने खारिज कर दिया है। बांग्लादेश सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि अगर हसीना वापस आती हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।बता दें क‍ि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना वतन वापसी की तारीख का ऐलान कर चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि वे 16 दिसंबर को बांग्लादेश वापस लौटेंगी। लेकिन वहां की मौजूदा सरकार ने अब उनकी वतन वापसी के प्लान को खारिज कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि अगर वह वापस आने की कोशिश करती हैं, तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है।शेख हसीना ने ढाका सरकार से दिल्ली से नेशनल कैरियर, बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस में उनके एयर ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करने और ज़रूरी ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन में मदद करने की अपील की।बांग्लादेश के विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने विदेशी राजनयिकों को सरकार का रुख बताते हुए कहा कि हसीना कोई सामान्य यात्री नहीं हैं, बल्कि दोषी करार दी गई हैं। ऐसे में उनकी वापसी पर गिरफ्तारी तय है। बांग्लादेश की जनता ने आंदोलन के जरिए उन्हें खारिज कर दिया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हसीना देश लौटती हैं तो उन्हें हथकड़ी लगाई जाएगी।उन्होंने रिपोर्टर्स से कहा, "शेख हसीना कोई आम पैसेंजर नहीं हैं जो बस देश लौटने का फैसला कर सकती हैं। एक दोषी व्यक्ति के तौर पर, अगर वह वापस आती हैं, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।" 16 दिसंबर को बांग्लादेश लौटने के उनके ऐलान के बाद, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) ने बांग्लादेश-भारत बॉर्डर पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी है।बता दें कि छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थीं। तब से वह भारत में रह रही हैं। उनकी वापसी की घोषणा के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं।बदलते हालात को देखते हुए, कल विपक्ष समेत पॉलिटिकल पार्टियों के साथ मीटिंग हुईं। शेख हसीना को बांग्लादेश लौटने से कैसे रोका जाए, इस पर चर्चा करने के लिए नेशनल सिटिजन पार्टी के नेताओं के साथ भी एक मीटिंग हुई, जिसका नेतृत्व इसके कन्वीनर कर रहे थे। 16 दिसंबर को बांग्लादेश में विक्ट्री डे के तौर पर मनाया जाता है, जो 1971 में पाकिस्तानी सेना के सरेंडर और देश के एक आज़ाद देश के तौर पर उभरने की याद दिलाता है।बता दें कि बांग्लादेश में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। ढाका में जबरदस्त हिंसा हो रही है। लेबर यूनियन्स के लोग सड़कों हैं। गोपालगंज में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। ढाका में फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर अब सरकारी गाड़ियों और अफसरों को निशाना बना रहे हैं। फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ हो रही है। आग लगाई जा रही है। हालात पुलिस के कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं।