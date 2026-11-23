Baba Ramdev : पहनाई माला, कहा था भगवान का अवतार, अब बोले- पाखंडी, बाबा बागेश्वर से क्यों नाराज हुए स्वामी रामदेव

मंच पर माला पहनाकर स्वागत करने वाले बाबा रामदेव के तेवर अब बदले-बदले नजर आ रहे हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने बाबा बागेश्वर के नाम से मशहूर बाबा बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर बिना नाम लिए तीखा निशाना साधा है। उन्होंने ऐसे कथावाचकों को 'बावला', 'पाखंडी' और 'धूर्त' तक कह दिया। रामदेव ने धर्म के नाम पर प्रेत बाधा का दरबार लगाने, लोगों को डराने और देवी-देवताओं की तुलना करने पर भी सवाल उठाए।

अब जमशेदपुर में उन्होंने ऐसे कथावाचकों पर तीखा हमला बोला है, जिनकी टिप्पणियों और धार्मिक गतिविधियों को बाबा बागेश्वर से जोड़कर देखा जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री कथाओं में दरबार लगाकर पर्ची बनाकर लोगों को परेशानियों को बताते हैं और उनके उपाय बताते हैं। बाबा बागेश्वर के प्रेत बाधा दूर करने के वीडियो भी खूब वायरल होते हैं।

योग गुरु बाबा रामदेव ने अपने बयान में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन भगवान राम और श्रीकृष्ण की तुलना, प्रेत बाधा के दरबार और सनातन धर्म के नाम पर लोगों को प्रभावित करने जैसे संदर्भों के कारण उनकी टिप्पणी को धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से जोड़कर देखा जा रहा है। रामदेव ने ऐसे कथावाचकों को 'बावला', 'पाखंडी' और 'धूर्त' तक कहा।

क्या कृष्ण पर दिया बयान खटास की वजह इस पूरे विवाद की एक बड़ी वजह धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की भगवान राम और श्रीकृष्ण को लेकर की गई टिप्पणी को माना जा रहा है। मध्यप्रदेश में रामकथा के दौरान धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भगवान राम और श्रीकृष्ण के स्वरूप तथा उनके अंदाज की तुलना करते हुए कुछ टिप्पणियां की थीं। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई संतों और श्रद्धालुओं ने आपत्ति जताई थी। इस बयान के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर बाबा रामदेव, जो पहले कुंडा में राजा भैया की ओर से आयोजित बाबा बागेश्वर की कथा में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का माला पहनाकर स्वागत कर चुके हैं, अब कथावाचकों को लेकर क्यों निशाना साध रहे हैं। अपने ताजा बयान में रामदेव ने न तो बाबा बागेश्वर का नाम लिया और न ही किसी व्यक्ति का सीधे तौर पर उल्लेख किया है। उनके बयान में किए गए संदर्भों को धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने बयानों में सनातन धर्म बचाने को लेकर भी कथावाचकों को निशाना साधा।

विवाद बढ़ने पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने सफाई देते हुए कहा था कि उनकी बात का गलत अर्थ निकाला गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य भगवान राम और श्रीकृष्ण में भेद करना नहीं था। किसी की भावना आहत हुई हो तो उन्होंने माफी भी मांगी थी।

प्रेतबाधा के दरबार को लेकर उठाए सवाल

कट्टर हिंदू सनातनी बनाने की आड़ में चल रहे ढोंग, पाखंड, आडम्बर से कैसे बचें और देश को कैसे बचाएं? #matrshakti #Women #Nari #Bharat #MahilaSashaktikaran #WomenEmpowerment, #WomenPower https://t.co/BXV1UBfUfz — स्वामी रामदेव (@yogrishiramdev) November 23, 2026 कृष्ण तो टेढ़े हैं को लेकर कसा तंज बाबा रामदेव ने भी अपने बयान में इसी प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा कि देवी-देवताओं की तुलना नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा, "राम महान हैं, कृष्ण तो टेढ़े-मेढ़े हैं और फिर माफी मांग ली। बांके बिहारी के आगे मत्था टेक दिया, फिर क्या कह बोल रहा है कि कृष्ण तो टेढ़े ही हैं।"



योगगुरु ने केवल राम-कृष्ण की तुलना पर ही नाराजगी नहीं जताई, बल्कि प्रेत बाधा के नाम पर दरबार लगाने वाले कथावाचकों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करके लोगों को डराते हैं और उनका शोषण करते हैं। रामदेव के मुताबिक, इस तरह के पाखंड का सबसे ज्यादा शिकार महिलाएं होती हैं। उन्होंने महिलाओं को ऐसे कथावाचकों से सावधान रहने की सलाह भी दी।