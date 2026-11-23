मोहन सरकार के तीन साल पूरे होने के बीच चित्रकूट में होगा मंत्रियों का चिंतन शिविर, विभागों के कामकाज का देंगे प्रेजेंटेशन

मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के तीन साल पूरे होने के बीच सरकार अब अपने कामकाज और आगामी योजनाओं की समीक्षा की तैयारी में जुट गई है। इसी कड़ी में 21 और 22 दिसंबर को चित्रकूट में मंत्रियों एवं विधायकों का चिंतन शिविर आयोजित किया जाएगा। इस शिविर की खास बात यह होगी कि पहली बार मंत्री खुद अपने-अपने विभागों का प्रेजेंटेशन देंगे और अब तक किए गए कामों का ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

चिंतन शिविर में मंत्री अपने विभाग की उपलब्धियों, निर्धारित लक्ष्यों के मुकाबले पीछे रह गए कार्यों और आगामी दो वर्षों की कार्ययोजना पर विस्तार से जानकारी देंगे। इसके आधार पर विभागों के कामकाज की समीक्षा होगी और अगले दो साल के लिए विकास का रोडमैप तैयार किया जाएगा।

मंत्री देंगे विभागों के कामकाज का ब्यौरा-इस बार चिंतन शिविर में मंत्रियों को केवल अधिकारियों के प्रेजेंटेशन पर निर्भर नहीं रहना होगा, बल्कि उन्हें खुद अपने विभाग की प्रगति और भविष्य की योजनाओं का खाका प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मंत्री नई योजना या सुझाव लेकर आता है तो उसे इसके लिए पूरी तैयारी और होमवर्क करना होगा। नई योजना के संबंध में यह भी बताना होगा कि वह बजट की उपलब्ध सीमा में किस तरह लागू होगी और उसका लाभ शत-प्रतिशत पात्र लोगों तक कैसे पहुंचेगा। योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किस अधिकारी की होगी, इसकी भी स्पष्ट जानकारी देनी होगी।