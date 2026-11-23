Indore News : इंदौर की कृष्णबाग कॉलोनी में चला बुलडोजर, 42 मकान जमींदोज

इंदौर के एमआर-10 स्थित कृष्णबाग कॉलोनी में सोमवार को प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की। सुबह करीब 7 बजे शुरू हुआ मकान तोड़ने का अभियान दिनभर जारी रहा। इस दौरान कुल 42 मकानों को तोड़ा गया। बाकी मकानों को हटाने की कार्रवाई बाद में की जाएगी।





कृष्णबाग कॉलोनी में मकान तोड़ने की कार्रवाई पहले 16 और 17 नवंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन पुलिस बल उपलब्ध नहीं होने के कारण इसे टाल दिया गया था। इसके बाद 18 और 19 नवंबर को भी कार्रवाई नहीं हो सकी।

अब सोमवार को प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर अभियान शुरू किया। दिनभर चली कार्रवाई में 42 मकान तोड़े गए। शेष मकानों को हटाने की कार्रवाई आगे की जाएगी।

कार्रवाई के लिए प्रशासन, पुलिस और नगर निगम का करीब 600 लोगों का अमला तैनात किया गया था। मौके पर 12 पोकलेन मशीनों की मदद से मकानों को हटाया गया। इस दौरान कालका माता मंदिर को तोड़ने की तैयारी का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। मंदिर परिसर में भीड़ जुटने और विरोध के बाद प्रशासन ने फिलहाल मंदिर तोड़ने की कार्रवाई टाल दी।

दरअसल, ग्राम खजराना स्थित सर्वे नंबर 66/2(क) की 0.720 हेक्टेयर जमीन पर बने मकानों को हटाया जाना है। इस जमीन को लेकर श्रीराम बिल्डर्स और कॉलोनी के रहवासियों के बीच वर्ष 2003 से विवाद चल रहा है।

यह मामला तहसीलदार से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। जमीन पर बने मकानों को हटाने के लिए प्रशासन ने सोमवार को संयुक्त कार्रवाई शुरू की।

मकान हटाने की कार्रवाई के बीच कालका माता मंदिर को तोड़ने की तैयारी भी की जा रही थी। मंदिर प्रबंधन को परिसर खाली करने के लिए एक घंटे का समय दिया गया था। इस पर स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया।

मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए और जय-जय सियाराम के नारे लगाने लगे। विरोध और भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने फिलहाल मंदिर तोड़ने की कार्रवाई रोक दी। हालांकि, मंदिर को लेकर आगे क्या निर्णय होगा, यह स्पष्ट नहीं है।