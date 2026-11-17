इंदौर क्‍यों ‘मुक्‍त’ नहीं हो पा रहा ट्रैफिक जाम से, कब तक लापरवाह सिस्‍टम का दंश भुगतेगी आम जनता? हाईकोर्ट की फटकार और आईआईएम, आईआईटी के प्लान के बावजूद बदहाल यातायात

हर चौराहे और स ड़ क पर जाम , पुलिस कहीं नहीं , कहीं सिग्‍नल बंद

पाटनीपुरा से लेकर परदेशीपुरा तक , मालवा मिल से जंजीरवाला तक , सभी जगह जाम

इंदौर ट्रैफिक पुलिस से नहीं संभल रहा यातायात, जिम्‍मेदार मस्‍त

देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब लगातार जीतकर इतिहास रचने वाला इंदौर, इन दिनों अपनी चरमराती यातायात व्यवस्था के कारण शर्मसार हो रहा है। शहर की सड़कों पर रोजाना लगने वाले भीषण ट्रैफिक जाम ने आम जनता का जीना मुहाल कर दिया है। विडंबना यह है कि इस समस्या के समाधान के लिए माननीय उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) द्वारा प्रशासन को बार-बार सख्त निर्देश दिए जाने और आईआईटी (IIT) व आईआईएम (IIM) जैसे देश के शीर्ष संस्थानों द्वारा विस्तृत अध्ययन कर योजनाएं तैयार करने के बावजूद, जमीनी स्तर पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। हालत यह है कि सफाई में नंबर वन इंदौर ट्रैफिक में रोजाना शर्मसार कर रहा है।शहर के लगभग हर छोटे-बड़े चौराहे पर यातायात व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। शाम के समय दफ्तरों और बाजारों से घर लौटने वाले वाहन चालकों को रोजाना घंटों जाम में फंसकर मानसिक और शारीरिक तनाव झेलना पड़ रहा है। अव्यवस्था का आलम यह है कि शहर के कई प्रमुख चौराहों पर या तो ट्रैफिक सिग्नल बंद पड़े हैं, या फिर वहां यातायात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस जवान ही तैनात नहीं हैं।यातायात को सुगम बनाने की जिम्मेदारी संभालने वाला इंदौर का ट्रैफिक पुलिस विभाग इस मोर्चे पर पूरी तरह विफल साबित हो रहा है। सड़कों पर निगरानी के अभाव में वाहन चालकों के हौसले बुलंद हैं। बेतरतीब वाहन चलाना, सिग्नल तोड़ना और गलत दिशा (रॉन्ग साइड) में घुस जाना आम बात हो गई है। नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले इन चालकों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए चौराहों पर पुलिस नदारद दिखती है, जिससे अनुशासनहीनता लगातार बढ़ रही है।सोमवार को शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक रिंग रोड पर खजराना चौराहे से लेकर रेडिसन चौराहे तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। इस हिस्से में सड़क के दोनों ओर दोपहिया और चारपहिया वाहन रेंगते हुए नजर आए। वाहनों का दबाव अचानक बढ़ने से इस मार्ग से गुजरने वाले चालकों को आगे बढ़ने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जाम इतना भीषण था कि कई वाहन चालक काफी देर तक बीच रास्ते में ही फंसे रहे और उन्हें निकलने का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं मिल पा रहा था।रिंग रोड के अलावा शहर के मध्य और प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र राजबाड़ा से लेकर गांधी हॉल तक भी यातायात की रफ्तार पूरी तरह थम गई। बाजार क्षेत्र होने के कारण शाम को यहां वाहनों की संख्या में भारी इजाफा देखा गया। सड़क पर जगह कम पड़ने और वाहनों की लंबी कतारें लगने से लोग काफी देर तक एक ही स्थान पर खड़े रहने को मजबूर हुए।कुल मिलाकर एक तरफ इंदौर स्वच्छता, स्मार्ट सिटी और विकास के नए कीर्तिमान गढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बदहाल ट्रैफिक शहर की छवि को धूमिल कर रहा है। विशेषज्ञों की रिपोर्ट और अदालती आदेश फाइलों में दबे नजर आ रहे हैं। यदि प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस ने समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए, सिग्नलों को दुरुस्त नहीं किया और चौराहों पर सख्ती नहीं बढ़ाई, तो 'स्वच्छ इंदौर' का गौरव 'जाम इंदौर' की पहचान के पीछे छिप जाएगा। आम वाहन चालकों को रोजाना जाम का शिकार होना पड़ रहा है। कहीं सिग्‍नल बंद है तो कहीं पुलिस ही तैनात नहीं है। जो लोग ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए कहीं कोई पुलिस नजर नहीं आती। इंदौर के तकरीबन हर चौराहे की हालत खराब है, रोजाना शाम को लोग जाम में फंसते हैं। लेकिन इंदौर का ट्रैफिक पुलिस विभाग यातायात सुधारने में पूरी तरह से असफल रहा है। स्‍वच्‍छता में कई बार नंबर वन प्राप्‍त कर चुका इंदौर ट्रैफिक के मामले में शर्मसार कर रहा है।