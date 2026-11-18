GitHub Copilot यूजर्स के लिए खुशखबरी! अब मिलेंगे OpenAI के GPT-6.2 Astra और Sol मॉडल, कोडिंग का काम होगा आसान

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से कोडिंग करने वाले यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। OpenAI के नए GPT-6.2 Astra और GPT-6.2 Sol मॉडल अब GitHub Copilot पर सभी योग्य यूजर्स के लिए उपलब्ध हो गए हैं। इन दोनों AI मॉडल को खासतौर पर कोडिंग, कोड की गलतियां पहचानने और जटिल प्रोग्रामिंग से जुड़े कामों को आसान बनाने के लिए तैयार किया गया है।

कंपनी के मुताबिक, ये नए मॉडल पिछले GPT-6 सीरीज के मॉडल के मुकाबले कोडिंग से जुड़े फैसले लेने में ज्यादा बेहतर हैं। शुरुआती टेस्टिंग में दोनों मॉडल ने कोड की जांच के दौरान पहले के मॉडल की तुलना में ज्यादा वास्तविक गलतियां पकड़ीं। खास बात यह है कि ऐसा करने में इन्होंने कम टोकन का इस्तेमाल किया। यानी कम AI संसाधनों में बेहतर नतीजे देने की क्षमता रखते हैं।

GPT-6.2 Astra और GPT-6.2 Sol में क्या है खास?

OpenAI ने दोनों मॉडल को अलग-अलग तरह के कोडिंग कार्यों को ध्यान में रखकर तैयार किया है।

1. GPT-6.2 Astra:

यह OpenAI का नया Astra मॉडल है, जिसे AI एजेंट के जरिए कोडिंग और टर्मिनल से जुड़े काम करने के लिए बनाया गया है। शुरुआती टेस्ट में इसने पुराने GPT-6 Astra के मुकाबले कोड रिव्यू के दौरान काफी ज्यादा वास्तविक गलतियों की पहचान की। इसके अलावा, इसने कोडिंग के काम को पूरा करने में पहले की तुलना में कम टोकन का इस्तेमाल किया।

2. GPT-6.2 Sol:

किन यूजर्स को मिलेगा GPT-6.2 Astra और Sol का एक्सेस?

GitHub Copilot पर GPT-6.2 Astra और GPT-6.2 Sol का इस्तेमाल Copilot के इन प्लान वाले यूजर्स कर सकेंगे:

- Copilot Pro+

- Copilot Max

- Copilot Business

- Copilot Enterprise

यूजर्स को अपने GitHub Copilot में मॉडल चुनने वाले विकल्प (Model Picker) में ये दोनों नए मॉडल दिखाई देंगे।

इन प्लेटफॉर्म पर कर सकेंगे इस्तेमाल

GPT-6.2 Astra और Sol को कई लोकप्रिय कोडिंग प्लेटफॉर्म और ऐप्स पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। इनमें शामिल हैं:

- Visual Studio Code

- Visual Studio

- Copilot CLI

- GitHub Copilot Coding Agent

- GitHub Copilot App

- GitHub.com

- GitHub Mobile (Android और iOS)

- JetBrains IDEs

- Xcode

- Eclipse

हालांकि, कंपनी इन मॉडल्स को चरणबद्ध तरीके से सभी योग्य यूजर्स के लिए जारी कर रही है। इसलिए अगर अभी आपके GitHub Copilot में ये मॉडल दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो कुछ समय बाद दोबारा चेक कर सकते हैं।

एडमिनिस्ट्रेटर कैसे चालू कर सकेंगे नए AI मॉडल?

GitHub Copilot Business और Enterprise प्लान के एडमिनिस्ट्रेटर नए GPT-6.2 मॉडल का एक्सेस नियंत्रित कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें Copilot Settings में जाकर Model Policy का इस्तेमाल करना होगा।

GPT-6.2 मॉडल के इस्तेमाल पर कितना खर्च आएगा?

इन दोनों AI मॉडल का बिलिंग सिस्टम Usage-Based Billing पर आधारित है। यानी इनके इस्तेमाल के हिसाब से शुल्क लिया जाएगा। इनकी कीमत संबंधित प्रोवाइडर की निर्धारित लिस्ट प्राइसिंग के अनुसार होगी। यूजर्स GitHub Copilot के Models and Pricing सेक्शन में जाकर इनके शुल्क की जानकारी ले सकते हैं।