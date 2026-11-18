"सावरकर पर अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं!" शिवसेना शिंदे गुट ने फाड़े सोनिया गांधी की किताब के पन्ने

शिवसेना नेताओं की दो टूक: पेज हटाने की मांग

शिवसेना नेताओं ने प्रकाशक 'हार्पर कॉलिन्स' (HarperCollins) को चेतावनी देते हुए किताब के पेज नंबर 201 और 443 को तुरंत हटाने की मांग की है।

सोनिया गांधींच्या पुस्तकात वि.दा.सावरकरांचा अपमान झाल्याची भूमिका घेत या पुस्तकाच्या वितरणावर शिंदेंच्या शिवसेनेने विरोध केला आहे.. #shivsena #eknathshinde https://t.co/Fk8j7hL47X — Omkar Wable (@omkarasks) November 18, 2026 संजय निरुपम ने बालासाहेब ठाकरे का हवाला देते हुए कहा कि उनके मन में वीर सावरकर के प्रति अगाध सम्मान था। उन्होंने याद दिलाया कि अतीत में मणिशंकर अय्यर द्वारा सावरकर पर दिए गए बयान के विरोध में शिवाजी पार्क में बालासाहेब ठाकरे ने खुद उनके पुतले पर चप्पल मारी थी।



संजय निरुपम ने बालासाहेब ठाकरे का हवाला देते हुए कहा कि उनके मन में वीर सावरकर के प्रति अगाध सम्मान था। उन्होंने याद दिलाया कि अतीत में मणिशंकर अय्यर द्वारा सावरकर पर दिए गए बयान के विरोध में शिवाजी पार्क में बालासाहेब ठाकरे ने खुद उनके पुतले पर चप्पल मारी थी।

निरुपम ने तंज कसते हुए पूछा कि आज जो लोग खुद को बालासाहेब की विरासत का असली उत्तराधिकारी बताते हैं, वे इस अपमान पर चुप क्यों हैं? उन्होंने कहा कि सावरकर ने 11 साल तक कालकोठरी की यातनाएं झेली हैं, और उनकी पार्टी ऐसी अपमानजनक टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं करेगी।

राहुल गांधी के आर्थिक बयान पर भी निशाना

इस दौरान संजय निरुपम ने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था पर दिए गए बयानों पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक जैसी वैश्विक संस्थाएं भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती की सराहना कर रही हैं, वहीं कांग्रेस नेता विदेश जाकर देश की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं।