Electric Scooter : Bajaj Chetak, TVS, Hero, Honda और Suzuki, Ather और River की उड़ी नींद, Vespa का सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर मचाने आया तहलका

तीनों स्कूटर्स में मिलेंगे ये फीचर्स Vespa के तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में कंपनी की पारंपरिक डिजाइन पहचान को बरकरार रखा गया है। इनमें ऑल-LED लाइटिंग और ट्रेलिंग-लिंक फ्रंट सस्पेंशन दिया गया है। स्कूटर्स में आगे 110-सेक्शन और पीछे 120-सेक्शन टायर के साथ 12/11 इंच का व्हील सेटअप मिलता है। ब्रेकिंग के लिए आगे 200mm डिस्क और पीछे 140mm ड्रम ब्रेक दिया गया है। Primavera Tech में सिंगल-चैनल ABS की सुविधा भी मिलती है।



भारत में कब लॉन्च होंगे Vespa के इलेक्ट्रिक स्कूटर? फिलहाल Vespa ने भारत में अपनी नई इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंज लॉन्च करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। कंपनी भारतीय बाजार में पहले से Vespa और Vespa S जैसे पेट्रोल स्कूटर बेचती है।

Vespa Sprint S और Primavera में 2.3kWh की बैटरी

Vespa Sprint S और Primavera दोनों में 2.3kWh का रिमूवेबल बैटरी पैक दिया गया है। इनमें 3.1kW की मोटर मिलती है, जो 2.7kW की कंटीन्यूअस पावर और 200Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है।

Primavera Tech में 4.2kWh बैटरी, 80Km की रेंज

Vespa की नई इलेक्ट्रिक रेंज में Primavera Tech सबसे प्रीमियम मॉडल है। इसमें 4.2kWh का बड़ा बैटरी पैक दिया गया है। इसकी मोटर 3.6kW की कंटीन्यूअस पावर जनरेट करती है।