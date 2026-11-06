343Km की रेंज और 155Km/h की टॉप स्पीड, लॉन्च हुई धांसू इलेक्ट्रिक बाइक

भारत की इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर निर्माता कंपनी Ultraviolette ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने इटली के मिलान में आयोजित EICMA 2026 में अपनी नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल X-47 Venom को यूरोप में लॉन्च किया है। इसके साथ ही कंपनी यूरोपीय बाजार में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की बिक्री शुरू करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है।

कंपनी ने इस इवेंट में Tesseract Maxi इलेक्ट्रिक स्कूटर से भी पर्दा उठाया। इसके अलावा Shockwave इलेक्ट्रिक एंड्यूरो प्लेटफॉर्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से लैस हेलमेट के कॉन्सेप्ट भी प्रदर्शित किए।

नई VX-100 आर्किटेक्चर पर बनी है X-47 Venom

Ultraviolette X-47 Venom कंपनी के नए VX-100 आर्किटेक्चर पर आधारित पहली मोटरसाइकिल है। यह 100V पावरट्रेन प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है। कंपनी के मुताबिक, इस क्रॉसओवर इलेक्ट्रिक बाइक की IDC सर्टिफाइड रेंज 343 किलोमीटर है।

इसके प्रमुख स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

- पावर: 40 hp की अधिकतम पावर

- टॉर्क: व्हील पर 550 Nm टॉर्क

- टॉप स्पीड: 155 किलोमीटर प्रति घंटा

- रेंज: 343 किलोमीटर (IDC)

- वजन: 180 किलोग्राम

- 0-60 km/h: 2.7 सेकंड

- 0-100 km/h: 5.9 सेकंड

इस इलेक्ट्रिक बाइक में नया UV LIGHTFURY मोटर दिया गया है। इसमें एयरोस्पेस तकनीक से प्रेरित सॉफ्ट मैग्नेटिक कंपोजिट (SMC) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। बाइक में 1.6 kW का ऑनबोर्ड चार्जर भी मिलता है।

सेफ्टी के लिए मिलेंगे ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल

X-47 Venom में सुरक्षा के लिए Bosch का डुअल-चैनल स्विचेबल ABS दिया गया है। इसके अलावा चार लेवल का ट्रैक्शन कंट्रोल और डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (DSC) भी मिलता है। बाइक में 200 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस दिया गया है। कंपनी ने इसमें तीनों राइडिंग मोड में क्रूज कंट्रोल की सुविधा भी दी है। इसका एक खास फीचर UV Hypersense है। यह रडार आधारित इंटीग्रेटेड राइडर असिस्टेंस सिस्टम है, जो राइडर को आसपास की परिस्थितियों के बारे में जानकारी देने में मदद करता है।

इसके अलावा बाइक में आगे और पीछे Sony IMX 307 सेंसर वाले डैशकैम, 7 इंच की TFT टचस्क्रीन और पाइरो-फ्यूज के साथ बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (BMS) दिया गया है। कंपनी के अनुसार, यह मोटरसाइकिल यूरोप में सड़क पर इस्तेमाल के लिए मंजूर है।



Tesseract Maxi इलेक्ट्रिक स्कूटर भी पेश

Ultraviolette ने यूरोपीय बाजार के लिए Tesseract Maxi इलेक्ट्रिक स्कूटर भी पेश किया है। इसमें 6 kWh की बैटरी दी गई है। कंपनी के मुताबिक, यह स्कूटर 15 से 20 hp तक की अधिकतम पावर देता है और इसकी बैटरी एक घंटे से कम समय में 80 फीसदी तक चार्ज हो सकती है। Tesseract Maxi में रडार टेक्नोलॉजी, डैशकैम और Omnisense मिरर दिए गए हैं। इन फीचर्स की मदद से ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, लेन बदलने में सहायता, ओवरटेकिंग असिस्टेंस और टक्कर की चेतावनी जैसी सुविधाएं मिलती हैं।

स्कूटर के अन्य फीचर्स की बात करें तो इसमें 7 इंच की TFT डिस्प्ले, 14 इंच के व्हील और सीट के नीचे 32 लीटर का स्टोरेज स्पेस दिया गया है।

AI टेक्नोलॉजी और स्मार्ट हेलमेट भी दिखाए

कंपनी ने EICMA 2026 में SoundHound AI के साथ अपनी साझेदारी का भी प्रदर्शन किया। इसके तहत VIOLETTE A.I. सिस्टम पेश किया गया है। इसकी मदद से राइडर वॉयस कमांड के जरिए नेविगेशन एक्सेस कर सकते हैं, राइडिंग मोड बदल सकते हैं और वाहन से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं।

इसके अलावा कंपनी ने तीन AI-सक्षम हेलमेट कॉन्सेप्ट भी प्रदर्शित किए।

- STAR VUE: इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) टेक्नोलॉजी की संभावनाओं को दिखाया गया है।

- FANG 01: इसमें एक्सोस्केलेटल डिजाइन दिया गया है।

- DECIBELLE: यह टेक्नोलॉजी और फैशन का मिश्रण है। इसमें हाई-डेफिनिशन ऑडियो की सुविधा दी गई है।

इस तरह Ultraviolette ने EICMA 2026 में सिर्फ नई इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर ही पेश नहीं किए, बल्कि कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, AI और स्मार्ट राइडिंग से जुड़े अपने भविष्य के विजन को भी प्रदर्शित किया।