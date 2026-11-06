दिसंबर में कार-बाइक खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, साल के अंत में मिल सकते हैं हजारों रुपए के फायदे, जानें कैसे उठाएं लाभ

कार खरीदने पर मिल सकते हैं हजारों रुपये के फायदे

साल के अंत में कार कंपनियां और डीलरशिप पुराने मॉडल ईयर के स्टॉक पर विशेष छूट दे सकते हैं। खासतौर पर जिन गाड़ियों का नया मॉडल या अपडेटेड वर्जन आने वाला है, उन पर बेहतर डील मिलने की संभावना रहती है।

ग्राहकों को इन ऑफर्स के तहत कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट बेनिफिट मिल सकते हैं। हालांकि, छूट की राशि कंपनी, मॉडल, शहर और डीलरशिप के स्टॉक पर निर्भर करेगी।

बाइक और स्कूटर खरीदने वालों को भी मिल सकता है फायदा

दिसंबर में दोपहिया वाहन खरीदने वालों के लिए भी आकर्षक ऑफर्स आ सकते हैं। पेट्रोल बाइक, स्कूटर और इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर कंपनियां अलग-अलग तरह के लाभ दे सकती हैं।

इनमें एक्सचेंज ऑफर, फाइनेंस स्कीम, कम ब्याज दर और चुनिंदा मॉडल पर विशेष छूट शामिल हो सकती है।

कार-बाइक खरीदने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान

1. एक्स-शोरूम कीमत नहीं, ऑन-रोड कीमत देखें: बीमा, रजिस्ट्रेशन और अन्य शुल्क जोड़कर अंतिम कीमत की तुलना करें।

2. पुराने स्टॉक की जांच करें: गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग महीना और साल जरूर देखें।

3. एक्सचेंज बोनस की शर्तें समझें: पुरानी गाड़ी की वास्तविक कीमत और बोनस अलग-अलग जांचें।

4. फाइनेंस ऑफर की तुलना करें: ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस और कुल EMI खर्च देखें।

5. जनवरी में रीसेल वैल्यू का ध्यान रखें: दिसंबर में खरीदे गए पुराने मॉडल ईयर के वाहन की भविष्य की रीसेल वैल्यू प्रभावित हो सकती है।