अमरेली में 75 करोड़ की लागत से बनेगा गुजरात का पहला Bio-CBG प्लांट, 250 लोगों को मिलेगा रोजगार

अमरेली जिले के शेडुभार गांव में ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। गोपीनाथ Bio-CBG LLP द्वारा यहां लगभग 70 से 75 करोड़ रुपए की लागत से Bio-CBG प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। इस प्लांट में नेपियर घास और विभिन्न कृषि अवशेषों का उपयोग करके ग्रीन गैस का उत्पादन किया जाएगा। आगामी आठ महीनों में इस प्लांट को पूरी तरह से कार्यरत करने का लक्ष्य रखा गया है।

गुजरात का पहला और देश का दूसरा प्लांट

संचालकों के अनुसार, ड्राई डाइजेस्टर तकनीक पर आधारित नेपियर घास का उपयोग करने वाला यह गुजरात का पहला और देश का दूसरा प्लांट बनेगा। देश का ऐसा पहला प्लांट महाराष्ट्र के पुणे के पास शिरूर में वर्ष 2026 में शुरू हुआ था। इसके बाद अब अमरेली के शेडुभार गांव में बन रहा यह प्लांट ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में राज्य को एक नई पहचान दिलाएगा।

फिनलैंड की तकनीक से प्रतिदिन 10 टन गैस उत्पादन

शेडुभार के मूल निवासी और अहमदाबाद के उद्योगपति जतिन मनसुखभाई गजेरा द्वारा शुरू किए गए इस प्लांट में प्रतिदिन 10 टन Bio-CBG गैस का उत्पादन होगा। गैस उत्पादन के लिए फिनलैंड से विशेष ड्राई डाइजेस्टर तकनीक की मशीनरी लाई गई है। इस प्लांट में नेपियर घास के अलावा गेहूं-चना की पराली, कपास-अरंडी के डंठल और तुअर के अवशेषों का उपयोग होगा, जिससे तैयार हुई गैस राज्य सरकार को प्रदान की जाएगी।

1000 बीघा में नेपियर घास की बुवाई की योजना

प्लांट को निरंतर कच्चा माल मिलता रहे, इसके लिए आसपास के क्षेत्र में लगभग 1000 बीघा जमीन में नेपियर घास की बुवाई करने की योजना है, जिसमें से 700 बीघा में बुवाई पूरी हो चुकी है। नेपियर घास की खासियत यह है कि एक बार बुवाई करने के बाद 8 से 9 साल तक इससे उत्पादन मिलता है और साल में चार से पांच बार कटाई हो सकती है। कंपनी किसानों के साथ अनुबंध करके घास की कटाई से लेकर प्लांट तक पहुंचाने की सभी व्यवस्था खुद ही करेगी।

किसानों को मिलेगा कम लागत में अधिक आय का विकल्प

शेडुभार के किसान महेंद्रभाई वैष्णव ने 20 बीघा और चेतनभाई गजेरा ने 10 बीघा जमीन में इस घास की बुवाई की है। शुरुआत में प्रति बीघा 1500 से 2000 रुपए का खर्च आता है, लेकिन कंपनी द्वारा किसानों को बीज नि:शुल्क दिया जा रहा है। इसके बाद खाद और दवा का खर्च नगण्य रहने के कारण तथा बिक्री की सीधी गारंटी मिलने से पारंपरिक खेती के साथ किसानों के लिए यह आय का स्थायी स्रोत बनेगा।

अवशेषों से बनेगा रियायती दर पर जैविक खाद

Bio-CBG गैस के उत्पादन के बाद प्लांट से बचने वाले ठोस अवशेषों का भी सदुपयोग किया जाएगा। इन अवशेषों से उच्च गुणवत्ता वाली ऑर्गेनिक खाद तैयार करके किसानों को रियायती दर पर देने की योजना है। इस पहल से किसानों की रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होगी और क्षेत्र में प्राकृतिक तथा जैविक खेती को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा।

स्थानीय 200 से 250 लोगों को मिलेगा रोजगार

गांव के निवासी विट्ठल गजेरा के अनुसार, इस प्रोजेक्ट से स्थानीय युवाओं को अपने ही गांव में रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। प्लांट के संचालन के अलावा नेपियर घास की खेती, कटाई और परिवहन जैसे कार्यों में शेडुभार और आसपास के गांवों के लगभग 200 से 250 लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की पूरी संभावना है।

खेती और पर्यावरण का अनूठा संगम

शेडुभार का यह प्रोजेक्ट ग्रीन एनर्जी और कृषि क्षेत्र को एक-दूसरे का पूरक बनाने का उत्तम उदाहरण है। एक तरफ खेती का कचरा और घास स्वच्छ ईंधन में परिवर्तित होंगे, तो दूसरी तरफ किसानों को आर्थिक समृद्धि और जैविक खाद मिलेगा। आगामी आठ महीनों में प्लांट शुरू होने के बाद यह सौराष्ट्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक नया मॉडल साबित होगा।