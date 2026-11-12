गुजरात ST का नया रिकॉर्ड : एक दिन में 3.55 करोड़ रुपए की आय

दिवाली के त्योहारों में अपने वतन जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ का सीधा लाभ गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम (GSRTC) को मिला है। प्राइवेट बसों और ट्रेनों में अत्यधिक भीड़भाड़ के बीच यात्रियों ने ST बस से यात्रा करना अधिक पसंद किया, जिसके परिणामस्वरूप परिवहन निगम की आय में भारी उछाल आया है।

डिजिटल टिकट बुकिंग का नया रिकॉर्ड

यात्री अब काउंटर पर लंबी लाइनों में खड़े होने के बजाय ऑनलाइन माध्यमों की ओर रुख कर रहे हैं। ST विभाग के आंकड़ों के अनुसार, एक ही दिन में कुल 1 लाख 46 हजार 875 टिकटों की बुकिंग हुई, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है।

मोबाइल ऐप से हुई कमाई की बरसात

डिजिटल बुकिंग के इस ऐतिहासिक आंकड़े के कारण ST निगम को केवल एक दिन में 3.55 करोड़ रुपए की बंपर आय प्राप्त हुई है। उल्लेखनीय है कि इस कुल आय में से 2.27 करोड़ रुपए केवल मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से बुक किए गए टिकटों से आए हैं, जो गुजरात ST को डिजिटल क्षेत्र में देश में पहले स्थान पर रखता है।

राजकोट डिवीजन द्वारा अतिरिक्त बसों की व्यवस्था

सौराष्ट्र के मुख्य केंद्र राजकोट में भी त्योहार के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली। यात्रियों को आने-जाने में कोई असुविधा न हो, इसके लिए राजकोट ST विभाग ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए लगभग 200 अतिरिक्त बसों का संचालन किया।

राजकोट ST की दैनिक आय में भारी वृद्धि

अतिरिक्त 200 बसों के संचालन और यात्रियों से मिले शानदार प्रतिसाद के कारण राजकोट डिवीजन की कमाई में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। त्योहार के दिनों में राजकोट ST विभाग की दैनिक आय बढ़कर 85 लाख के आंकड़े तक पहुंच गई थी।

आय और सुविधा का बेहतरीन समन्वय

कुल मिलाकर, यह दिवाली गुजरात ST निगम के लिए दोहरी सफलता लेकर आई है। एक तरफ 3.55 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड दैनिक आय और राजकोट की 85 लाख की कमाई ने तिजोरी भर दी है, तो दूसरी तरफ 1.46 लाख से अधिक डिजिटल टिकटों की बुकिंग ने आधुनिक सुविधाओं पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को साबित कर दिया है।