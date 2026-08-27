GSRTC का नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड : 26 अगस्त को एक ही दिन में 88,626 टिकटों की स्मार्टफोन बुकिंग

गुजरात में एसटी बस से यात्रा करने वाले नागरिक अब तेजी से डिजिटल सेवाओं की ओर बढ़ रहे हैं। इसका सीधा और सकारात्मक असर GSRTC (गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम) की आधिकारिक मोबाइल ऐप पर दिखाई दे रहा है। 26 अगस्त का दिन एसटी निगम के लिए बेहद खास साबित हुआ, क्योंकि इस एक ही दिन में यात्रियों ने मोबाइल ऐप के जरिए रिकॉर्डतोड़ 88,626 टिकटों की बुकिंग की, जो अब तक का सबसे बड़ा दैनिक आंकड़ा है।

पुराना 85,247 टिकटों का रिकॉर्ड टूटा

GSRTC के इतिहास में मोबाइल ऐप बुकिंग का पिछला सर्वोच्च रिकॉर्ड 85,247 टिकटों का था। 26 अगस्त को दर्ज की गई 88,626 टिकट बुकिंग के साथ यह पुराना रिकॉर्ड टूट गया है और एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि एसटी निगम की डिजिटल सेवाओं का दायरा पूरे राज्य में कितनी तेजी से फैल रहा है।

डिजिटल सेवाओं पर बढ़ा यात्रियों का भरोसा

पहले बस की टिकट लेने के लिए यात्रियों को बस स्टैंड की लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ता था या बुकिंग काउंटर तक चक्कर लगाने पड़ते थे। अब मोबाइल ऐप के आसान इंटरफेस की वजह से लोग घर बैठे ही अपनी यात्रा का एडवांस प्लान बना रहे हैं। कौन सी बस, कौन सा समय और कौन सी सीट चुननी है, यह तमाम सुविधाएं उंगलियों के इशारे पर उपलब्ध होने से लोगों का भरोसा टेक्नोलॉजी पर बढ़ा है।

समय की बचत और सफर हुआ बेहद आसान

डिजिटल बुकिंग के इस ट्रेंड से यात्रियों का कीमती समय बच रहा है और यात्रा शुरू करने से पहले ही कंफर्म टिकट मिल जाने से मानसिक शांति भी रहती है। इसके साथ ही एसटी निगम के लिए भी काउंटरों पर होने वाली भीड़ को नियंत्रित करना आसान हो गया है। समय पर बुकिंग और तकनीक के इस बेहतर मेल से गुजरात की सार्वजनिक परिवहन सेवा और अधिक आधुनिक बन रही है।

आने वाले समय में नए शिखर छूने की संभावना

26 अगस्त को हासिल हुई यह उपलब्धि सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि गुजरात के नागरिकों की बदलती डिजिटल जीवन शैली का प्रमाण है। यात्री जिस तरह से मोबाइल ऐप को प्राथमिकता दे रहे हैं, उसे देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी त्योहारों और छुट्टियों के दिनों में दैनिक टिकट बुकिंग के आंकड़े नए रिकॉर्ड बना सकते हैं।