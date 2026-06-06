गुजरात के युवाओं के लिए खुशखबरी! GSRTC में ड्राइवर-कंडक्टर की बंपर भर्ती, 8,917 पदों के लिए इस तारीख तक करें अप्लाई

ALSO READ: राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने गुजरात से 4 नए चेहरों को उतारकर चौंकाया Gujarat Government Jobs : सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे गुजरात के युवाओं के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है। गुजरात राज्य मार्ग परिवहन निगम (GSRTC) द्वारा ड्राइवर और कंडक्टर के पदों पर बहुत बड़े पैमाने पर भर्ती की घोषणा की गई है। इस मेगा भर्ती के तहत राज्य भर में कुल 8,917 खाली पद भरे जाएंगे। लंबे समय के बाद इतनी बड़ी भर्ती आने से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों में भारी उत्साह देखा जा रहा है।

4,318 कंडक्टर और 4,599 ड्राइवरों की होगी भर्ती

निगम द्वारा जारी आधिकारिक विवरण के अनुसार, यह पूरी भर्ती प्रक्रिया दो अलग-अलग कैडर के लिए आयोजित की जाएगी। इसमें कंडक्टर के कुल 4,318 पद और ड्राइवर के कुल 4,599 पद शामिल हैं। सरकारी क्षेत्र में हजारों युवाओं के लिए रोजगार पाने और एस.टी. निगम (ST Corporation) से जुड़कर अपना करियर बनाने का यह एक बेहतरीन और महत्वपूर्ण अवसर है।

5 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन

कैसे करें आवेदन?

इस भर्ती में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार GSRTC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि, फॉर्म भरने से पहले उम्मीदवारों को विशेष रूप से सलाह दी जाती है कि वे शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और अन्य आवश्यक नियमों से संबंधित आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। भर्ती से जुड़े सभी नियम और अपडेट्स निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं।