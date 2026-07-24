सड़कों पर Gen-Z हुंकार, सोशल मीडिया से लेकर ज़मीनी आंदोलन तक, दिल्ली- मुंबई में दिखा Gen-Z गर्ल्‍स की निडरता

सोशल मीडिया के इस दौर में विरोध और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का तरीका पूरी तरह बदल चुका है। हाल ही में मुंबई की सड़कों पर एक मॉडल द्वारा पुलिस की गाड़ी रोककर अपनी बात रखने का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, उसने एक बार फिर इंटरनेट पर हलचल पैदा कर दी।यह घटना अकेली नहीं है; आज की Gen-Z (नई पीढ़ी) लड़कियां सिर्फ सोशल मीडिया पर रील बनाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे अन्याय, नीतियों और अपने हक की लड़ाई में सड़कों पर आकर पुलिस और प्रशासन के सामने बेबाकी से खड़ी हो रही हैं।मुंबई में एक चर्चित मॉडल रिया अहीर का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ज़बरदस्त ट्रेंड कर रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किसी मुद्दे पर अपना विरोध जताते हुए वह निडर होकर पुलिस की गाड़ी के सामने आ खड़ी हुईं और गाड़ी की आवाजाही को रोक दिया। यह अंदाज पूरे देश में वायरल हुआ और आंदोलन को बल मिला। बिना किसी झिझक या डर के मॉडल रिया ने सीधे अधिकारियों से सवाल किए।चाहे दिल्ली की भीषण गर्मी हो या मुंबई की बारिश, विरोध प्रदर्शनों में लड़कियां अग्रिम पंक्ति (Frontline) में नजर आ रही हैं। पुलिस जब वॉटर कैनन या बैरिकेडिंग के जरिए भीड़ को रोकने की कोशिश करती है, तब ये युवा छात्राएं बिना डरे सीधे पुलिस अधिकारियों की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछती दिखाई देती हैं।कई आंदोलनों में देखा गया कि जब पुलिस बल प्रयोग करने की तैयारी में था, तब इन लड़कियों ने पुलिसकर्मियों को फूल देकर या उनके सामने शांतिपूर्वक बैठकर अपनी बात रखी, जिससे माहौल का तनाव पल भर में खत्म हो गया।लड़कियां सिर्फ प्रदर्शन ही नहीं कर रहीं, बल्कि अपने फोन से ऑन-द-स्पॉट लाइव कवरेज करके पूरी दुनिया को स्थिति से अपडेट भी रख रही हैं।आज की Gen-Z लड़कियां सिर्फ पुरानी लीक पर नहीं चलतीं। वे शिक्षित हैं, अपने अधिकारों (Rights) को अच्छी तरह जानती हैं और किसी भी गलत व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने में हिचकिचाती नहीं हैं। चाहे मुंबई की मॉडल का अपनी बात कहने का वो आक्रामक तरीका हो, या फिर नीट (NEET) जैसे बड़े मुद्दों पर सड़कों पर उतरीं लाखों छात्राएं—यह नया दौर यह साफ दिखाता है कि आज की 'ट्रेंडिंग गर्ल्स' सिर्फ फैशन और लाइफस्टाइल ही सेट नहीं कर रहीं, बल्कि वे देश के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को भी नई दिशा दे रही हैं। रिया अहीर और उनके जैसी अनगिनत लड़कियों ने यह संदेश साफ कर दिया है कि जब बात न्याय और बदलाव की आएगी, तो वे पीछे हटने वाली नहीं हैं।जहां कुछ लोगों ने इसे 'पब्लिसिटी स्टंट' या कानून का उल्लंघन बताया, वहीं युवाओं के एक बड़े वर्ग ने इसे अपनी बात रखने का साहसिक तरीका करार दिया। इस घटना ने एक बार फिर दिखाया कि आज की युवा महिलाएं अपने मुद्दों पर चुप रहने के बजाय सीधा रुख अपनाने से नहीं कतरातीं। भले सोशल मीडिया कुछ भी कहता रहे।