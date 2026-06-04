गुरुवार, 4 जून 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. गुजरात
  4. Big Action by Gujarat Police Under Operation Delta Hunt
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: गुरुवार, 4 जून 2026 (10:37 IST)

गुजरात पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 'ऑपरेशन डेल्टा हंट' के तहत 24 घंटे में 424 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार

Big Action by Gujarat Police Under Operation Delta Hunt
गुजरात सरकार ने राज्य की सुरक्षा, कृषि विकास, बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) और मानसून से पहले की तैयारियों को लेकर एक साथ कई महत्वपूर्ण कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी गुजरात दौरे और मानसून के प्रशासनिक प्रबंधन पर जोर दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ किसानों के हित के लिए 'खेत बचाओ अभियान' रफ्तार पकड़ रहा है। इन तमाम गतिविधियों के बीच राज्य की आंतरिक सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत अवैध रूप से रह रहे तत्वों के खिलाफ पुलिस ने राज्यव्यापी कड़ा अभियान शुरू किया है।

गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी ने ट्वीट कर दी बड़ी जानकारी

राज्य के गृहमंत्री हर्ष संघवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया कि गुजरात पुलिस ने एक गहन 'विशेष अभियान' (स्पेशल ड्राइव) चलाकर महज 24 घंटे के भीतर 424 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा है। गृहमंत्री ने साफ शब्दों में कड़ा संदेश दिया है कि गुजरात की शांति और सुरक्षा से समझौता करने वाली किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत देश विरोधी तत्वों के खिलाफ इस तरह की सख्त कार्रवाई आने वाले दिनों में भी लगातार जारी रहेगी।

'ऑपरेशन डेल्टा हंट' के तहत पुलिस एक्शन मोड में

राज्य की आंतरिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए गुजरात पुलिस द्वारा 'ऑपरेशन डेल्टा हंट' शुरू किया गया है। इस ऑपरेशन के तहत अब तक कुल 362 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अन्य 782 से अधिक संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ की जा रही है। पकड़े गए सभी घुसपैठियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उन्हें वापस बांग्लादेश डिपोर्ट (निष्कासित) करने की प्रशासनिक कार्रवाई भी प्रशासन द्वारा तेज कर दी गई है।
Edited By : Chetan Gour
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
दिल्ली मालवीय नगर अग्निकांड: होटल मालिक का बड़ा खुलासा, बोला- 'मैनेजर ने कहा था दिल्ली में सब चलता है'

WhatsApp ला रहा नया Scam Alert फीचर, अनजान मैसेज पर मिलेगी चेतावनी; यूजर्स खुद तय करेंगे क्या करना है

WhatsApp ला रहा नया Scam Alert फीचर, अनजान मैसेज पर मिलेगी चेतावनी; यूजर्स खुद तय करेंगे क्या करना हैअगर आप WhatsApp पर आने वाले फर्जी मैसेज, ऑनलाइन ठगी और स्कैम कॉल्स से परेशान हैं, तो जल्द ही आपके लिए एक उपयोगी फीचर आने वाला है। लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप WhatsApp अपने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए एक नए ‘Scam Alert’ फीचर की टेस्टिंग कर रहा है, जो संदिग्ध संदेशों की पहचान करने में मदद करेगा।

कर्नाटक को मिला नया CM, डीके शिवकुमार ने ली शपथ, सिद्धारमैया युग का हुआ अंत

कर्नाटक को मिला नया CM, डीके शिवकुमार ने ली शपथ, सिद्धारमैया युग का हुआ अंतकर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार ने बुधवार को कर्नाटक के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। 64 वर्षीय वोक्कालिगा नेता शिवकुमार को राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने लोक भवन के ग्लास हाउस में शाम 4.05 बजे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। 30 मई को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुने गए डीके शिवकुमार ने राज्य के सर्वोच्च राजनीतिक पद पर पहुंचकर अपना वर्षों पुराना सपना पूरा कर लिया।

ममता बनर्जी की TMC में बड़ी टूट, ऋतब्रत बनर्जी के साथ 60 विधायक, चुने गए विपक्ष के नेता, स्पीकर ने बागी गुट को दी मंजूरी

ममता बनर्जी की TMC में बड़ी टूट, ऋतब्रत बनर्जी के साथ 60 विधायक, चुने गए विपक्ष के नेता, स्पीकर ने बागी गुट को दी मंजूरीपश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। टीएमसी में बड़ी टूट हो गई है। सोमवार को पार्टी से निकाले गए विधायक ऋतब्रत बनर्जी को पार्टी के 60 बागी MLA ने विधायक दल का नेता घोषित किया। बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस से मिलकर समर्थन पत्र भी सौंपा। स्पीकर ने बागी गुट को मंजूरी भी दे दी है।

Lava Bold N2 5G : यह भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी, Android 16 और 120Hz डिस्प्ले

Lava Bold N2 5G : यह भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी, Android 16 और 120Hz डिस्प्लेभारतीय स्मार्टफोन निर्माता Lava ने भारत में अपना नया बजट 5G स्मार्टफोन Lava Bold N2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे ऐसे ग्राहकों को ध्यान में रखकर पेश किया है जो ₹15,000 से कम कीमत में आधुनिक फीचर्स वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। फोन में बड़ी डिस्प्ले, दमदार 6000mAh बैटरी, लेटेस्ट Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम और IP64 रेटिंग जैसी सुविधाएं दी गई हैं।

BTA से पहले US का बड़ा झटका, 60 देशों की बदनाम लिस्ट में क्यों है भारत का नाम, क्या पड़ेगा असर

BTA से पहले US का बड़ा झटका, 60 देशों की बदनाम लिस्ट में क्यों है भारत का नाम, क्या पड़ेगा असरभारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) को अंतिम रूप देने की दिशा के बीच अमेरिका की एक नई व्यापारिक पहल ने बातचीत में नई चुनौती खड़ी कर दी है। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) ने भारत सहित कई देशों को उन अर्थव्यवस्थाओं की सूची में शामिल किया है, जिन पर जबरन मजदूरी (Forced Labour) से जुड़े उत्पादों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में प्रवेश देने के आरोपों के कारण अतिरिक्त टैरिफ लगाया जा सकता है।

और भी वीडियो देखें

दिल्ली के गेस्टहाउस में आग लगने पर लोग क्यों नहीं भाग सके

दिल्ली के गेस्टहाउस में आग लगने पर लोग क्यों नहीं भाग सकेगेस्ट हाउस में बुधवार सुबह भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। हालांकि शुरुआती पड़ताल में अग्नि सुरक्षा मानकों के उल्लंघन और निर्माण से जुड़ी गडबड़ियों के संकेत मिले हैं। मरने वालों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं।

Weather Update : देशभर में बदलेगा मौसम, आज दस्तक देगा मानसून, कई राज्यों में बारिश का अलर्ट

Weather Update : देशभर में बदलेगा मौसम, आज दस्तक देगा मानसून, कई राज्यों में बारिश का अलर्टWeather Update News : देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को अब राहत मिलने वाली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून केरल में आज दस्तक दे सकता है। अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत दक्षिण भारत के कई राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की प्रगति के साथ तापमान में और गिरावट आएगी।

दिल्ली मालवीय नगर अग्निकांड: होटल मालिक का बड़ा खुलासा, बोला- 'मैनेजर ने कहा था दिल्ली में सब चलता है'

दिल्ली मालवीय नगर अग्निकांड: होटल मालिक का बड़ा खुलासा, बोला- 'मैनेजर ने कहा था दिल्ली में सब चलता है'दिल्ली के मालवीय नगर में 21 लोगों की मौत पर बवाल मचा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में होटल 'फ्लोरिश स्टेज' के मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार किया है। मीडिया खबरों के अनुसार, लवकेश ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह सीधे तौर पर परिसर का प्रबंधन नहीं करते थे। उन्होंने दैनिक कामकाज, बिलिंग, अकाउंट्स और पूरी व्यवस्था दूसरे व्यक्ति को सौंप रखी थी। दिल्ली पुलिस अब होटल मैनेजर की तलाश में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रही है।

गुजरात पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 'ऑपरेशन डेल्टा हंट' के तहत 24 घंटे में 424 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार

गुजरात पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 'ऑपरेशन डेल्टा हंट' के तहत 24 घंटे में 424 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तारगुजरात सरकार ने राज्य की सुरक्षा, कृषि विकास, बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) और मानसून से पहले की तैयारियों को लेकर एक साथ कई महत्वपूर्ण कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी गुजरात दौरे और मानसून के प्रशासनिक प्रबंधन पर जोर दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ किसानों के हित के लिए 'खेत बचाओ अभियान' रफ्तार पकड़ रहा है। इन तमाम गतिविधियों के बीच राज्य की आंतरिक सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत अवैध रूप से रह रहे तत्वों के खिलाफ पुलिस ने राज्यव्यापी कड़ा अभियान शुरू किया है।

योगी सरकार में बिजली व्यवस्था बनी मिसाल, डिमांड आपूर्ति में कई बड़े राज्यों को छोड़ा पीछे

योगी सरकार में बिजली व्यवस्था बनी मिसाल, डिमांड आपूर्ति में कई बड़े राज्यों को छोड़ा पीछेUP Power Supply Record: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बिजली व्यवस्था लगातार मजबूत बनी हुई है। भीषण गर्मी के बीच प्रदेशवासियों को निर्बाध और पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का असर अब राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई देने लगा है।

Lava Bold N2 5G : यह भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी, Android 16 और 120Hz डिस्प्ले

Lava Bold N2 5G : यह भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी, Android 16 और 120Hz डिस्प्लेभारतीय स्मार्टफोन निर्माता Lava ने भारत में अपना नया बजट 5G स्मार्टफोन Lava Bold N2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे ऐसे ग्राहकों को ध्यान में रखकर पेश किया है जो ₹15,000 से कम कीमत में आधुनिक फीचर्स वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। फोन में बड़ी डिस्प्ले, दमदार 6000mAh बैटरी, लेटेस्ट Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम और IP64 रेटिंग जैसी सुविधाएं दी गई हैं।

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोन

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोनHMD ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन HMD Vibe 2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह भारत का पहला स्मार्टफोन है जिसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है। इसकी शुरुआती लॉन्च कीमत 9,499 रुपए रखी गई है। इसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com