भोपाल: रील्स देखकर 1.5 करोड़ के लालच में किशोर की नृशंस हत्या, अंग काट कर 3 दिन ढूंढते रहे खरीदार

Bhopal crime News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (यूट्यूब और इंस्टाग्राम) पर रील्स देखकर रातों-रात करोड़पति बनने के अंधविश्वास में 17 साल के एक निर्दोष किशोर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस जघन्य हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए मास्टरमाइंड सहित दो बालिग और तीन नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

अंधविश्वास और लालच का खतरनाक जाल

हत्या की मुख्य साजिश श्यामला हिल्स निवासी मुख्य आरोपी जोहेब खान (20 वर्ष) ने रची थी। जोहेब ने सोशल मीडिया पर कुछ फर्जी वीडियो और रील्स देखी थीं, जिनमें दावा किया गया था कि मानव शरीर का एक विशेष अंग (अंडकोष) अंतरराष्ट्रीय बाजार में 1.20 से 1.5 करोड़ रुपए में बिकता है। इस भ्रामक और झूठी खबर को सच मानकर जोहेब ने अपने साथी आमिर कुरैशी (18 वर्ष) और तीन अन्य नाबालिगों के साथ मिलकर हत्या का पूरा प्लान तैयार किया।

मदद के बहाने बुलाया और दिया वारदात को अंजाम

शाहजहांनाबाद निवासी पीड़ित किशोर 6 अगस्त को इकबाल मैदान के पास से संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया था। आरोपियों ने उसे 100 रुपए का लालच देकर और एक पुराने झगड़े में मदद करने के बहाने बुलाया। इसके बाद वे उसे धोबीघाट (छोटे तालाब) के पास एक सुनसान जगह पर ले गए। वहां आरोपियों ने चाकू और धारदार ब्लेड से किशोर पर ताबड़तोड़ हमला कर उसकी हत्या कर दी और शरीर से गुप्तांग को काटकर अलग कर दिया।

पॉलीथिन में कटे अंग को लेकर तीन दिन भटकते रहे आरोपी

वारदात को अंजाम देने के बाद जोहेब और उसके साथी कटे हुए अंग को एक पॉलीथिन में भरकर तीन दिनों तक भोपाल के अलग-अलग इलाकों में घूमते रहे और अंधविश्वास के तहत उसके खरीदार की तलाश करते रहे। जब तीन दिनों तक कोई खरीदार नहीं मिला और अंग खराब होने लगा, तो उन्होंने उसे पानी में फेंक दिया। 10-11 अगस्त को पुलिस ने छोटे तालाब से पीड़ित का शव बरामद किया, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।

पुलिस की सख्त कार्रवाई और जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए भोपाल पुलिस (श्यामला हिल्स और तलैया थाना) ने विशेष टीम गठित की। सीसीटीवी फुटेज और साइबर सर्विलांस की मदद से पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मास्टरमाइंड जोहेब खान, आमिर कुरैशी और तीन नाबालिगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस अब इस पहलू की भी गहराई से जांच कर रही है कि क्या इस खौफनाक अफवाह के पीछे कोई संगठित अंग-तस्करी गिरोह काम कर रहा है या यह पूरी तरह सोशल मीडिया के अंधविश्वास का परिणाम था।