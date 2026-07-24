PM मोदी ने छात्रों और युवाओं को कहा Thank You, वीडियो पर प्रतिक्रिया देने वालों का जताया आभार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए उन युवाओं का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने उनका वीडियो देखा और उस पर अपने सुझाव दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों और युवाओं की सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा रचनात्मक सुझाव उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।

वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि धन्यवाद दोस्तों। मुझे कल देर रात आप सबसे मिलने का अवसर मिला। आपने मेरे वीडियो पर जिस तरह प्रतिक्रिया दी और सकारात्मक सुझाव दिए, उसकी मैं सराहना करता हूं। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।"

प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा, "कल मेरा वीडियो देखने और अपने महत्वपूर्ण सुझाव भेजने वाले सभी युवाओं का धन्यवाद।" प्रधानमंत्री का यह संदेश ऐसे समय आया है, जब हाल के दिनों में परीक्षा प्रणाली और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर देशभर में व्यापक चर्चा चल रही है। उन्होंने युवाओं के सुझावों को महत्वपूर्ण बताते हुए संवाद और सहभागिता की भावना पर जोर दिया।





गुरुवार को भी जारी किया था वीडियो यह वीडियो मैसेज प्रधानमंत्री द्वारा गुरुवार रात 11.52 बजे पोस्ट किए गए उस वीडियो के एक दिन बाद आया, जिसमें उन्होंने घोषणा की थी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल पेपर लीक मामलों में फास्ट-ट्रैक कोर्ट और कड़ी सजा का प्रावधान करने वाले कानून के मसौदे पर चर्चा करेगा।

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए लगभग 3 मिनट के वीडियो मैसेज में प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरकार चल रहे मानसून सत्र के दौरान प्रस्तावित कानून को जल्द से जल्द संसद से पारित कराने की हर संभव कोशिश करेगी। परीक्षा के पेपर लीक को एक गंभीर मुद्दा बताते हुए पीएम ने कहा कि ऐसी घटनाओं से लाखों छात्रों और उनके माता-पिता को बहुत दुख हुआ है।

एनटीए ने 47 अधिकारियों को किया बर्खास्त नीट प्रश्नपत्र लीक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया और कुछ के खिलाफ कानूनी तथा आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। यह कदम उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय भेजे जाने के एक दिन बाद उठाया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक एनटीए में व्यापक बदलाव किए जाने की तैयारी है और आगे भी कई सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। कम से कम 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है और उनमें से कुछ के खिलाफ कानूनी तथा आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी।